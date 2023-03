Las del 28-M son las primeras listas que elabora Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid. Y su intención no era realizar una hecatombe, barriendo a más de la mitad del partido. Pero sí quería dejar ordenado el PP de Madrid para cuando ella decida marcharse.

"Estas son las primeras listas que elaboro como presidenta del PP de Madrid y por eso voy a encomendar a los candidatos que renueven una parte importante de sus listas con gente nueva y, prioritariamente, de su municipio", expuso Ayuso ante los medios en Génova 13, donde en el seno del Comité de Dirección del PP de Madrid nombró a los 93 candidatos a municipios madrileños que completan la totalidad de candidaturas locales ya realizadas durante los últimos meses.

"Estamos obligados a dejar un proyecto mejor cuando nos vayamos y no vacíos de poder y sin futuro a este proyecto", añadió. Para la presidenta madrileña es fundamental, como ha dejado claro en multitud de ocasiones, que los candidatos sean "personas comprometidas, ilusionadas y con muchas ganas de trabajar". La fórmula mejor para ella es mezclar regeneración con experiencia.

Escudero "tiene gran futuro político"

Por eso sorprendió que finalmente su consejero de Sanidad no fuera designado como candidato en Pozuelo, tal y como se venía especulado desde hacía meses. Enrique Ruiz Escudero continuará en el Ejecutivo hasta las elecciones, por lo que la presidenta no acometerá ninguna crisis de Gobierno en las próximas fechas, pero no repetirá en la siguiente legislatura. Sí formará parte de las listas de la Díaz Ayuso a la Asamblea de Madrid y será propuesto como senador por designación autonómica.

La presidenta madrileña cree que tiene proyección nacional y le gustaría promocionarle, junto a otros miembros de su actual Gobierno. En Madrid hay buenos gestores, opinan desde la Puerta del Sol. Y, en concreto, sobre Escudero, Ayuso se deshizo en halagos este lunes. "El consejero Escudero, que es el consejero que lleva más años en la Comunidad de Madrid, tiene una gran proyección, un gran futuro político", afirmó ante la prensa a la que indicó que la decisión de su salida y su propuesta como senador se había tomado de forma conjunta.

Es más, si ha dado a conocer ya que le propondrá para la Cámara Alta ha sido "para cerrar cualquier especulación". "Si su futuro, que está decidido, lo dejábamos en el aire habría rumores innecesarios. Como es una decisión y estamos contentos con ello porqué no contarlo ya", explicó. Aún no tiene claro quién será su sustituto al frente de la consejería de Sanidad. Todas las opciones están abiertas: desde un perfil más técnico a uno más político. "No está pensado todavía, pero he estado cuatro años analizando a cada persona que he conocido en reuniones, en distintos encuentros, viceconsejeros, directores generales, afiliados, no afiliados… y desde luego pondré al frente de la Comunidad de Madrid, si soy otra vez presidenta, al mejor equipo después de cuatro años de experiencia, dificultades y de conocimiento profundo de la administración y de Madrid", dijo.

"Mi propósito es la renovación"

Escudero no será el único cambio en su Gobierno. En la picota están también los consejeros que no apoyaron a Ayuso en su conflicto con Pablo Casado, como el titular de Transportes e Infraestructuras, David Pérez o Carlos Izquierdo, de Administración Local y Digitalización. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, se ha autodescartado al darse de baja como afiliado del PP para poder volver al mundo del derecho.

Pero Ayuso no quiso adelantar acontecimientos. "Cuando presente la lista a la Asamblea decidiré quién está en una y quién está en mi Gobierno". Y es que esa parte sí quiso dejarla clara: "Sí me gustaría que mis consejeros no fueran también diputados". Y una pista más de cara a un futuro próximo: su "propósito es la renovación". "No me gustan los proyectos donde los mismos van repartiéndose responsabilidades pero sin salir de una endogamia. Necesitamos que nuevas personas den un paso adelante en todos los ámbitos".

La presidenta no quiere dar ni mucho menos el partido por ganado. "Partimos de una situación donde nada está regalado y tenemos mucho trabajo por delante. Les recuerdo que actualmente estamos en oposición en 95 municipios. Tenemos once semanas por delante. Estamos obligados a una gran remontada", dijo Ayuso sin rodeos. En el PP ven posible esa remontada en ciudades como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Leganés o Móstoles, ahora gobernadas por la izquierda.