El PP de Isabel Díaz Ayuso cree que tiene posibilidades ciertas de conseguir hacerse con uno de los feudos tradicionales de la izquierda: Móstoles, ahora gobernado por el PSOE-Podemos. Y las últimas noticias que conciernen a la alcaldesa socialista de esta localidad, perteneciente al llamado cinturón rojo de Madrid, no hacen sino acercar esta posibilidad a los populares.

La Audiencia Provincial de Madrid acordó este lunes la reapertura del caso ITV en Móstoles y ordenó procesar a la regidora Noelia Posse y a los siete concejales de su equipo de gobierno por prevaricación administrativa tras condonar una deuda a la empresa Móstoles ITV SL en octubre de 2020. De esta manera, los jueces revocaron el archivo de la causa, dictado el pasado mes de mayo, tras el recurso presentado por Ganar Móstoles Más Madrid y la Fiscalía.

El problema que se le presenta al PSOE de Juan Lobato es evidente pues ya había confirmado a Posse como candidata del partido en las próximas elecciones del 28 de mayo. Y de momento así va a seguir siendo. El secretario general y portavoz parlamentario de los socialistas fijó este martes la posición. "La línea está puesta en la apertura del juicio oral", por lo que "coherencia máxima" a ese respecto, manifestó Lobato. "Hace años -señaló- esa línea estaba en la presunción de inocencia, luego se pasó a la imputación" y más tarde se "llegó a esta otra línea", que es la apertura del juicio oral.

"El día que se abra juicio oral a cualquier socialista de la Comunidad de Madrid se le suspenderá de militancia y no será candidato del PSOE. Cristalinamente. Para todos los casos", aseguró Lobato. "Pero si no se lo exigimos al PP, no se lo vamos a exigir a miembros del PSOE", zanjó el dirigente socialista.

"El doble rasero de la izquierda"

Para el PP esto no es admisible. Si fuera "un hecho aislado, sería discutible y quizás se le podría dar el beneficio de la duda", pero en este caso "esto es un suma y sigue constante", indicó el portavoz parlamentario de los populares. Lo sucedido con el anuncio del auto de procesamiento de Noelia Posse "no es ninguna sorpresa y el señor Lobato se podrá agarrar a lo que quiera, pero no deja de ser un requisito formal" antes de la apertura de juicio oral.

"La realidad es que el auto de procesamiento da por finalizada la instrucción y, por lo tanto, el tribunal o juzgado de instrucción correspondiente certifica que desde su punto de vista existen indicios más que racionales de criminalidad", algo que habrá que "formalizar" a través de la "asignación de un juzgado concreto y determinado, que será el que determine la responsabilidad y en su caso, abrir el juicio oral", explicó.

Pedro Muñoz Abrines recordó también que "la alcaldesa de Móstoles fue la que enchufó a familiares y amigos, la que contrató de manera discutible y con un absoluto nepotismo a mucha gente, la que subió el sueldo a determinadas personas por tener relaciones personales o la que ascendió a su expareja simplemente por quién era". Además, hizo hincapié en que Posse ha tenido "comportamientos francamente mafiosos" como "perseguir al candidato del PP y hacer fotos al domicilio de sus padres y a la información que figuraba en el buzón entrando de manera irregular", algo pese a lo cual "el señor Lobato la confirmó como candidata a la alcaldía" del municipio "hace muy poco tiempo".

El popular, asimismo, añadió que "la manera que tiene Lobato de valorar la gestión de sus alcaldes tiene un prisma muy diferente a cómo valora a los de otros partidos" y solo hay que tener en cuenta "que no hace mucho estuvo en Alcorcón y puso como modelo de gestión a su alcaldesa, que está condenada e inhabilitada para gestionar fondos ajenos, sean públicos o privados, por haber sido un desastre en la gestión de una empresa pública del municipio".

Para Abrines este hecho sí "pone de manifiesto el doble rasero que tiene la izquierda a la hora de plantear este tipo de cuestiones", ya que a lo largo de esta legislatura "la izquierda, incluyendo el PSOE, han exigido responsabilidades de manera inmediata a personas de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular por el simple hecho de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía", las cuales además "han terminado todas archivadas".

Entre esas personas ha estado la máxima responsable del Gobierno madrileño a quien el PSOE ha llevado a los tribunales por el famoso contrato con Priviet Sportive, empresa relacionada con Tomás Díaz Ayuso, para la compra de mascarillas y material sanitario en plena pandemia.

Ayuso: "Estamos esperando a que la cese"

La propia Isabel Díaz Ayuso se pronunció sobre el procesamiento de la socialista Noelia Posse al ser preguntada este martes por la prensa. "Estamos esperando a que el secretario general del PSOE en Madrid haga algo y cese a la alcaldesa de Móstoles porque ahora es ella y siete de sus ediles los que van a ser procesados, pero ya han estado involucrados en otros casos, como, por ejemplo, de enchufes a familiares por lo que también fueron denunciados y, además, sentenciados".

Ayuso añadió que "también tenemos un problema con la alcaldesa de Alcorcón, que está condenada e inhabilitada y ahí sigue al frente y aquí nadie hace nada".