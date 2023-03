Ayuso reivindica la honradez de su hermano ante el "linchamiento":"Me disculpo con los míos por dedicarme a la política"

Ha pasado poco más de un año desde que irrumpiera la polémica por el contrato concedido por la Comunidad de Madrid a Priviet Sportiv, en el que estuvo involucrado el hermano de la presidenta madrileña y que hizo saltar por los aires a la anterior dirección del PP, y pocos días son los que, a día de hoy, Más Madrid y Unidas Podemos no continúan sacando este asunto a relucir en la Asamblea de Madrid.

De hecho, hace menos de dos semanas Alejandra Jacinto llegó a mostrar una foto con la cara de Tomás Díaz Ayuso durante una sesión de control al Gobierno madrileño. "Vamos a ponerle cara a la indecencia para que los madrileños sepan quién se está llevando su dinero". Entre los rostros que mostró estaba el del hermano de la jefa del Ejecutivo regional.

Doce días después de este episodio se dio a conocer el "demoledor" informe de la Fiscalía Europea, que termina por cerrar judicialmente este tema. Así las cosas, Isabel Díaz Ayuso quiso referirse a ello tras el Consejo de Gobierno de este miércoles. "Es una decisión demoledora contra todos los que vertieron insultos contra él, contra mi familia contra la honorabilidad de mi gobierno y contra mí. Se trata de una investigación exhaustiva con numerosas pruebas, incluso con pruebas periciales. Y demuestra que no solo no se ha acreditado irregularidad alguna sino todo lo contrario", comenzó indicando.

Ayuso recordó que al pronunciamiento de la Fiscalía Europea se unen también otros organismos que también decretaron que no ha habido irregularidad alguna: la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, la intervención de la Comunidad de Madrid compuesta por funcionarios, la Cámara de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción y, además, "todas las denuncias presentadas por los partidos de la oposición, con ampliación por parte del PSOE por si había poco".

"Yo creo que pocos procedimientos en España han estado tan escudriñados como este, en el que el veredicto de las personas encargadas de fiscalizarlo coincide al unísono. A pesar de esto han sido muchos políticos, especialmente de la izquierda, quienes han señalado, machacado y perseguido a un hombre honrado: Tomás Díaz Ayuso".

La presidenta madrileña quiso subrayar que "desde hace más de un año la oposición política en Madrid ha vivido de verter graves acusaciones en diferentes vídeos, entrevistas e intervenciones parlamentarias, ha buscado el linchamiento civil de una persona alejada de la política, ajena por completo a ella, de un ciudadano anónimo al que le han robado el anonimato, su vida laboral y se le ha despojado de su presunción de inocencia".

Para Ayuso "se trata de una actuación a la desesperada para intentar desprestigiar a un Gobierno que lo único que hace es trabajar cada día por mejorar la Comunidad de Madrid". Pero esa desesperación "ha tomado como culpable a un hombre que lleva 26 años trabajando en el mismo sector, en un sector que se vio directamente implicado durante la pandemia como es el sanitario, y esta persona, como el resto de mis familiares, lejos de beneficiarse de mis responsabilidades políticas ha visto su vida seriamente perjudicada".

"¿Es justo lo que se le ha hecho a él?, ¿se pueden imaginar lo que ha supuesto para su trabajo esta campaña de desprestigio a la que se ha sumado el propio presidente del Gobierno y todo su consejo de ministros?", preguntó la jefa del Ejecutivo regional. "Han dedicado miles de horas a señalarle civilmente. Pablo Iglesias ha llegado a publicar su foto como si de un delincuente se tratara, Vox Más Madrid, Podemos, PSOE, nadie ha faltado a la cita".

"Me alegra demostrar que preside un Gobierno honrado. Más me alegra saber que formo parte de una familia honrada que nunca ha tenido vinculación con la política y que a pesar de vivir permanentemente señalada siempre está a la altura y me permite presentarme entre los madrileños demostrando que mi vocación de servicio público es el motor de mi vida y que nunca aprovecharía esta responsabilidad para beneficiar a mi entorno", afirmó Ayuso que quiso concluir disculpándose con los suyos "por dedicarme a la política: hemos llegado a esto, algo que ellos por cierto no han elegido y que les está pasando una factura tremenda".

Por último quiso lanzar a "todos" sus adversarios un mensaje: No todo vale. Creo que año y medio es suficiente. Han juzgado a todo mi entorno y lo han hecho sin éxito. Lo único que les pido por favor es que ahora se dediquen a juzgar nuestra acción de gobierno".