El marido de Mónica García cobró el mismo bono social por el que ahora piden la dimisión de Ossorio

Lo adelantó Infolibre. El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recibió el bono social térmico por valor de 195,82 euros al ser familia numerosa. Este bono fue aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, y a mediados de febrero se realizó la transferencia con el presupuesto total a las comunidades autónomas para que pudieran ir gestionando los pagos a cada beneficiario.

Se trata de un bono para "consumidores vulnerables" pero el requisito económico no se tiene en cuenta cuando el solicitante está en posesión del título de familia numerosa. Y Ossorio lo está.

No obstante, la izquierda en bloque salió a arremeter contra el vicepresidente madrileño. El socialista Juan Lobato afirmó que Ossorio "no puede seguir burlándose un minuto más de los madrileños". Unidas Podemos ha llegado a registrar en la Asamblea su reprobación. "Debería dimitir o ser cesado", dijo Alejandra Jacinto.

Arrogancia, prepotencia y falta de respeto. Esas son las señas de identidad del PP de Madrid. El señor Ossorio no puede seguir burlándose un minuto más de los madrileños. En el @psoe_m estamos a lo que hay que estar, a dar soluciones a los problemas reales de la gente. pic.twitter.com/37quiJRMnV — Juan Lobato (@juanlobato_es) March 15, 2023

Desde Unidas Podemos registramos la reprobación de Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el diputado más rico de la Asamblea por cobrar el bono de calefacción del Gobierno destinado a consumidores vulnerables. Debería dimitir o ser cesado. pic.twitter.com/Zdtj83RTZd — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) March 15, 2023

De forma parecida se pronunció la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, que llegó a escribir dos comentarios al respecto en Twitter; en el segundo, pidiendo su dimisión. "Indecente. El número 2 de Ayuso está tardando en dar explicaciones, pedir disculpas y devolver el dinero", escribió a última hora de este martes. Ya hoy Mónica García añadió: "Tras conocer que el número 2 de Ayuso estuvo cobrando el bono social para personas vulnerables solicitamos su dimisión o su cese inmediato. No es tolerable tanta falta de ética pública".

Indecente. El número 2 de Ayuso está tardando en dar explicaciones, pedir disculpas y devolver el dinero. pic.twitter.com/lWrAYfbmwt — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 14, 2023

Tras conocer que el número 2 de Ayuso estuvo cobrando el bono social para personas vulnerables solicitamos su dimisión o su cese inmediato. No es tolerable tanta falta de ética pública. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 15, 2023

Se da la circunstancia de que el marido de Mónica García, Enrique Montañés, también solicitó y se le concedió el mismo bono social que Ossorio. Mónica García, que cobra un sueldo de más de 43.000 euros como líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, es madre de tres hijos, por tanto miembro de una familia numerosa a la que le correspondería la misma ayuda que a Ossorio, padre de cuatro hijos.

La noticia del marido de Mónica García saltó en plena rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno. "Eso yo creo que es imposible totalmente y espero que sea falso, porque ella ha pedido mi dimisión. Ella ha dicho que mi actitud era indecente, que era una vergüenza. No cabe mayor hipocresía que decir eso de una persona cuando tú misma te estás beneficiando", dijo sorprendido el vicepresidente y portavoz.

Así las cosas, Ossorio añadió: "Si es cierto, hoy mismo tendría que dimitir. Pero no tendría que dimitir por haberlo cobrado, porque es familia numerosa. Tendría que dimitir porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos en su actitud absolutamente hipócrita. Por ese motivo, si Más Madrid tiene dignidad, y eso es verdad, hoy mismo tiene que dimitir".

La presidenta madrileña, por su parte, defendió sin fisuras a su vicepresidente, que la izquierda había puesto en la picota tanto por su sueldo [gana al año más de 104.000 euros] como por su patrimonio. "Si fueran únicamente ayudas sociales como tales, o fueran en detrimento de otras personas, es decir, tú cobras una beca y se la estás detrayendo a otra familia que lo necesita más, sí, puede ser" que no fuera ético o moral, contestó Ayuso al ser preguntada por esto en concreto.

"Pero no es lo mismo, porque esto no se lo quitas a nadie, y en segundo lugar, porque las condiciones [para la concesión de este bono] no son solo una cuestión económica, se llama social pero no es solo para personas vulnerables. Se entiende que el Gobierno lo que quería hacer por una vez era tener un gesto hacia las familias numerosas, y es un requisito que tiene la familia de Ossorio, que tiene los mismos derechos que las demás", dijo la presidenta.

"Espero que le haga la misma pregunta a la portavoz de Más Madrid en caso, yo me acabo de enterar, de que sea cierto lo que nos acaban de comunicar. Si ella lo cobra, pregúntele si es ético. Si es por familia numerosa yo creo que sí", concluyó Díaz Ayuso.