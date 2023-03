Ahora que la Fiscalía Europea ha desmontado las acusaciones contra el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid por la compra de las mascarillas, Isabel Díaz Ayuso ha recordado que ni desde dentro del partido ni desde fuera le han pedido disculpas por el linchamiento. En una entrevista en La Noche de Dieter en esRadio ha reconocido que además ha tenido que "escuchar en la Asamblea cómo mezclan lo que es una mordida, que es ilegal, con una comisión", pero ha recocido que el linchamiento no va a acabar porque "para la oposición de Madrid esparcir el odio y matar civilmente a la familia del oponente está a la orden del día". Con este varapalo a sus detractores, Ayuso ha asegurado que "me presento ante los madrileños con la conciencia tranquila".

Además, la Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo para poner fin a la huelga de médicos de atención primaria, algo que quería aprovechar la oposición para acercarlo lo más posible a las elecciones municipales del 28M. La presidenta regional ha dicho que "ha sido un buen acuerdo porque pone fin a una situación anómala e innecesaria, es un buen acuerdo porque empezamos a dar otra imagen, de tranquilidad". "Quiero que los madrileños estén atendidos en las mejores condiciones y que no vayan sugestionados a los centros de salud o a los hospitales", ha reconocido al tiempo que ha añadido que no habría hecho falta esta huelga "politizada". Ha sentenciado que "vamos a hacer muchas mejoras sin huelgas, no nos hacen falta".

Repaso a la izquierda y a Vox

Sobre la polémica del bono social térmico cobrado por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y por lo que la líder de Más Madrid, Mónica García, pidió su dimisión antes de saberse que ella misma también lo estaba cobrando, ha dicho que "si hubiera sido un bono limitado sí me hubiera parecido mal, si fuese en detrimento de otra persona le habría dicho que no es correcto, pero al ser universal, que no perjudica a otras personas, no". Y ha criticado el despilfarro que se hace desde el Gobierno de Sánchez con 22 ministerios, "que no están para dar lecciones a nadie", con el uso de dos residencias de verano del presidente o con el ejemplo que ha puesto de lo que costó la cinta de correr que compró el ministro Fernando Grande-Marlaska con el dinero de todos y que "costó 14 años del bono social".

Y ha hablado de la "hipocresía" de Mónica García que cobró durante seis meses dos sueldos y que tiene un ritmo de vida "fantástico", algo que a la presidenta madrileña le parece muy bien, pero quiere que lo tenga el resto de los madrileños. "Cuando pides la dimisión por algo que tú estás cobrando, ahí es cuando tápate un poco, tranquila, reflexiona porque genera un ambiente que es muy desagradable. Yo voy a representar ilusión y ganas".

Isabel Díaz Ayuso ha ironizado con "la semana horribilis que ha tenido la izquierda en Madrid" con las cercanías colapsadas, la alcaldesa de Móstoles imputada. Ha dicho que "la izquierda está pulverizada a nivel nacional y en Madrid y con dos de pipas montan el circo".

De la cruzada que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez contra la Comunidad de Madrid, la presidenta regional ha reconocido que "el proyecto de Sánchez según se va empequeñeciendo se va embruteciendo". Y ha añadido que "es un proyecto que va a la deriva", porque "lo que intentan es legislar llevando al país a un extremo que sea ingobernable" para el próximo presidente y que "las leyes ideológicas que aprueban, para cuando el próximo gobierno quiera revertirlas se va a encontrar las instituciones llenas de minas". Aún así, ha aseverado que "me voy a presentar con un programa electoral cumplido como no ha hecho Sánchez desde el minuto uno" y ha lamentado "el trato que nos está dando a la hora de llevarse sedes fuera y de ponerse de oposición de la oposición".

Ahora que la relación del PP y Vox no pasa por su mejor momento, Ayuso ha reconocido que "tenemos que entendernos más, pero es que no sé la deriva que está tomando Vox, porque la moción no hay por dónde cogerla si ya nació para hacer daño al PP". "Sirve para visibilizar una mayoría que tiene Sánchez y que es mentira. Sánchez la está utilizando contra el PP porque sabe que Feijóo es su adversario".