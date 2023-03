El grupo parlamentario del PP en la Asamblea tuvo la oportunidad de desquitarse este jueves de la labor de oposición que ejerce la izquierda madrileña, y en especial Mónica García. El cerco al que ésta viene sometiendo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alcanzó su clímax esta semana, cuando Infolibre adelantó que el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, se había beneficiado del bono social térmico para familias numerosas.

Pero varios fueron los asuntos que confluyeron estos días y que propiciaron que los populares lograran salir airosos de la penúltima sesión de control de la legislatura que, a priori, se les presentaba complicada. Por orden cronológico: el procesamiento de la alcaldesa socialista de Móstoles y siete de sus ediles por prevaricación; el sobreseimiento por parte de la Fiscalía Europea de la investigación sobre el hermano de la presidenta madrileña y la compra de mascarillas; la noticia de que el marido de la portavoz de Más Madrid cobró el mismo bono social por el que ella había pedido la dimisión de Ossorio; y por último, el fin de la huelga sanitaria en la Atención Primaria tras el acuerdo alcanzado entre el departamento de Enrique Ruiz Escudero y el comité de huelga y que será refrendado este mismo jueves por las partes.

La bancada popular aplaudió con fuerza cada respuesta de Ayuso a los portavoces de la oposición y la ovacionó cuando terminó su contestación a Mónica García. Y llegó el turno de su jefe de filas. "Malos tiempos para una izquierda, que debería encerrarse en una vivienda y llorar todos juntos en comandita", espetó Pedro Muñoz Abrines.

Jacinto, mostrando una foto del hermano de Ayuso.

"Señora García, ¿va a pedir disculpas por las falsas acusaciones que lleva haciendo continuamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su familia?", inquirió el portavoz del PP tras el informe de la Fiscalía Europea, un archivo "contundente que deja claro que no hay irregularidades ni sobreprecio", pero por el que desde la oposición "quisieron linchar a la presidenta y a su hermano". Al hilo de este asunto, preguntó a la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto: "¿Por qué no ha sacado hoy ninguna foto [de Tomás Díaz Ayuso como hizo hace 14 días]?". "Ya que le gustan tanto las reprobaciones", continuó diciéndole a Jacinto entre el aplauso de los suyos, "¿ha presentado ya la de Mónica García?".

En este punto, Muñoz Abrines preguntó a líder de la oposición si "se va a esconder como hizo cuando se descubrió que se llevó 13.000 euros que no le correspondían. Mejor que pedir perdón lo que tiene que hacer es dejar ya la Asamblea y la política", en especial "después de acusar de forma cínica de beneficiarse del bono energético al vicepresidente cuando usted y su marido, que también es vicepresidente y cobra bastante más que el señor Ossorio, lo cobran en su casa".

Asimismo, dirigiéndose a todos los diputados de Más Madrid, el popular les recriminó que se dedicaran a "insultar en Twitter a Ossorio, llamándole indecente o sinvergüenza" y les instó a "ser coherentes" y "tener narices de decir lo mismo de su jefa". "No lo van a hacer porque representan el sectarismo y la cobardía", apostilló. "Los madrileños no merecen a alguien que no se entera de lo que cobra y lo que ingresa, como el bono social o los 13.000 euros de marras, para después decir que igual lo tiene que devolver".

Antes de concluir, Abrines recordó al socialista Juan Lobato que "hace un año, con una simple denuncia sobre el contrato de las mascarillas, pidieron la dimisión de la presidenta Ayuso", pero ahora, "con una instrucción judicial acabada y orden de procesamiento, la alcaldesa de Móstoles tiene que aguantar". La bancada puso el broche con otro sonoro aplauso.

"No creo que nadie cuestione a Echenique"

"Esta es una semana horribilis para la izquierda en Madrid porque estamos viendo cómo las Cercanías siguen fallando mientras PSOE y Podemos son incapaces de denunciar al Gobierno de España por su falta de inversión", señaló ante los medios en la Asamblea el diputado y secretario general del PP de Madrid.

Alfonso Serrano, que también se beneficia del bono térmico por tener el título de familia numerosa, defendió esta cuestión. "En nuestro país existen muchas subvenciones, muchas ayudas y muchas cuestiones que están vinculadas a las rentas y hay otras muchas que no, porque se consideran derechos. No creo que nadie cuestione que el señor Echenique reciba 3.000 euros, cobrando 150.000 euros al año, por la ayuda de la Ley de Dependencia, porque tiene derecho a ello".

Al portavoz del PSOE, que se presentó como el adalid de la coherencia durante su interpelación a la presidenta, le pidió "devolver el carnet de familia numerosa, "porque se pide para acceder a descuentos y subvenciones, públicas y privadas, y si dice no hacer uso de ellas, no necesita el carnet".