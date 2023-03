Ovación cerrada a Ayuso tras su respuesta a Mónica García: "Lo que quiero es que todo el mundo viva como usted"

No tenía una sesión de control sencilla después de que se conociera que su marido, Enrique Montañés, había cobrado el mismo bono social por el que había pedido la dimisión del vicepresidente y portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio. Pero Mónica García trató de salir airosa echando mano de una pretendida superioridad moral respecto a la derecha.

"Todo es más fácil cuando se es un cínico", comenzó señalando la portavoz de Más Madrid. "Ustedes no tienen nunca ningún problema ético porque son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón". La líder de la oposición se niega a ser, dijo, como el PP. "Siento vergüenza cuando me equivoco, siento empatía cuando alguien lo pasa mal y siento rabia cuando acosan a mi familia". Esto último hace referencia a los periodistas de la televisión de Javier Negre, EDA Tv, que acudieron a las puertas del colegio de sus hijos.

A partir de ese momento, Mónica García decidió recuperar viejos mantras utilizados por ella, tanto en esta legislatura como la pasada, incluso llegó a nombrar al hermano de la presidenta madrileña dos días después de que la Fiscalía Europea diera carpetazo al asunto de la compra de mascarillas.

"Ojalá hubieran reconocido el error de dar Telepizza a los más vulnerables durante 50 días; ojalá hubieran reconocido el error de los protocolos de la vergüenza, que sentenciaron a 7.291 mayores a morir; ojalá usted hubiera reconocido el error de darle una mordida a su hermano; ojalá hubieran reconocido el error de desguazar la Atención Primaria e insultar a los profesionales. ¿De verdad pueden vivir tan tranquilos sabiendo que han hecho desaparecer al 30% de los pediatras de nuestros sistema sanitario? Esa es la diferencia entre usted y yo: yo no podría", espetó.

Pero Isabel Díaz Ayuso contratacó colocando frente al espejo a la portavoz de Más Madrid. "Usted cobró 2.000 euros mensuales de dinero público, bien callada durante seis meses hasta que la pillaron, y lo mismo ha ocurrido ahora mismo con el bono social", que la jefa del Ejecutivo regional defendió: "Para una cosa que hace bien Sánchez no sé por qué lo va a corregir".

La presidenta madrileña decidió plantearle algunas cuestiones a la jefa de la oposición. "Ahora que se ha conocido su tren de vida, dígame: ¿por qué usted utiliza la sanidad pública o la educación pública o los transportes públicos? Porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono", le explicó

Para Ayuso "aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo a trapo". Y añadió: "Yo no tengo nada en contra de la riqueza, lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente. Se trata de que todo el mundo viva como lo hace usted y que si comete un error lo confiese y ya está".

La bancada popular aplaudía a su líder pero las palabras finales de la presidenta arrancaron una estruendosa ovación. "A lo que no hay derecho es a tener tanta demagogia, a creerse superior a todos los demás. Mire señoría, le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a los sanitarios por engañarles, a las víctimas del 11-M [por calificar el atentado de "terrible accidente"] y a mí, que hizo el ridículo hace un año en la Fiscalía Anticorrupción; más disculpas a esta Cámara y la sociedad".

Quiero que todos los madrileños vivan como mínimo, como los líderes de la izquierda. pic.twitter.com/9LZBvJSexL — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 16, 2023

Lobato y la coherencia

Quien también salió mal parado fue el portavoz socialista, que se presentó como el adalid de la coherencia, diciendo "lo mismo hoy que hace un año", tratando de exigir "lo mismo a los tuyos que a los demás...".

"Hablemos de seriedad y de coherencia. ¿Sabe lo que es esto? Es la factura de la luz de mi casa. ¿Sabe lo que sale aquí que pagamos mi mujer y yo? Lo mismo que el resto de españoles, financiamos con un importe concreto el bono social. No engañemos a nadie: el bono social no lo paga ningún gobierno, lo pagamos los españoles con nuestra factura", señaló Juan Lobato. "Y no engañe a nadie, este bono social hay que pedirlo, no es automático: quien lo pide lo cobra y quienes no lo pedimos, no lo cobramos".

"Señor Lobato, hasta que no enseñe las facturas del Ramsés en la comisión de investigación del Congreso no está para hablar del gasto público", le espetó Ayuso nada más empezar.

Pero la presidenta madrileña no se quedó ahí y ahondó en la complicada relación del socialista con la coherencia. "El tema más importante de esta semana es que han imputado a su alcaldesa de Móstoles y a siete concejales, acusados por indicios de alta criminalidad. En un municipio que llueve sobre mojado por nepotismo. Y su alcaldesa de Alcorcón, que está inhabilitada y ha sido condenada, y ahí la tiene… Solucione primero Móstoles y Alcorcón si quiere presentarse limpio ante los ciudadanos en las elecciones".