La pinza de Vox y la izquierda contra Ayuso se consuma: Monasterio tumbará las deducciones fiscales a extranjeros

La casualidad quiso que la última Junta de Portavoces en la Asamblea de la legislatura coincidiera con el debate en el Congreso de los Diputados de la moción presentada por Vox contra el presidente del Gobierno.

En la Cámara Baja aún se estaba produciendo el cara a cara entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez [Ramón Tamames aguardaba su turno] cuando en la Asamblea comparecía la portavoz madrileña de Vox, que decidió plantear una enmienda a la totalidad de la acción de gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"Es un escándalo que (el de esta semana) sea el último pleno de la legislatura", comenzó criticando Rocío Monasterio. De la misma forma que también lo es para ella que la presidenta "no se atreviera a derogar la Ley Trans; ha tenido 1.000 días para hacerlo", continuó para pasar, por último, a anunciar que su grupo impedirá que salga adelante la medida con la que la jefa del Ejecutivo regional pretendía paliar el impuesto a las grandes fortunas aprobado por Sánchez.

La tramitación de la iniciativa legislativa, que propone que cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región pueda desgravarse el 20% del total de lo invertido durante los siguientes seis años, se llevará al Pleno de este jueves y, tras el no anunciado por Vox, será rechazada.

"Vamos a votar no a la ley de privilegios extranjeros porque no vemos en el Gobierno ninguna iniciativa para darle a los madrileños las mismas condiciones. Vamos a votar que no. Votar en contra. Sin duda", afirmó tajante Monasterio. "¡Qué es esto de primar al inversor extranjero frente al comerciante que lleva aquí años levantando la persiana!", manifestó mostrando su indignación.

La izquierda tampoco apoyará este proyecto legislativo y dio argumentos muy similares a Vox para justificar su rechazo. Supone un "agravio comparativo con los madrileños que no tienen acceso" a una vivienda, señaló la portavoz de Más Madrid, Mónica García. "En este caso estamos de acuerdo con Vox", afirmó por su parte el socialista Juan Lobato, quien, no obstante, afeó a los de Monasterio que se distancien ahora del PP por motivos "electoralistas". La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, también censuró estas "rebajas de impuestos a las grandes fortunas mientras los madrileños" sufren el empeoramiento de "los servicios públicos y las desigualdades" en la región.

"El mismo discurso que Mónica García"

"Rocío Monasterio mantiene exactamente el mismo discurso que Mónica García" pues ambas alegan "una supuesta discriminación a los madrileños en la compra de vivienda, lo cual no deja de ser una simplificación absurda y populista de esta medida", denunció el portavoz de los populares.

"España es un país sobre endeudado, en este momento la deuda está en torno al 113 por ciento del PIB, y tenemos un déficit estructural anual del 5 por ciento, algo que supone que España sea un país en el que escasea el capital" y, por tanto, requiere que "haya inversiones del extranjero para poder desarrollar todas las inversiones que sean necesarias para seguir avanzando", explicó Pedro Muñoz Abrines.

Por lo tanto, "cuando estamos estableciendo este tipo de medidas, estamos favoreciendo a más del 8 por ciento de los madrileños que tienen un puesto de trabajo", dijo. "El discurso de Rocío Monasterio no nos extraña que sea igual que el de Mónica García y, a pesar de que Monasterio diga que con el PSOE o los socialistas no va a ningún sitio, sí lo hacen muchas veces", continuó el popular que lamentó que "la vez en la que Vox fue en comandita con la izquierda y más daño han causado a los madrileños conscientemente fue cuando no aprobaron los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid".

"Parece que la oposición está a otra cosa"

La propia Isabel Díaz Ayuso se pronunció sobre esta cuestión también este martes. Lo hizo durante su visita al Centro de Investigación de Olivicultura del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en Aranjuez, donde anunció la creación de la figura de Bien de interés gastronómico para dar relevancia, visibilidad y proyección de mercado a aquellos alimentos con tradición y vinculación especial a una zona de la región.

La presidenta no conocía aún la confirmación oficial, por boca de Monasterio, de que Vox no apoyará su medida. "En principio no parece que Vox vaya a colaborar con esta deducción fiscal que nosotros ponemos en marcha para intentar frenar los daños tan importantes que está causando en las inversiones en Madrid la ocurrencia de Pedro Sánchez de atentar contra la prosperidad en comunidades como Madrid y Andalucía", comenzó señalando.

Así, Ayuso explicó que su medida está destinada a que vengan esos inversores a la Comunidad de Madrid y que estos pueden ser "madrileños, de otros rincones de España o de otros rincones el mundo y que lo único que se les pide a cambio es que se traigan aquí sus familias y sus puestos de trabajo".

"Parece que la oposición está a otra cosa así que no parece que vaya a prosperar", lamentó. "Ojalá que rectifiquen y que se den cuenta de que los Parlamentos sí están para esto".