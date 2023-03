Ayuso lamenta que Vox tumbe las deducciones a inversiones extranjeras: "No saben el daño que están causando"

"No vamos a aceptar de ninguna manera que se permita que los extranjeros, los millonarios que quieren traer, que nos parece muy bien que vengan, puedan comprar propiedades en España en mejores condiciones fiscales que los españoles. Y vamos a decir que no y no va a haber presión mediática ni política, ni radiofónica de ningún tipo que haga que nosotros cambiemos nuestra posición". Así se pronunció el líder de Vox, Santiago Abascal, el pasado mes de febrero sobre la propuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para atraer inversión extranjera a Madrid.

Y así ha sido. Este martes su portavoz madrileña lo confirmó: votará no a que cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región pueda desgravarse el 20% del total de lo invertido durante los siguientes seis años. "¡Qué es esto de primar al inversor extranjero frente al comerciante que lleva aquí años levantando la persiana!", dijo indignada Rocío Monasterio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

"Yo es que creo que Vox lo extranjero lo bloquea: es oír extranjero y ya no escuchan más", lamentó ya este miércoles la presidenta madrileña tras su Consejo de Gobierno, celebrado extraordinariamente en Griñón. Pero es que esto "no solo" es para extranjeros y "mucho menos" para los "ricos". "Es inversión del exterior que viene desde fuera", explicó Isabel Díaz Ayuso.

"Creo que no saben el daño que están causando", afirmó la jefa del Ejecutivo regional sobre Vox, "porque el Impuesto de Patrimonio [aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez] que está contra Madrid está causando un grave perjuicio y nosotros buscamos medidas para corregirlo, dentro de la poca competencia que tenemos para ello".

Un vecino de Griñón que quiera volver

Para explicar su medida y que se vea "hasta qué punto pueden hacer daño desde el grupo parlamentario de Vox con esta decisión", Ayuso puso un ejemplo.

"Si, por ejemplo, un vecino de Griñón vuelve a vivir a esta localidad, o cualquier otro ciudadano desde Londres se viniera a esta localidad, podría acogerse a esta deducción que le supondría un ahorro y unas ventajas a la hora de pagar impuestos, por ejemplo, para abrir un taller, una peluquería, un negocio con otros socios, un negocio compartido, un plan de pensiones…".

La presidenta ofreció, además, cifras. "Hemos calculado que por cada 1.000 euros de inversión, podría crear 12.000 puestos de trabajo en Madrid". Ayuso aconsejó por todo ello a Vox que antes "de bloquear un incentivo de estas características deberían ver bien el fondo". Y reiteró que "es para ciudadanos de todos los rincones, también madrileños, también españoles que vuelen a vivir a la Comunidad de Madrid y nosotros se lo ponemos más fácil, porque además nos consta que muchos quieren hacerlo, pero tiene muchas dificultades".