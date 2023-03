La relación entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio quedó en estado comatoso desde que Vox decidiera tumbar los últimos Presupuestos de la legislatura. Antes de esto, la portavoz de los de Santiago Abascal en la Asamblea ya venía dando señales de distanciamiento con el Gobierno madrileño, más intensamente desde octubre, cuando activó su propuesta de creación de una comisión de estudio sobre las residencias de mayores.

Desde entonces, Monasterio unió en cada vez más ocasiones su voz a la izquierda en asuntos especialmente espinosos para la presidenta, como la sanidad o de importancia para ella, como las rebajas fiscales. Precisamente, este último punto ha sido la gota que ha terminado colmando la paciencia de la jefa del Ejecutivo regional, quien este jueves, en el último pleno de la legislatura, rompió definitivamente con Vox: "Está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino". De esta manera escenificó Ayuso esta ruptura con sus socios preferentes y principales adversarios en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

No obstante, la presidenta quiso recordarle algo a Monasterio: "Yo tengo el máximo respeto por su formación política, y lo he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos cuatro años, en los momentos más difíciles, incluso cuando la hipocresía de la izquierda, y no digamos de la ultraizquierda, intentaba que ni siquiera ustedes tuvieran legitimidad para estar en las instituciones, algo que siempre defendí por encima de todo a pesar de la propaganda gubernamental insoportable que vivimos en España".

Pero cuando "ya han decidido que el enemigo soy yo, y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí es cuando les digo: cada uno mejor por su cuenta".

Los madrileños no cerramos la puerta a "los de fuera". Somos internacionales. Madrid atrae inversión de todo el mundo, así ha sido durante siglos. pic.twitter.com/pYnkY4HNl9 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 23, 2023

Esta decisión de la jefa del Ejecutivo regional se produce después de que Vox haya decidido hacer fracasar su iniciativa para atraer inversión extranjera a Madrid. Su Gobierno había diseñado una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para incentivar la llegada de inversiones y como contrapeso al impuesto de Patrimonio de Pedro Sánchez. De tal manera, que cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quisiera invertir en la región, pudiera desgravarse el 20% del total de lo destinado durante los siguientes 6 años.

Pero Monasterio, esgrimiendo los mismos argumentos que la izquierda madrileña, ha decidido tumbar esta medida. "Vamos a votar en contra de esta ley de privilegios para los que vienen de fuera frente a los que están aquí", le informó ya este jueves en persona la portavoz de Vox a Díaz Ayuso durante la última sesión de control de la legislatura.

"Queremos igualdad de condiciones para prosperar" pic.twitter.com/nXBSScs2Ns — VOX Madrid (@madrid_vox) March 23, 2023

"No me van a arrastrar a la deriva que ha tomado" Vox

"En muchas ocasiones nos hemos entendido pero, desde luego, la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella", le contestó también Ayuso después de semanas criticando la moción de censura de Vox por lograr únicamente que el Gobierno de Pedro Sánchez saliera beneficiado. "Mire, es muy difícil entenderse con ustedes, prácticamente es imposible, porque no entienden que la vida son matices, que hay contrastes, distintos puntos de vista. Y cuando parten algunas veces de la razón, la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral con un partido que les ha enseñado todo", dijo muy seria la presidenta madrileña.

Ayuso afeó también a Monasterio no haber presentado ni una propuesta "original". "Sólo se han dedicado a esperar sentados a ver si el PP se equivocaba o se quedaba corto para ser ‘y nosotros más’. No han aportado absolutamente nada hasta este momento".

La jefa del Ejecutivo regional recordó que desde que ella es presidenta se han puesto en marcha "21 deducciones fiscales y cada madrileño se ha ahorrado 6.700 euros al año". Pero Monasterio "empieza a distinguir, en un lenguaje preocupante, a los de fuera y los de dentro", denunció Ayuso. "¿Pero no se da cuenta de que estamos en la Comunidad de Madrid, en una región internacional?", le preguntó. "Ahora mismo la inversión huye de muchos países, empezando por todo el continente americano donde gobierna la izquierda. Y como sale y necesita un lugar de acogida, lo suyo es que lo haga en un lugar como la Comunidad de Madrid".

Además, "no es inversión extranjera", añadió la presidenta. "Oyen extranjero y se nublan. Es inversión exterior: que un vecino de Griñón, o de de Fuenlabrada pueda abrir un taller, pueda abrirse una cuenta para tener un fondo de pensiones, para hipotecarse, para cualquier cosa… y pueda recibir ayuda para que retorne a su casa, que es Madrid". Así las cosas, acusó a Vox de estar "engañando" con "los de dentro, los de fuera: desde hace siglos Madrid es de todos, es patria de todos".

"Les agradezco las veces que han apoyado nuestras iniciativas pero lamento profundamente la deriva que han tomado estos meses y a mí no me van a arrastrar a ella", concluyó.

Ayuso "sigue órdenes de Génova"

Las palabras de la presidenta fueron tajantes y no dejaron lugar a muchas dudas. Rocío Monasterio se las tomó como un "ataque" y así lo denunció después ante los medios en los pasillos del Parlamento autonómico. "Parece confirmarse que la señora Ayuso lo que hace es seguir los deseos y las órdenes de Génova que, a raíz de nuestra moción de censura, dio orden de tener como socio prioritario al PSOE".

Lo cierto es que quien está de acuerdo en esta ocasión con los argumentos esgrimidos por Vox para rechazar las deducciones fiscales propuestas por el Gobierno madrileño es el portavoz socialista. Así lo manifestó Juan Lobato en rueda de prensa el pasado martes: "En este caso estamos de acuerdo con Vox". No fue el único. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, también en la misma línea que Monasterio, señaló que esta medida supone "un agravio comparativo con los madrileños que no tienen acceso" a una vivienda. Asimismo, la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, censuró estas "rebajas de impuestos a las grandes fortunas mientras los madrileños" sufren el empeoramiento de "los servicios públicos y las desigualdades" en la región.

"La señora Ayuso trabaja para el señor Feijóo y el señor Feijóo ha dado orden de que el socio prioritario es el PSOE y que va a ser su socio prioritario para futuros gobiernos. Nosotros con las políticas de la izquierda no queremos ir a ningún sitio", añadió Monasterio.

¿Qué pasará tras las elecciones? "Primero vamos a llegar al 28 de mayo y vamos a ver qué fuerza nos dan los madrileños. Pero nosotros no hemos tenido nunca un problema para sentarnos con la señora Díaz Ayuso, los que no se han querido sentar con nosotros han sido ellos desde que anunciamos la moción de censura".