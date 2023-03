Del vídeo promocional de Lobato en la Asamblea al "puede marchar en paz" de Ayuso a Mónica García

Juan Lobato tiene un objetivo: ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Para ello tiene que superar varios escollos, y entre ellos se encuentra el darse a conocer a los madrileños. En ello está. Desde el PSOE-M lanzaron esta semana la campaña "No es Lobezno, es Lobato", inspirada en el mote que Federico Jiménez Losantos le puso al socialista.

"Gracias por su nueva campaña en plan héroe de Marvel", le dijo este jueves de forma irónica el portavoz parlamentario de los populares. ¿Saben cuál fue la última persona que utilizó el Palacio de la Prensa para identificarse con un personaje de ficción? Tomás Gómez. ¿Se acuerdan de Invictus?, preguntó Pedro Muñoz Abrines. "¿Saben lo que ocurrió? Que el PP subió cinco escaños y el PSOE bajó seis".

Ya este jueves los socialistas publicaron en redes sociales un nuevo vídeo promocional. "Dicen que no saben quién es, que no le conocen, que no le ponen cara. Pero nosotros le conocemos muy bien. Él es Juan Lobato. Quédate con su nombre porque Lobato da la cara por todos los madrileños y madrileñas".

Dicen que no saben quién es, que no le conocen, que no le ponen cara. Pero nosotros le conocemos muy bien. 🌹 Él es @juanlobato_es Quédate con su nombre porque #LobatoDaLaCara por todos los madrileños y madrileñas💪pic.twitter.com/dzSFIfcEvy — PSOE (@PSOE) March 23, 2023

"Soy Juan Lobato. Tengo tres hijos, soy el marido de Susana"

El también portavoz socialista en la Asamblea madrileña decidió cerrar su intervención en la última sesión al control a Isabel Díaz Ayuso lanzando su mensaje electoral: "Soy Juan Lobato. Tengo tres hijos. Soy el marido de Susana. Quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid y me voy a dejar la piel y dar la cara por Madrid y por los madrileños".

Lobato, que volvió a realizar un balance muy crítico de la acción de gobierno de Ayuso, sí quiso desearle, de forma elegante, todo lo mejor. "Yo no sé que va a pasar con usted, señora Ayuso, en los próximos meses, a qué se va a dedicar o qué va a suceder. Pero sí que le digo que le deseo lo mejor en su vida personal, se lo digo de verdad y lo sabe perfectamente".

Y quiso también "aprovechar este último día para agradecer el trabajo" de todo su grupo, de su equipo, así como para "pedir disculpas a los madrileños si en algún momento no" fue "coherente" o no habló "de sus problemas de verdad, cayendo por desgracia en el circo lamentable que hemos tenido los jueves en la Asamblea de Madrid. Y lo digo honestamente, es lo que me enseñaron mis padres y profesores: a ser educado y respetuoso".

"Va a tener muy difícil pedir el voto en otra Cámara si va a seguir defendiendo a Pedro Sánchez, que lo único que está haciendo desde la Moncloa, yo también lo denuncio en los vídeos, es atacar directamente la prosperidad, la libertad de Madrid", le replicó después Ayuso mirando a cámara.

"Es muy difícil ser buena presidenta si no se es buena persona"

Pero las palabras más gruesas llegaron después, con la intervención de la líder de la oposición, que preguntó a la presidenta madrileña en qué momento de su carrera política "se deshumanizó" y en qué momento "perdió su alma por un puñado de contratos indecentes". "Dijo que trataría a los mayores en palmitas y los ha tratado como si fueran escoria y no es por azar, es por avaricia, por firmar contratos y dedicando cinco míseros euros para cinco comidas".

Solventada ya la crisis sanitaria tras el acuerdo firmado entre la consejería de Sanidad y el comité de huelga, Mónica García centró su intervención en otro de sus asuntos recurrentes, las residencias de mayores. Así, afeó a la jefa del Ejecutivo regional que, en el Parlamento regional, le dijese al familiar de una persona que se encuentra en la residencia Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares que intentaría cambiar el servicio. "No señora Ayuso, no se gobierna en los pasillos ni por lo bajini".

En este punto, exigió a Ayuso comprometerse con los mayores y asegurarse de que coman bien y estén bien cuidados. "Termina la legislatura. Ha sido una mala presidenta. Es muy difícil ser una buena presidenta si antes no se es una buena persona y es que, además, usted no puede hacer gala de ni un solo logro".

"Han acabado los plenos, puede marchar en paz"

La presidenta recordó, por su parte, a la portavoz de Más Madrid que ha llevado al Pleno "las peores formas, haciendo señalamientos a punta de pistola". "La que hace política del atropello de un niño o de una agresión homófoba que no se produjo en la Comunidad. La que ha pretendido dinamitar la sanidad pública ha sido usted y ha fracasado nuevamente...", enumeró.

Buena noticia para Más Madrid: han acabado los plenos. Pueden marchar en paz. pic.twitter.com/ufbOIIpnCo — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 23, 2023

Así, le reprochó que haya "dejado el traje de sanitaria" para pasarse al de "una mujer marcada por la ideología". A su parecer, además de "perder el crédito y el bono social, también ha perdido la profesionalidad". "Sus denuncias contra mí han sido un completo fracaso. Ha tenido fracasos rotundos en esta Cámara; se ha ido empequeñeciendo. Salen trasquilados pleno a pleno cuando son cuatro contra una. Pero les voy a dar una buena noticia: han acabado los plenos, puede marchar en paz, que vengo inspirada del Vaticano", ironizó Ayuso para concluir.