Ocurrió en el último Pleno de la legislatura, durante las preguntas de control a la presidenta madrileña. La portavoz de Unidas Podemos tomó la palabra en primer lugar, al ser el grupo con menor representación parlamentaria en la Asamblea. Alejandra Jacinto preguntó a Isabel Díaz Ayuso por su valoración sobre el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid, pero en su turno de réplica se dedicó a señalar a empresarios o periodistas; entre ellos, Federico Jiménez Losantos.

"Si algo nos distingue a usted y a mí es la agenda que tenemos en nuestro teléfono móvil. Mientras usted tiene el teléfono de Carlos Mur [el exdirector de Coordinación Sociosanitaria], que hoy declara en los juzgados como consecuencia de los protocolos de la vergüenza que condenaron a morir a 7.291 personas mayores en las residencias públicas, yo tengo el teléfono de Mariví, hija de una de las víctimas; usted también tiene el teléfono de Juan Roig, que se está forrando con la subida de los precios de los alimentos, y yo tengo el teléfono de Paco, del frutero de mi barrio (…); por su puesto que tiene el teléfono de Federico Jiménez Losantos, ese señor que se dedica a insultarnos a las mujeres jóvenes que hacemos política cada mañana, y yo tengo el teléfono de Sedoac de las empleadas del hogar".

Ayuso y yo tenemos muchas diferencias pero, si algo nos distingue, es la agenda de contactos. pic.twitter.com/wPhpCtDIpv — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) March 23, 2023

Y así continuó con su listado Jacinto, en el que incluyó a Quirón Salud, Mauricio Casals o Florentino Pérez. "Yo a quien no he dejado de llamar es a afectados de la línea 7B de Metro, a jóvenes que me escriben porque no pueden acceder al alquiler… Yo tengo claro por qué estoy en política: para defender unos valores, porque algunas tenemos valores. Y usted solo tiene precio".

No es la primera vez que Jacinto – la que fuera portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), fichada por Pablo Iglesias para sus listas después de que participara en el escrache a Begoña Villacís cuando la vicealcaldesa estaba a punto de dar a luz- señala en el hemiciclo a personas con nombre y apellidos y sin acta de diputado. A principios de mes, la podemita llegó a mostrar fotografías con las caras de Florentino Pérez, Juan Miguel Villar Mir o el propio hermano de la jefa del Ejecutivo regional, Tomás Díaz Ayuso. "Vamos a ponerle cara a la indecencia para que los madrileños sepan quién se está llevado su dinero", dijo.

Los rostros de los amigos del Gobierno indecente de Ayuso: 🥇 Florentino Pérez

🥈Villar Mir

🥉Rafael del Pino (Presidente de Ferrovial y patriota de Holanda)

👫Méritos: Tomás Díaz Ayuso pic.twitter.com/tGYoLTZayp — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) March 2, 2023

"Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar"

"A lo mejor el teléfono que le falta en su agenda es el de Yolanda Díaz, que les ha abandonado, entre otras cuestiones, por la política de baja estofa que realizan. Esto de señalar a periodistas y a empresarios al más puro estilo chavista del que ustedes nacieron y que siempre imitan, les está llevando al más completo ostracismo. Están pasando a la absoluta irrelevancia en política", le replicó la presidenta madrileña entre el aplauso de su bancada.

Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar. pic.twitter.com/WGgD6a56j5 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 23, 2023

Y antes de pasar a las notas que tenía escritas, y que tenían que ver con la pregunta que había registrado la portavoz morada, le espetó: "Mire que lo han intentado pleno a pleno, mire que lo han intentado…, pero no me van a provocar porque realmente Podemos ya no es nada. Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar".