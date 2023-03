Ayuso denuncia el plan electoral de Sánchez: "Cambia votos por nacionalizaciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este sábado junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, un acto en el que el pueblo hispanoamericano ha sido el eje central. Bajo el lema "Europa es hispana" el Partido Popular ha querido dar las gracias a toda la comunidad latina que ha llegado a España huyendo de sus países gobernados por dictadores.

Díaz Ayuso ha comenzado su discurso asegurando que "vivimos tiempos duros para la libertad" porque "el Gobierno de Sánchez y de sus socios populistas y separatistas venden las mayores inmoralidades como si fueran avances". Después, ha hecho varias analogías entre lo que sucede en España y en los países de Latinoamericanos.

"Debilitan las instituciones, el poder judicial. Hacen un uso ostentoso del poder y del dinero público. Ponen bajo sospecha y exprimen a quienes quieren hacer avanzar España arriesgando su patrimonio y el de sus hijos: los autónomos, los pequeños y grandes empresarios… También a la prensa libre que tiene que trabajar para el proyecto gubernamental o sino serán despreciados. ¿Les suena?", ha preguntado a los asistentes la presidenta.

Asimismo, Isabel Díaz Ayuso ha alertado del plan que el Ejecutivo está llevando a cabo para atraer votos en el extranjero con la vista puesta en las elecciones generales. Según ha explicado la dirigente madrileña, "delegados sanchistas están viajando a otros países para comprar voluntades. Intercambian votos por nacionalizaciones". Para Ayuso, es un plan de un "gobierno de liberticidas" que quiere "aprovecharse y aumentar las nacionalidades hechas mal y en año electoral, a la desesperada y sin pudor".

Por esta razón, Ayuso ha sentenciado que "Sánchez no quiere a los hispanomericanos. Tan solo quiere sus votos" al tiempo que le ha reprochado que se dé tanta prisa por nacionalizar a extranjeros en sus países de origen mientras niega la nacionalización a miles de ciudadanos que llevan años viviendo en España.

Feijóo: "España tiene que abandonar las tricheras"

Después de Díaz Ayuso, ha tomado la palabra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo que se ha mostrado orgulloso de "no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas que utilizan a su pueblo para mejorar ellos". "No echo de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas. Yo quiero la Latinoamérica real, la que lucha por su pueblo y por su gente. La que no se resigna ni a los malos gobernantes ni a sus dirigentes", ha señalado.

Además, el presidente del PP, en el primer acto de precampaña que ha compartido con Díaz Ayuso y Almeida, ha abogado por terminar con la política de "las trincheras y los muros". Por eso ha sentenciado: "Yo creo que el cambio que necesita España es abandonar las trincheras y la crispación y unirse en el camino hacia el futuro en esta gran nación. Queremos unir a todos los que creen que un gobierno de España mejor es posible".