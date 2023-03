Ayuso explica a Ana Rosa los motivos que le han llevado a romper con Vox: "No obedece a una estrategia" del PP

La presidenta madrileña quiso este lunes hacer hincapié en que no se trata de una ruptura. No puede serlo si previamente no existía ningún pacto con Vox, dijo en el programa de Ana Rosa (Telecinco). Como ya contara también la pasada semana en Ondacero, Isabel Díaz Ayuso explicó que ha llegado el momento de "volar libre".

Ese momento se produce a dos meses de unas elecciones donde ambas formaciones competirán por los votos de un mismo electorado y después de que los de Rocío Monasterio hayan tumbado en la Asamblea cuestiones importantes para el Ejecutivo regional, como los Presupuestos, la Agencia de Ciberseguridad o las deducciones fiscales para atraer capital del exterior. Esta última cuestión colmó la paciencia de la presidenta.

La separación de los caminos entre ambas líderes es algo que se viene fraguando "desde hace unos meses", explicó. "No obedece a una estrategia de partido", negó tajante. Y es que la portavoz madrileña de Vox aseguró el jueves que la presidenta madrileña sigue órdenes de Génova: "La señora Ayuso trabaja para el señor Feijóo y el señor Feijóo ha dado orden de que el socio prioritario es el PSOE y que va a ser su socio prioritario para futuros gobiernos".

"No tener Presupuestos en la Comunidad de Madrid; no poder crear una Agencia de Ciberseguridad, fundamental para proteger infraestructuras críticas y ayuntamientos de la región; paralizar los desarrollos urbanísticos del Ayuntamiento [de la capital] y ahora incluso ir en contra de su programa electoral paralizando unas deducciones fiscales que para Madrid son fundamentales para atraer inversión del exterior", explicó Ayuso. "Han decidido que todo esto lo tienen que parar, lo tienen que atacar y por eso he decidido ya que cada uno siga su camino".

La presidenta explicó que lo que ha necesitado este tiempo para sacar sus iniciativas adelante no ha sido un apoyo explícito de Vox a las mismas sino, únicamente, que con su abstención no se opusieran frontalmente a ellas. "Yo no quiero que me lleven a su deriva, ni a sus postulados ni a cómo defienden la mayoría de los debates: el hecho de no profundizar en ellos, achacando competencias que ni siquiera son de la Comunidad de Madrid, haciendo propuestas sin sentido… Yo ahí no quiero saber nada. No es que rompa pero lo que no voy a buscar, como antes hacía, es el entendimiento. Que sigan su camino, nosotros el nuestro y veremos qué sucede después en mayo".

"Es un problema en Madrid"

Ayuso negó, no obstante, que se trate de una cuestión de encuestas [la publicada hoy por El Confidencial le da mayoría absoluta], tampoco es una cuestión electoral ni de estrategia. "Hasta la fecha no hemos tenido mala relación o lo que yo pensaba que estaba mal lo dejaba pasar" en pos del entendimiento. "Es que abiertamente, de la manera más honrada que puedo, quiero decirle a los ciudadanos que yo quiero seguir con mi proyecto en el que estamos en un gobierno de un solo color. (…) Yo no quiero coaliciones como las que estamos viendo que siempre están al final enredando todo", dijo en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si en un gobierno de coalición "no se busca el entendimiento sino ir uno contra el otro, como estamos viendo con Vox, lo que resultaría para Madrid sería nefasto". De ahí que Ayuso prefiera pedir el voto para su proyecto "y dejar a Madrid volar libre, que es como me gustan a mí las cosas".

Y es que circunscribió el problema a la región. "No es una estrategia nacional". Vox achaca al PP no tener "principios y valores, solo los tienen ellos". Dicen que "hemos decidido irnos con el PSOE… En fin". Pero es que "se gobierna para todo el mundo y afortunada la vida que se ve con pluralidad y atendiendo a los matices, porque yo no conozco a dos personas iguales ni a dos familias iguales. Y Vox en Madrid está en una deriva que no tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo".

La presidenta negó también que su separación con Vox esté relacionada con la moción de censura. Eso sí, les afeó esta decisión. La formación liderada por Santiago Abascal "no trabaja y prefiere saltar de polémica en polémica", lamentó. "Si ellos han preferido intentar hacerle pensar a la gente que con un 15% de votos en un Congreso tú puedes cambiar algo allá tú, pero haces perder el tiempo. Está ahora mismo el Gobierno de Sánchez como siempre, de polémica en polémica; lo de Tito Berni, Tito Berni ha sido de sainete, están dejando a Torrente como un gentleman, ha sido una cosa increíble...", dijo Ayuso que también mencionó la dimisión de la directora de la Guardia Civil. "Creo que todas las polémicas que están pasando son tan graves que Vox necesita decir ‘aquí estamos’ y que se hable de ellos. Allá ellos. Por eso creo que es mejor que sigan su camino".

"Yo tengo buena opinión de Abascal. La he he tenido hasta aquí". Sin embargo, "a partir de ahora, ya no sé si, como tienen que estar en SOS-sálvese el partido, también van a empezar a decir cosas como las que dijo el viernes en Castilla y León". Pero Vox "no es mi enemigo, no estoy en contra de ellos. Estoy en salvar Madrid", subrayó.

Los votantes descontentos del PP... Y "con razón"

La jefa del Ejecutivo regional añadió que ya no sabe "de dónde viene Vox, quién lo compone ni la deriva que ha tomado". Pero reconoció que parte de sus votantes provienen del PP, que descontentos, "con razón", del partido decidieron dar sus votos a los de Santiago Abascal. "Por una serie de debates en los que no se profundizaba y se relativizaban". Ayuso quiere "analizar" y "entender" ese "descontento" para que "sigan en un proyecto" como el del PP.

Dicho todo esto, para la presidenta es "importante no faltarnos al respeto y no atacarnos. Yo es algo que siempre he hecho con Vox. Les he defendido en numerosas ocasiones cuando un Gobierno, que está pactando con el entorno político de ETA y con políticas recalcitrantes que expulsan empresas", daba "ese trato a Vox". "No me parecía coherente. Hay que tener el rostro de cemento armado".

"Creo que no tenemos que estar en más pelas porque, si vuelas todos los puentes, luego a lo mejor en un futuro si te necesitas en alguna coalición esos puentes no existen", afirmó para zanjar la cuestión. Pero a día de "hoy, desde luego, no tengo nada que ver con muchas de las decisiones que están tomando, con muchos de los temas, esa fobia a la inversión extranjera, a lo de fuera o cómo llevan los debates con esa pureza y esa perfección a mí no me representa y creo que además hace muy difícil el entendimiento. Si ellos han decidido montar circos, para ellos".