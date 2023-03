Francisco Martín convierte su toma de posesión en un mitin del Gobierno ante el asombro de Ayuso y Almeida

El acto institucional de la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Madrid se acabó convirtiendo en un acto de propaganda del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la atónita mirada de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.

Francisco Martín -que hasta ahora había sido secretario general de Presidencia, cargo que ostentaba desde julio de 2021- estuvo arropado por una amplia representación gubernamental, entre la que se encontraba el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López; Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación; Antonio Hernando, director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; el presidente del Senado, Ander Gil; la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y su antecesora en el cargo y actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, entre otros.

Su discurso estuvo centrado en destacar las bondades del Ejecutivo central y su empeño, dijo, por continuar "mejorando las condiciones de vida de los madrileños y madrileñas en el presente, afrontando las dificultades que se crucen por el camino, pero también asentando las bases para mirar al futuro con las mejores expectativas".

Eso sí, en caso de no alcanzarse este objetivo la responsabilidad sería en todo caso de la falta de lealtad de las instituciones madrileñas. "Para alcanzar este reto de una manera eficaz, será imprescindible una cooperación sólida y leal entre esta Delegación y todas las administraciones madrileñas", expuso.

Martín aseguró que la Delegación del Gobierno dará "explicación de los resultados de las políticas que desarrollamos, para que en estos tiempos de bulos y desinformación los ciudadanos cuenten con información real y contrastable". Porque, añadió "a pesar de todas las dificultades sobrevenidas a lo largo de la legislatura, el primer gobierno de coalición de la democracia ha traído una estabilidad a nuestro país que pocos vaticinaban. Tres Presupuestos Generales del Estado aprobados en tiempo y forma, una legislatura completa y soluciones, muchas soluciones. No se trata de caer en la autocomplacencia, porque queda mucho por delante, pero sí en poner de relieve lo logrado en términos de estabilidad, porque no siempre se consigue".

El asombro por sus palabras entre las autoridades madrileñas iba en aumento. "España no se puede entender sin Madrid, pero Madrid tiene que estar agradecida al resto de España por todo lo que nos aporta hoy y todo lo que nos ha dado durante décadas. Ahí radica mucha de nuestra verdadera riqueza, por la que Madrid siempre debiera responder de una manera alegre, fraternal, y solidaria", manifestó también el delegado.

"Nos hemos encontrado en un mitin del Gobierno"

"Creía que venía a un acto institucional y nos hemos encontrado un mitin del Gobierno, con un balance triunfal por parte del ministro. Está fuera de lugar. Los madrileños saben cuál es la realidad, que no son ciertas las cifras de inversión que nos han dado y que somos una comunidad maltratada por el Gobierno de Pedro Sánchez", dijo después el alcalde de la capital.

José Luis Martínez Almeida se refirió así a la petición de colaboración que había lanzado el delegado durante su alocución. "Si el Gobierno de la Nación empieza por rectificar y entender que no se puede señalar constantemente a Madrid y que la diatriba política no puede transformarse en una confrontación institucional permanente contra Madrid, contra la presidenta de la Comunidad, estoy seguro de que podremos tener relaciones de colaboración, porque las ofrezco desde el Ayuntamiento, como siempre he hecho. Nosotros vamos a seguir cooperando lealmente".

"El quinto delegado del PSOE en Madrid"

La presidenta, por su parte, fue clara al decir que "los actos institucionales no se pueden convertir en actos de partido" y que no quiere que tengamos "el quinto delegado del PSOE en Madrid". "Por muy mal que se den las encuestas, no hay que utilizar todas las oportunidades" que se presentan para hacer actos de partido. "Esto es para los ciudadanos de Madrid".

"Le deseo toda la suerte al nuevo delegado pero los actos institucionales no representan solo al PSOE por más que lo hayan intentado, especialmente el ministro esta mañana", dijo en referencia a Bolaños, que aseguró que su Gobierno es el mejor ejemplo de "patriotismo" y que "inversiones y avances sí; palabrería y crispación, no".

En el mismo sentido se pronunció el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que indicó que Martín se ha presentado "más como un delegado del Partido Socialista que como delegado del Gobierno".

"Esperamos que esta actitud cambie, que trabaje en beneficio de los madrileños para aumentar la seguridad en la ciudad de Madrid y reforzar los efectivos policiales", apuntó. Si trabaja en este sentido, se acomoda al aumento de la población y combate las bandas juveniles, el delegado encontrará "el apoyo leal" del Gobierno de la Comunidad de Madrid, dijo López, que añadió que si se presenta "como delegado del PSOE" no encontrará "nada".