Un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la creación de una Oficina para el PGOU y el impulso a los nuevos desarrollos de la ciudad para construir 204.000 viviendas. Estos tres compromisos son las piedras angulares que sustentarán el programa electoral de José Luis Martínez-Almeida en materia de urbanismo.

Desde los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, donde se erigirá un nuevo desarrollo urbanístico de 170.000 metros cuadrados con 600 viviendas, de las cuales el 30% serán protegidas, Almeida trasladó que la vivienda "será una de las prioridades de la próxima legislatura", "la vivienda asequible".

La propia presidenta madrileña lo volvió a reiterar también este miércoles en una entrevista concedida a la cadena Cope: "La próxima legislatura será la de la vivienda". Isabel Díaz Ayuso argumentó que "la oferta en los últimos años ha estado paralizada. El último gobierno en el Ayuntamiento de Madrid antes de Almeida paralizó todos los desarrollos urbanísticos y ahora los Presupuestos de la Comunidad de Madrid me los han paralizado nuevamente. A pesar de eso hemos sentado las bases".

"El modelo de Rita Maestre es el de Ada Colau"

La receta de Almeida será "ampliar la oferta de viviendas" y "eso pasa por desbloquear los desarrollos y agilizar la tramitación de viviendas para que se puedan construir lo más rápido posible". "No va a haber crecimiento en Madrid si los jóvenes no se pueden independizar o las familias no tienen viviendas adecuadas a sus necesidades", expuso el alcalde.

El candidato aseguró que el proyecto del PP para el Ayuntamiento de Madrid es garantía de progreso, bienestar, sostenibilidad, oportunidades, mejora de todos los servicios públicos y acceso a la vivienda sin recurrir al intervencionismo propio de la izquierda, que ha demostrado resultados negativos en las ciudades donde gobierna, como en Barcelona. . Este modelo, el de Ada Colau, subrayó, es el referente de Rita Maestre. "No creo que los madrileños quieran eso": "Con las políticas híper regulatorias de Colau, el arrendamiento ha subido en Barcelona un 20%", el doble que en Madrid.

"Durante los cuatro años de Gobierno de la izquierda en la ciudad de Madrid se bloquearon desarrollos urbanísticos clave. Tenemos una receta distinta que permite que uno de los principales problemas, como es el de la vivienda, pueda tener una solución en el corto y medio plazo. No va a haber un crecimiento de Madrid sin que los jóvenes se puedan independizar. El modelo de Rita Maestre es el de Ada Colau", apuntó.

Precisamente, sobre Maestre, Almeida afirmó que "la ventaja que tenemos con Rita Maestre es que no es una incógnita, porque ha estado cuatro años en el Gobierno de la ciudad de Madrid y en esos cuatro años no conocemos medida, proyecto o iniciativa que llevara a cabo en la ciudad de Madrid. La pregunta no es "lo va a hacer Rita", la pregunta es "qué hizo Rita" porque no hizo nada, recordó.

El "bloqueo" de Vox

Almeida quiso destacar "el esfuerzo urbanístico gigantesco" que se ha realizado durante estos cuatro años para desbloquear nuevos desarrollos urbanísticos como los del sureste, Madrid Nuevo Norte, o los de la cárcel de Carabanchel, acompañados de un esfuerzo normativo.

Eso sí, el alcalde subrayó el deber que el Ayuntamiento tiene con la capital: la aprobación de las normas urbanísticas solicitadas por el sector, "que podían suponer hasta 200 millones de euros en la economía de la ciudad en el corto plazo".

Así, recriminó que este avance no ha sido posible debido a la política de bloqueo de Vox tanto en la Comunidad de Madrid como en la ciudad. "Estas normas habrían permitido flexibilizar y agilizar aún más el urbanismo de la ciudad".

"Se lo digo a Vox otra vez: si hay que convocar un Pleno extraordinario para aprobar las normas urbanísticas, convocaremos el Pleno extraordinario. Vamos a intentar que se aprueben antes del 28 de mayo porque es una norma fundamental para agilizar el urbanismo, económica e importante para la ciudad de Madrid", lanzó el regidor, que afeó la "cerrazón" de esta formación que impide aprobar las normas urbanísticas y puede provocar graves perjuicios a los vecinos". Así las cosas, sentenció: "Javier Ortega Smith tiene que explicar a los madrileños por qué ha decidido que Vox sea el mejor aliado de la izquierda".

Nuevos desarrollos

El Ayuntamiento de Madrid tiene en marcha diez desarrollos urbanos y dos en previsión, en total doce ámbitos que harán crecer la ciudad hasta en 56 millones de metros cuadrados (56 km2) en los próximos años. Esto supone una superficie superior a ciudades como Salamanca (39 km²), Santander (35 km2), Alcobendas (45 km² ), Móstoles (45 km2), Pozuelo de Alarcón (43 km2), Leganés (43 km2) o Fuenlabrada (39 km2).

Madrid Nuevo Norte, los Desarrollos del Sureste (integrados por Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y El Cañaveral), La Solana de Valdebebas, la Operación Campamento, la antigua cárcel de Carabanchel y la Ribera del Calderón, ya en marcha, comenzarán a cambiar en pocos años el paisaje de la ciudad y más adelante, lo harán los desarrollos de El Abroñigal y Nueva Centralidad del Este.

Para los doce ámbitos, dijo Almeida, se dispondrá del orden de 204.000 viviendas "y paliar uno de los principales problemas de nuestra ciudad y una de las prioridades que vamos a tener a lo largo de la próxima legislatura, que va a ser la vivienda y, concretamente, la vivienda asequible".

51.000 de esas viviendas estarán en Valdecarros, 22.000 en Los Berrocales o 40.000 en el futuro El Abroñigal y alrededor de 20.000 en el desarrollo Nueva Centralidad del Este. Estas cifras equivalen a una población de aproximadamente 500.000 nuevos habitantes para la capital, lo que equivaldría a la séptima ciudad más poblada de España, superior a ciudades como Murcia, Palma de Mallorca, Bilbao o Alicante.