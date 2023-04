Ayuso ya tiene lema de campaña: "Ganas, porque no hay nada más liberal que las ganas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra sumergida ya en plena precampaña electoral que culminará el próximo 28 de mayo. Y si su lema para concurrir a las urnas en las pasadas elecciones del 4-M, donde cosechó un espectacular resultado, fue ‘socialismo o libertad’ en esta ocasión Isabel Díaz Ayuso será ‘ganas’.

Así lo adelantó en una entrevista concedida a la cadena Cope. No es la primera vez que Ayuso utiliza este eslogan. Fue, de hecho, su carta de presentación en el ansiado congreso del PP de Madrid que la coronó presidenta del partido después de que la anterior dirección, con Pablo Casado y Teodoro García Egea, tratara de impedirlo por todos los medios.

Mi lema van a ser las ganas" porque "no hay nada mas liberal que las ganas porque las ganas se tienen o no, no se pueden imponer y yo quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar", explicó la presidenta madrileña. "Las ganas son tuyas: tienes que tener ganas para estudiar, para prosperar, ganas de tener familia y para prosperar". Y es que Ayuso quiere que los ciudadanos vuelvan a "ir a las urnas con alegría", como ocurrió en los pasados comicios cuando la participación se disparó por encima del 75%. "No vale ganar por la mínima". "Yo no estoy haciendo nada por cálculo electoral. No viene a cuento. Hay que ilusionar, no heredar".

Entre los madrileños a los que Ayuso quiere ilusionar se encuentran los que, desencantados con el PP, se refugiaron en Vox. Así, volvió a señalar que tiene "que analizar por qué hay votantes que se sintieron decepcionados" con su partido. El punto de partida de ese diagnóstico la jefa del Ejecutivo regional y candidata a la reelección lo tiene claro. "No vale sólo con una buena gestión" sino también hay que tener un proyecto que dé las batallas ideológicas importantes, "trabajar en torno a unos valores". "Apelo a unirnos en Madrid", dijo. Ahora bien, la "deriva" de los de Santiago Abascal "no la puedo defender ni la comprendo", añadió.

La líder de los populares madrileños volvió a hablar de la elaboración de las listas que, en esta ocasión, como presidenta del partido le corresponden a ella. Es partidaria de fichar con "criterio". ¿Cargos de Ciudadanos? Con "mesura" porque es un partido "que está pasando por una grave situación: no me gusta hacer daño". Y porque su objetivo prioritario es "velar por la marca del PP de Madrid". No todo aquel que salga de una formación encontrará refugio en sus siglas. Desde luego, no lo harán las personas que "hayan lanzado graves acusaciones" contra ellas. "Si son personas que aportan, que han trabajado con criterio, gestionan y defienden una forma de ver las cosas (parecida), caso a caso, se puede ver".

"La próxima legislatura será la de la vivienda"

La presidenta madrileña quiso reiterar también que la "próxima legislatura va a ser la de la vivienda". Ayuso señaló que "la oferta en los últimos años ha estado paralizada. El último gobierno en el Ayuntamiento de Madrid antes de Almeida paralizó todos los desarrollos urbanísticos y ahora los Presupuestos de la Comunidad de Madrid me los han paralizado nuevamente. A pesar de eso hemos sentado las bases".

"Además de que todos estos desarrollos sí que van a tener luz verde si tenemos una amplia mayoría en las urnas, lo importante es que ya hemos puesto en marcha también planes para, por ejemplo, viviendas vacías en Madrid. Más de 150.000 viviendas están actualmente cerradas porque los propietarios necesitan incentivos para dar un paso adelante", apuntó.

"También hemos puesto en marcha planes para que la clase media, que también necesita que sus hijos se independicen y puedan empezar a tener sus propias familias y sus proyectos, lo hagan, por ejemplo, en viviendas de alquiler a través del Plan VIVE. En más de 42 municipios estamos construyendo vivienda para jóvenes a un precio un 40% más bajo que el mercado".