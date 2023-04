Ayuso avisa a Sánchez en plena precampaña: "Si el Gobierno se ha cansado de oírnos hablar de España, que se prepare"

Isabel Díaz Ayuso acudió este viernes por la tarde a la localidad madrileña de Torrelodones donde le esperaba la candidata popular a la alcaldía Almudena Negro, hasta ahora diputada en la Asamblea de Madrid.

En este nuevo acto de precampaña, la presidenta madrileña y candidata a la reelección marcó de forma nítida lo que serán los ejes sobre los que pivotarán sus discursos y estrategia de cara a la importante cita con las urnas del 28 de mayo.

En primer lugar, para Ayuso estas elecciones autonómicas y municipales suponen una primera vuelta que concluirá el próximo mes de diciembre con unas generales en las que el objetivo prioritario es expulsar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno y colocar en La Moncloa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ya lo adelantó en una charla con El Mundo hace unos días: "Realmente no tengo rivales en Madrid; compito contra Sánchez". Y así es. Ni una sola mención a los líderes madrileños de las otras formaciones como Mónica García o Juan Lobato. En cambio, más de la mitad de su discurso estuvo centrado en criticar la gestión y las políticas del Ejecutivo central.

"En los 80, en los 90 había mucha más libertad"

"Hemos perdido gran libertad: en los 80, en los 90, en las películas, cuando salíamos, cuando hablábamos entre nosotros había mucha más libertad de la que hay ahora", alertó la presidenta. "Ahora estamos todos ofendidos y agraviados. Las reglas del juego, las instrucciones del Gobierno para los ciudadanos, que no debemos saber de la vida, es tan inmensa que lo ocupa todo".

Pero Ayuso y el partido que ella preside han decidido denunciar esto y otras actuaciones gubernamentales. "Por tanto, ¿cómo no vamos a ser molestos? Claro, es que en Madrid somos profundamente molestos, claro que sí. Y yo ya no sé si pensar que esto es un motivo de orgullo", lanzó. "A nadie le apetece decir las cosas como son, es difícil apelar a la verdad y a la realidad, pero es para lo que estamos aquí". Y añadió entre los aplausos de los congregados: "¿Competimos contra Sánchez? No, es Sánchez el que compite contra España".

"No me pueden decir que nosotros desde la Comunidad de Madrid nos tenemos que callar. Pero cómo nos vamos a callar si los madrileños por encima de todo, somos españoles, si lo que ocurre en el resto de España claro que nos preocupa a Madrid", expuso. "Aquí no fabricamos ciudadanos, aquí no hacemos ingeniería social, aquí no cotejamos quién tiene que entrar por cómo vota o por cómo piensa. Es que la sociedad española es mucho más amplia, plural y tolerante de lo que Sánchez jamás pudiera llegar a imaginar porque no la conoce y no la ha pisado".

"Por supuesto que lo que ocurre en el resto del país es responsabilidad de su región capital, que somos nosotros". Así las cosas, Ayuso avisó: "Si piensa el Gobierno que no tenemos que hablar de España se equivoca mucho y si se ha cansado de oírnos hablar de España, que se prepare porque para nosotros lo más importante es la vida, la libertad, pero, por supuesto, Madrid y nuestro gran país".

Un político tiene que cuidar los "detalles pequeños"

El segundo eje sobre el que pivota esta campaña de la presidenta es su interés por indicar a los suyos en cada una de sus intervenciones que cuiden los pequeños detalles. Ayuso no se conforma y no quiere que sus candidatos lo hagan. Su objetivo es que trabajen duro, que escuchen a los vecinos y les dediquen su tiempo.

Y esto define a Almudena Negro, explicó la jefa del Ejecutivo regional. "Tiene una gran paciencia, sobre todo, para los detalles, para los detalles pequeños. El hecho de acordarse de lo que un vecino le ha dicho, un problema del que ha tomado nota para después intentar solucionarlo es lo que forja de verdad al político". Y es ese el político en el que confía Ayuso. "Y en el que delego la oportunidad de estar al frente de ayuntamientos tan importantes como éste de Torrelodones".