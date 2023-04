Ayuso advierte de la campaña "durísima" de "descrédito y desánimo" que está preparando la izquierda para el 28-M

La Comunidad de Madrid es la joya de la corona del PP en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Los populares defienden su modelo de gestión en esta región donde llevan gobernando desde mediados de los noventa en contrapunto de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Las encuestas pronostican que Isabel Díaz Ayuso gobernaría una legislatura más y que lo haría por mayoría absoluta.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Ayuso ha comentado que tiene "mucho que hacer" porque es "candidata por Bilbao en la lista de Esther Martínez" y tiene "un largo trabajo por delante". Ha asegurado que "no hay nada más liberal que las ganas", como dice su lema de campaña, y que Madrid "es la España con ganas". Sobre el 28-M ha dicho que, pese a lo que dicen las encuestas, para llegar a la mayoría absoluta al PP le "faltan 10 o 15 escaños" y que cree la campaña por parte de la izquierda va a ser "durísima" porque "es una maquinaria del poder por el poder" y la van a basar en el "descrédito y el desánimo" hacia la sociedad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comentado también que están apuntando "todo aquello que ha de revertir el PP cuando llegue a Moncloa" y que desde su CCAA están "haciendo frente a todos los desmanes de este Gobierno". Sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dicho "están transformando ideológicamente España" y que "tienen colmadas todas las instituciones con sus agentes políticos". Esta deriva de descrédito hacia las instituciones está haciendo, para Ayuso, que haya "una parte de la sociedad que cree que el fin justifica los medios".

Sobre Vox, Ayuso ha señalado la "deriva" del partido de Santiago Abascal desde finales de 2022 y ha indicado que no sabe "quién compone Vox, ni qué pretende". Ha apuntado que "a Sánchez le beneficia porque, cuando se ve acorralado, le dan oxígeno". Por ese motivo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que "lo que hay que hacer" para evitar fugas de votos hacia Vox es "ser el mejor PP".

También ha comentado cómo desde Moncloa intentan usarla "como señuelo" para "desprestigiar a Alberto Núñez Feijóo" porque "están obsesionados con ella y "con la Comunidad de Madrid". Sobre el presidente del PP ha dicho que las listas del PP de Madrid "también las ha hecho él" porque "nuestros equipos están con él".

Ha indicado que su función es trabajar "24 horas por mejorar Madrid, pero también por llamar a los ciudadanos a la razón" por lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez. Cree que "nos tienen más miedo que a un nublado" y que llegue el PP al Gobierno "les produce pavor. Imaginaos lo que es una maquinaria del poder por el poder que abandona el poder", ha añadido.

Ley Trans, pactos con Vox, Sanidad...

En la sección de los oyentes de Es la Mañana de Federico la presidenta de al Comunidad de Madrid ha contestado diferentes cuestiones sobre muchos temas. Ha dicho que "lo que estamos haciendo a través de la digitalización de la Sanidad en Madrid es que se puedan agilizar las agendas. Creemos que con este nuevo sistema será muchos más fácil que se puedan cumplir los horarios". En cuanto a los sindicatos y su financiación con dinero público de la CAM ha dicho que "nosotros no podemos hacer mucho más" porque "es un derecho constitucional".

Lo que los sindicatos cobran de la CAM es "directa y específicamente por planes de riesgos laborales" ha dicho Ayuso y ha asegurado que "no los sufragamos para que hagan política". En cuanto a los liberados sindicales ha apuntado que "hay personas que desde dentro no quieren que las cosas funcionen y eso tiene que cambiar".

Sobre la seguridad ha recordado que no es competencia de la Comunidad de Madrid y ha indicado que han puesto en marcha "un refuerzo de las policías locales". En cuanto a la okupación, ha apuntado que "es verdad que hace falta una forma legislativa para que se ponga fin a un delito que está afectando a familias honradas". Ayuso ha contado también que van a seguir "haciendo deducciones fiscales y una reducción del IRPF" y ha dicho que "quienes pagan tantísimos impuestos necesitan un reconocimiento de la Administración".

Sobre la Ley Trans ha comentado que si no se deroga "tiene que ser cambiada en algunos aspectos perniciosos". "Durante muchos años en Madrid no hemos tenido mayoría parlamentaria en la Asamblea y ahora la tenemos. O se quita o se cambia de manera radical porque así no puede seguir", ha dicho.

Los oyentes le han vuelto a preguntar por Vox y ha dicho que "no podemos estar con los presupuestos congelados con al que tenemos en España. No puede ser que a la CAM no le vaya bien". Ha comentado que entre ambas formaciones "no ha habido una ruptura porque no ha habido pacto de nada". "No sé por qué a partir de diciembre cambiaron la estrategia y fueron contra los presupuestos de todos los madrileños", ha indicado. Sobre las acusaciones de Vox de interferencias de la dirección del PP cree que "a estas alturas de la vida no necesito indicación de nadie para hacer las cosas bien hechas en Madrid". "Si su deriva va a ser la que han tomado, que se defiendan ellos solos" ha indicado la presidenta de la CAM que ha recordado que "nos han tumbado varias leyes". "Que cada uno siga su camino", ha contado. Sí que ha reconocido que "con quien no pactaría es con el desastre, con el PSOE y lo que hay a la izquierda del PSOE".

Sobre la composición de un futuro Gobierno de la CAM si consigue gobernar de nuevo tras el 28-M ha dicho que "va a haber muchos cambios" y que ya se verá "de aquí en adelante" porque no lo va a "improvisar". "Me paso cuatro años haciendo castings", ha finalizado.