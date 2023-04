Ayuso: "El Gobierno de Sánchez está obsesionado conmigo. Nos tiene más miedo que a un nublado"

La presidenta madrileña quiso dejar claro En la mañana de Federico la buena sintonía que mantiene con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Isabel Díaz Ayuso señaló que las listas a la Asamblea y al Ayuntamiento de Madrid, que se dieron a conocer de forma íntegra ayer, fueron trabajadas también con el dirigente gallego. La libertad para confeccionarlas fue total, pero no mantuvieron al margen a Feijóo.

"Ha confiado en nuestra propuesta, pero hemos compartido equipos", desveló. Ayuso añadió que estas listas y su futuro equipo no están hechos al azar. "No improviso, lo tengo bien pensado", dijo. Su propósito es sentar las bases del nuevo PP madrileño, "una escuela de valores" para cuando ella ya no esté al frente del partido.

Además, como gesto simbólico cerrará la lista con la que el PP se presentará a la alcaldía de Bilbao. Junto a ella, su director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, cerrará las de Durango. Y 1.500 afiliados de los populares madrileños entrarán las listas vascas, también el secretario general de la formación, Alfonso Serrano.

La jefa del Ejecutivo regional opina que desde La Moncloa "están obsesionados" con ella y con la Comunidad de Madrid. Medida que adopta desde la Puerta del Sol, medida que trata de copiar Pedro Sánchez. El último ejemplo con la vivienda, recordó. Y es que Ayuso ha venido haciendo hincapié desde hace semanas en este asunto. "La próxima legislatura será la vivienda", a través de nuevos planes, desarrollos y medidas, había anunciado. Y este fin de semana, el presidente del Gobierno se descolgó con su anuncio sobre los pisos de la Sareb. "Nos tienen más miedo que a un nublado".