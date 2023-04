Juanma Moreno visita Fuenlabrada, la 'pequeña Andalucía' madrileña: "Ayuso siempre ha sido valiente, guerrera e íntegra"

Hace unos meses el secretario general del PP de Madrid y número dos en las listas de Isabel Díaz Ayuso a la Asamblea, Alfonso Serrano, nombró a Fuenlabrada como la "pequeña Andalucía madrileña". Lo hizo después de que aflorara el "enésimo caso de corrupción" en esta ciudad del sur de Madrid donde siempre ha gobernado la izquierda.

Pero es que, además, en este bastión del socialismo viven casi 12.000 andaluces por lo que el enclave no podía ser más propicio para un acto de precampaña en el que participara también el presidente de la Junta de Andalucía. Así que hasta allí acudió Juanma Moreno. Lo hizo para arropar a la candidata popular a la alcaldía, Noelia Núñez, y en compañía de la presidenta madrileña y de otros candidatos y cargos del PP.

Fuenlabrada es uno de los objetivos prioritarios para Ayuso este 28 de mayo. Hay posibilidades de hacerse con la alcaldía como así quedó patente en las pasadas elecciones autonómicas. En aquella ocasión – el famoso 4-M- el PP ganó ampliamente al PSOE obteniendo el 35,95% de los votos frente al 22,57% que consiguieron los socialistas.

Ese "pulso en la calle" lo siguen notando los populares. Así lo comentaba Núñez a Libertad Digital. "Parecía que la gente que vivía en el sur de la región le pertenecía a la izquierda. Ahora han visto que no pasa nada. Cada vez hay más personas que rompen" con esta idea.

"Ser la primera mujer alcaldesa y del PP de Fuenlabrada"

La candidata fuenlabreña de tan solo 30 años estaba este viernes eufórica. En un escenario colocado en la Plaza de España de este municipio madrileño tomó la palabra ante sus vecinos, simpatizantes y altos cargos populares. "Gracias por demostrarnos que, como dice la presidenta, del socialismo se sale", le dijo a Moreno.

"Hay dinastías completas viviendo a cuerpo de rey solo por tener el carné del PSOE. Yo les digo que ya basta, que se acabó, se acabó freírnos a impuestos para colocar a sus amiguetes. Llegó la hora de la libertad", exclamó. Noelia Núñez es consciente de que tiene "por delante el mayor reto y honor: ser la primera mujer alcaldesa y del PP en Fuenlabrada. Y es el mayor honor que tendré porque es mi casa, aquí he crecido, he estudiado, he sufrido, he celebrado".

Así las cosas, va a por todas. "El 28 de mayo (Francisco Javier) Ayala y el socialismo se van. Llega el PP. Vamos a hacer historia en nuestra ciudad".

Ayuso, "mujer valiente, guerrera e íntegra"

Después le tocó el turno a Juanma Moreno. "Vaya peazo de alcaldesa va a tener Fuenlabrada. Vaya, vaya...", comenzó señalando. El presidente andaluz, que vivió durante unos años en esta ciudad, recordó que el PSOE lleva gobernando en ella desde 1979. "Tú ni habías nacido", le dijo a la candidata popular.

Para Moreno la receta del éxito está clara: "Hay que tener proyecto, equipo y, sobre todo, ilusión y ganas". No dejarse llevar por el pesimismo y no escuchar a los que dicen que es "imposible". "Del socialismo se sale".

Pero el dirigente andaluz no sólo se centró en esto. Quiso tener unas palabras especialmente cariñosas y significativas para Ayuso. "Isabel y yo nos conocemos aproximadamente desde hace 20 años", contó. "He visto crecer a Isabel en el ámbito universitario, político y social". Por ello, afirmó: "Siempre ha sido una mujer valiente, guerrera y siempre ha sido una persona íntegra".

Es por esto que "ella es la presidenta de la Comunidad que es locomotora económica de España", reconoció. Y tal y como dijera el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el congreso que la encumbró a presidenta del PP regional, Moreno añadió: "Eres la preferida de los ciudadanos de Madrid, nadie entiende Madrid mejor que tú".

"Gracias por tu amistad y tu apoyo"

La presidenta le agradeció después sus declaraciones. "Quién nos iba a decir hace 20 años cuando nos conocimos en la universidad que unos añitos después íbamos a tener el inmenso orgullo de ser presidentes de las comunidades autónomas que nos han dado todo y por las que entregamos nuestra vida. Siempre tuve claro, y así lo comentaba en casa, que serías presidente de la Junta de Andalucía. Has sido una escuela para jóvenes. Gracias por tu amistad y tu apoyo estos días especialmente difíciles para ti" por la polémica sobre Doñana. "Gracias por estar aquí y todo nuestro cariño desde Madrid".

Y le dio su apoyo por sufrir con este asunto las "medias verdades" y el "rodillo" de la "maquinaria del sanchismo". "Ya en Madrid estábamos muy acostumbrados, tenemos larga experiencia en combates con el sanchismo. En estos días es muy difícil lidiar con las medias tintas, con las medias verdades y con esa maquinaria que lo puede todo".

Ayuso no quiere estar controlada por "minorías que llevan a los extremos"

Ayuso hizo hincapié en que quiere una amplia mayoría. "Agradezco a Juanma Moreno que haya demostrado que con una mayoría absoluta se puede gobernar precisamente para todos y esa es la clave y eso es lo que yo quiero para la Comunidad de Madrid y para cada uno de los ayuntamientos donde presentamos a los mejores candidatos".

"Quiero amplias mayorías para que no estén siempre controlados por minorías que lo único que hacen es llevarnos a extremos, a hablar de lo que no sucede en lugar de buscar los lugares comunes y la normalidad, que es lo que están esperando la inmensa mayoría de los españoles", dijo en clara alusión a Vox.

¿Dónde está esa hombría del presidente feminista para ir al Congreso?

La jefa del Ejecutivo regional y candidata a la reelección censuró que sea "la ley de la selva la que impera ahora mismo en la España de Sánchez. Y es el más débil el que está desprotegido ante los acosadores y ante los delincuentes multirreincidentes".

En este punto, Ayuso criticó la ausencia del presidente del Gobierno este jueves en el Congreso cuando se votaba la reforma de la conocida como ley del sólo sí es sí, que ha beneficiado ya a un millar de agresores sexuales. "¿Qué ha pasado con la ley del solo sí o sí? Esa ley de vanguardia que ponía a España en el mundo y de la que tanto Sánchez presumía. ¿Dónde está esa hombría del presidente feminista para ir ayer al Congreso de los Diputados a dar la cara por esa ley y votar en contra y reformarla?", preguntó

"¿Dónde estaba ayer? Estaba ocupado contra el presidente de la Junta de Andalucía. Estaba muy ocupado en un escándalo, en taparlo con otro porque en la España de Sánchez un escándalo se tapa con otro y la memoria es muy frágil. Cometen tantos atropellos contra el Estado de Derecho, la independencia judicial, contra las instituciones, que nos estamos acostumbrando ya".