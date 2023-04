Ayuso anuncia una nueva Ley del Suelo para favorecer la construcción de viviendas y atraer inversión

La presidenta madrileña ha anunciado este lunes una nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid "para favorecer la construcción de nuevas viviendas y la atracción de inversión". Se remitirá a la Asamblea y establecerá un modelo "más ágil y sencillo" para la aprobación de los instrumentos de planeamiento.

Esta normativa se incluirá en su programa electoral, que ha presentado Isabel Díaz Ayuso ante la Junta Directiva de CEIM, y donde ha avanzado también que trabajarán en una "nueva estrategia para poner en mercado, junto a los ayuntamientos, más suelo público que sea atractivo para empresas de todos los sectores", como el tecnológico, de centro de datos o innovación. El objetivo es que estas compañías se instalen en la región y contribuyan a crecer el tejido empresarial.

Con esta medida, además, se fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo a largo plazo, tanto en la fase de construcción, como cuando se ponga en marcha su actividad. Desde el Plan de Reactivación Económica post-Covid se han ofertado al mercado productivo casi un millón de metros cuadrados.

Por otro lado, la presidenta madrileña también ha avanzado el impulso de una nueva Oficina de apoyo urbanístico para ayudar a los 137 municipios de menos de 15.000 habitantes en sus tareas de planificación urbanística. En concreto, ofrecerá un servicio de información, orientación y seguimiento en la tramitación del planeamiento.

"En resumen: más oferta, menos regulación y más facilidades para quienes quieren construir en Madrid y necesitan una casa. Estas son las claves para hacer un Madrid mejor y afrontar el incremento de los precios de la vivienda", ha apuntado la también presidenta del PP de Madrid.

"La vivienda no es un experimento"

Ayuso ha explicado que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid está trabajando por la vivienda porque "no es un experimento". "Por eso, llevamos semanas diciendo que la siguiente legislatura será la de la vivienda y es ahí cuando, a lo mejor, alguno de los 800 asesores de (Pedro) Sánchez se despertó y dijo ‘vamos a empezar a hablar supuestamente de vivienda, aunque sea faltando a la verdad’".

En este punto, ha recordado que el Ejecutivo que preside ha aplicado medidas que "un gobierno que está ahora mismo instalado en la ultraizquierda no podría poner" y, "por tanto, es imposible que esas viviendas se creen". Así, ha puesto como ejemplo el desbloqueo de Madrid Nuevo Norte, el mayor desarrollo urbanístico del sur de Europa que incluye 10.500 viviendas el 20% en régimen de protección. También está participando en los nuevos desarrollos urbanísticos en la región para que se construyan 12.000 viviendas en suelo de titularidad autonómica, la mayor parte de ella a precios asequibles y ha diseñado el Plan VIVE, referencia en Europa en materia de vivienda pública, con el que se está construyendo 6.600 viviendas en 12 municipios con alquileres un 40% por debajo del precio de mercado.

"Tras afrontar incontables impedimentos burocráticos, vamos a multiplicar por tres el número de viviendas asequibles, hasta las 45.000, de aquí a 2027. De hecho, se han construido 27.000 en los últimos tres años. La verdad es que la mitad la vivienda pública que se construye hoy en España se hace en Madrid", ha destacado la presidenta, quien también ha explicado el Plan Solución Joven, con 1.200 viviendas para jóvenes con alquileres por debajo de los 600 euros; y el Plan Mi Primer Vivienda, con el que ayudan a la concesión de hasta el 95% de la hipoteca a los menores de 35 años.

Nuevas rebajas fiscales

Además, la presidenta ha avanzado ante los empresarios madrileños nuevas rebajas fiscales y su compromiso de no subir ningún impuesto. "Es necesario que un gobierno sea previsible y confiable y eso es lo que pretendemos para la Comunidad de Madrid… Recientemente he anunciado una rebaja de medio punto en el impuesto sobre la renta para los próximos años y a esto se unirán más rebajas fiscales y, sobre todo, el firme compromiso de que no habrá ninguna subida de impuestos. Vamos a seguir construyendo un Madrid próspero, abierto y plural durante la última legislatura".

Ayuso recordó que han sacado adelante medidas como la Ley de Mercado Abierto o la Tarifa Cero para nuevos autónomos. "De hecho, muchos contribuyentes madrileños nos lo dicen estos días, que ya están notando estas semanas, al presentar la declaración de la renta, la rebaja de medio punto y la deflactación de todos los tramos autonómicos del IRPF. Les animo a comparar su factura fiscal con las de otras regiones. Para ello, tienen a su disposición herramientas con las que podrán comprobarlo con facilidad".