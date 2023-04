Asombro en el Gobierno de Ayuso por la autoinvitación de Bolaños a los actos del Dos de Mayo

El email recibido por los servicios de protocolo de la Comunidad de Madrid proveniente de sus homólogos en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha cogido por sorpresa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"Os solicitamos la escaleta del acto institucional del 2 de mayo en el que estará presente el ministro de la Presidencia, así como el seating de la fila donde se ubicará al ministro", instan desde el departamento que dirige Félix Bolaños.

"Bolaños se apunta a un acto al que no ha sido invitado y no va a ser invitado. Esto es de no creer", señalan fuentes del Ejecutivo madrileño. Y es que esta vez, desde la Puerta del Sol se había decidido no invitar al presidente del Gobierno a los actos del Dos de Mayo después de que el año pasado declinase la invitación y enviara en su lugar al ministro de la Presidencia. En esta ocasión, la Comunidad de Madrid había invitado a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien habría respondido que delegaba en Bolaños.

Esta manera de proceder ha indignado a los de Ayuso porque además consideran a Bolaños "responsable" de la manifestación que hay prevista para ese día en la Puerta del Sol contra la presidenta madrileña.

Así las cosas, y tras "consultar" los decretos de protocolo tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid, si Bolaños decide aun sin invitación presentarse en la Real Casa de Correos este próximo martes "será una provocación", sostienen de forma tajante dichas fuentes. "En ese momento estudiaremos qué hacer y dónde colocar a una persona que no ha sido invitada".

Quien seguro que acudirá es Margarita Robles. La ministra de Defensa asistirá a los actos, que incluyen una parada militar.