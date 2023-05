El PP de Ayuso presiona para que Bolaños desista de acudir a Sol: "Cuando no te invitan a un sitio no tienes que ir"

La autoinvitación de Félix Bolaños a los actos organizados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con motivo del Dos de Mayo colean desde el sábado, cuando en la Puerta del Sol manifestaron su malestar con el ministro.

Los servicios de protocolo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática enviaron un email a la Comunidad de Madrid interesándose por saber la escaleta del acto institucional así como el lugar que ocuparía Bolaños en el mismo. El ministro "se apunta a un acto al que no ha sido invitado y no va a ser invitado. Esto es de no creer", señalaron fuentes del Ejecutivo madrileño.

Esta manera de proceder indignó a los de Ayuso porque además consideran a Bolaños "responsable" de la manifestación que hay prevista para ese día en la Puerta del Sol contra la presidenta madrileña.

Así las cosas, y tras "consultar" los decretos de protocolo tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid, si Bolaños decide, aun sin invitación, presentarse en la Real Casa de Correos este próximo martes "será una provocación", sostuvieron de forma tajante dichas fuentes. "En ese momento estudiaremos qué hacer y dónde colocar a una persona que no ha sido invitada", dijeron, deslizando que no se le buscará un lugar de honor.

"Estoy sorprendido por esa autoinvitación, que trastoca todo el protocolo. No entiendo que cuando alguien no te invita, tú te hagas presente", dijo este domingo ante los medios el vicesecretario de Acción Política del PP de Madrid y candidato a la Asamblea de Madrid, Jesús Moreno. "Es una provocación".

Este lunes fue el secretario general del partido el que denunció que Bolaños "está en campaña, igual que lo están el delegado del Gobierno y todos los ministros del Gobierno de Sánchez, que están en campaña permanente de acoso y ataque contra los madrileños".

"A mí me han enseñado que cuando no te invitan a un sitio no tienes que ir, y el señor Bolaños no está invitado al acto del Dos de Mayo, por lo que no hay ninguna polémica", señaló Alfonso Serrano para añadir que no sabe "qué pretende" el ministro, "que es una persona que es responsable de que se alienten manifestaciones contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, precisamente en el día de los madrileños y en la sede de la Comunidad de Madrid".

En la Puerta del Sol esperan este martes "a muchos madrileños que quieran celebrar el Dos de Mayo y los actos institucionales, y a las personas que protocolariamente han sido invitadas. Espero que mañana la noticia sea que recuperamos la normalidad en la Plaza de Sol a pleno rendimiento y que sea un día de disfrute y celebración para todos los madrileños, porque es el día de los madrileños y no el de el señor Bolaños", concluyó.