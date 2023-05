La presidenta madrileña fue muy clara este miércoles en la Cadena Ser: Félix Bolaños "no estaba invitado" a los actos que con motivo del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, había organizado su gobierno en la Puerta del Sol.

"Si desde el principio – el ministro- dice que quiere estar, invitado queda. Pero no dijo eso, dijo que quería presidir" la ceremonia institucional, aseguró Isabel Díaz Ayuso, que explicó que así se lo trasladó su equipo a los servicios de Protocolo de la Comunidad. De esta forma ocurrió el año pasado, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declinó la invitación de la jefa del Ejecutivo regional y delegó en su ministro de la Presidencia.

No es el caso esta vez. La invitación se cursó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, quien también declinó la invitación. Ésta no tiene la potestad de delegar su invitación, como hiciera Sánchez, sostienen desde la Comunidad de Madrid.

"Mi responsable de Protocolo lleva varios días días advirtiendo al equipo de Bolaños que no estaban haciendo las cosas correctamente", que el ministro pretendía "presidir" el acto. "Ella es una mujer responsable que no debería pasar del anonimato", dijo la presidenta sobre Alejandra Blázquez.

Ayuso lamentó que sea a ella a la que acusan de "provocar" con la decisión de no dejar a Bolaños subir a la tribuna de autoridades durante la parada militar. "Llevamos mucho tiempo preparando esto, me he implicado personalmente en la organización. ¿Qué gano yo con que se vea empañado por esta historia?", preguntó. "¿A mí me hace falta electoralmente esto?", añadió la presidenta, que precisamente este martes se había despertado con una nueva encuesta que le otorga la mayoría absoluta el 28 de mayo.

"Nos exige que tengamos que rendirnos y ni siquiera ser escuchados, y no atender ni al protocolo ni a las invitaciones que nosotros consideramos", expuso.

Angels Barceló le preguntó entonces por el famoso Real Decreto 2099/1983, en el que se aprueba el ordenamiento general de Precedencias en el Estado, según el cual los ministros ocupan un lugar preferente al del jefe de la oposición o el alcalde de la capital, que sí estuvieran en esa tribuna. "Se aplica este decreto cuando alguien está invitado. Pero no es el caso", contestó Ayuso.

Y puso como ejemplo que la Comunidad de Madrid decidiera acudir a un evento del Ayuntamiento de Móstoles tratando de imponer cómo debe hacer las cosas. "Lo que no puede pretender el Gobierno es avasallarlo todo".

"Los gobiernos autonómicos tienen legitimidad para desarrollar unas invitaciones. Lo que no puede imponer el Gobierno de España es cómo hacer las cosas", subrayó Ayuso que recordó que a los actos institucionales de los gobiernos autonómicos "no suelen" ir los ministros; en otras autonomías no se les invita.

Lo que no puede ser es que "un ministro suba donde le da la gana. Si quiere venir, hágalo bien, como hizo la ministra Robles. Si no lo hace, viene a provocar", concluyó tajante. "Se estuvo buscando reventar este evento y buscar mal ambiente", zanjó.

"Quiso venir y presidir un acto en el que no estaba invitado"

En una línea similar se expresó después el vicepresidente madrileño. En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Enrique Ossorio tachó de "muy triste" que el ministro tratara de "colarse" en la tribuna del Dos de Mayo, cuando era "la fiesta de los madrileños, no de los ministros".

"Todos los medios están hablando de ello y creo que es muy triste. Ayer era la fiesta de los madrileños. Estuvimos trabajando meses, semanas y seleccionando a unas personas que se habían distinguido en el servicio público (...) El acto fue un éxito y es muy triste que la noticia sea que el ministro Bolaños intentara colarse en la tribuna", lamentó Ossorio.

Para el l también portavoz del Gobierno de Ayuso se trató de "auténtica provocación". "Un ministro que no estaba invitado quiso venir y quiso presidir un acto sin tener derecho a ello (...) El Gobierno de España tiene muchos problemas que resolver y no está para este tipo de cosas. Fueron unos hechos muy lamentables".