Ayuso: "Hay que despedir al jefe de Protocolo de Bolaños, la mía nunca me hubiera permitido hacer el ridículo"

Un día después de que el ministro Félix Bolaños tratara de acceder a la tribuna de autoridades de la parada militar que tuvo lugar en la Puerta del Sol con motivo de la celebración del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso rompió su silencio.

Fue la otra gran protagonista de la jornada. La presidenta madrileña aviva su conflicto con el Gobierno de Pedro Sánchez frenando a todo un ministro y saltándose para ello un real decreto, dijeron los detractores de la jefa del Ejecutivo regional durante este martes. "El PP hoy se ha saltado las normas más básicas de nuestro Estado democrático y de derecho", acusaron desde el Ministerio. "Es de una gravedad pocas veces vista en un acto institucional en nuestro país. Impedir a un ministro del Gobierno de España el acceso a la tribuna de autoridades, ejerciendo la fuerza física para ello, cruza todas las líneas rojas del respeto institucional y el sentido común", añadieron desde el PSOE.

Su equipo salió al paso de las críticas explicando que el titular de la cartera de Presidencia conocía con antelación que no tendría un hueco en la tribuna pero que sí se le colocaría una silla en primera fila, junto a la ministra Margarita Robles, en el interior de la Real Casa de Correos para que siguiera los actos de entrega de las condecoraciones.

Y este miércoles la presidenta se pronunció sobre todo ello. Primero en una entrevista concedida a la Cadena Ser, donde reiteró que Bolaños "no estaba invitado". Lo que no puede ser es que "un ministro suba donde le da la gana. Si quiere venir, hágalo bien, como hizo la ministra Robles. Si no lo hace, viene a provocar", concluyó tajante. "Se estuvo buscando reventar este evento y buscar mal ambiente", zanjó.

"Cada casa tiene sus normas y estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decida el Gobierno. No todo es el Gobierno, no todo es Sánchez", manifestó Ayuso en la emisora de Prisa, añadiendo que "se ha tratado el asunto del Dos de Mayo como si fuera una fiesta de corte nacional, pero es el día de un Gobierno autonómico. A nadie le importa si un ministro va al Día de Murcia o al de Castilla-La Mancha, pero en Madrid sí. Se nos exige que tengamos que rendirnos, y no".

Ayuso: fue "lamentable y bochornoso"

En este sentido y ya a primera hora de la tarde volvió a manifestar en un acto en Aranjuez su malestar. "A mí me parece lamentable y bochornoso. Y también un día de pérdida, porque los protagonistas en el Dos de Mayo son todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y los premiados, que además representan a la sociedad madrileña. (…) Era el día de todos, trabajado por el Gobierno de Madrid con mucho cariño para todos los madrileños".

Pero al final lo que se vio es a "un ministro que vino con las peores formas, intentando avasallar con el ‘usted no sabe con quién está hablando’ e intentando deslucir la fiesta que era de todos los madrileños".

Ayuso insistió en el argumento empleado en la Ser. "El Gobierno está mintiendo. En primer lugar, nunca los ministros tienen por qué ir y, de hecho, no suele ir nunca a los días de ninguna comunidad autónoma. Yo le invito a la prensa que vea cuándo los ministros van a estos días. Normalmente nunca, nunca están, porque es el día de la Comunidad. Sólo el presidente del Gobierno o sólo el jefe del Estado, el Rey, de venir, presiden. Luego, él no estaba invitado y lo sabía, fue a provocar. Hace días que se dijo que no estaba invitado".

La presidenta reveló que "mucha gente" le dice que a su jefa de Protocolo, Alejandra Blázquez, "hay que duplicarle el sueldo". Pero "lo que hay que hacer es despedir directamente al jefe de Protocolo del señor Bolaños". Y es que, añadió: "Mi jefa de Protocolo jamás hubiera permitido que yo fuera a hacer el ridículo moviendo una catenaria o metiéndome en una tribuna donde no esté una etiqueta con mi nombre porque no estoy invitada. Mi jefa de Protocolo nunca me hubiera permitido hacer el ridículo de esa manera".

Almeida siente "vergüenza ajena"

En este sentido también se pronunció el alcalde de la capital. José Luis Martínez Almeida -que sí estuvo en esa tribuna de autoridades junto a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo- dijo que le produce "vergüenza ajena la imagen de un ministro del Gobierno de España abriendo una catenaria, colándose por esa catenaria y enfrentándose a una responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid". Almeida acusó a Bolaños de "armar un numerito innecesario con tal de crear un clima de confrontación" e invitó al Ejecutivo central "a la reflexión".

Almeida no se quedó ahí y adelantó que desde el Ayuntamiento de Madrid van a invitar a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez al acto institucional de San Isidro, patrón de la ciudad. "No sé exactamente el número porque difícilmente puedo invitar a los 22" ministros, afirmó el regidor que reconoció, no obstante, que no cree que acuda ninguno. "Nunca hemos contado con un ministro del Gobierno en los actos de San Isidro, sí con hasta los cinco delegados del Gobierno que hemos tenido durante este mandato. Los precedentes nos indican que los ministros no han venido nunca".

Ayuso "ataca a la democracia"

Quien no se pronunció este miércoles fue el gran protagonista de la jornada de ayer. Sí lo hizo el Gobierno, que volvió a utilizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para atacar a la Comunidad de Madrid. Lo hizo a través de su portavoz, Isabel Rodríguez. Fue precisamente a la también ministra de Política Territorial a quien la Puerta del Sol había invitado este año.

Para Rodríguez esto supone "un paso más" en la campaña de deslegitimación del Ejecutivo de Pedro Sánchez emprendida por el PP y que "empezó con Casado, sigue con Feijóo y con Ayuso siempre en medio". Según la portavoz, la estrategia de "atacar a gobiernos legítimos" ya está sucediendo en otros países pero allí la ejercen partidos "antisistema", mientras que en España la practica el PP, un partido que hasta ahora era de Gobierno. "Cuando se ataca a un Gobierno legítimo se ataca a la democracia".

"Lo que vimos ayer es inédito porque no había ocurrido en 40 años", lamentó la portavoz del Gobierno, que aseguró que el Gobierno comunicó en tiempo y forma a la Comunidad de Madrid que Bolaños acudiría a la recepción en la Puerta del Sol en representación del Ejecutivo.

Rodríguez aseguró que el Gobierno actuó de acuerdo al decreto sobre protocolo que rige este tipo de eventos y que se remonta a 1983 y que hasta ahora no había suscitado "ningún problema". "No provoca quien quiere, sino quien puede", añadió sobre la presidenta madrileña.

"La izquierda se está desplomando en Madrid y especialmente el Partido Socialista. Y me alegro porque se creen que España es suya. Se creen que nadie les puede poner ningún límite. Y en España, por supuesto que lo hay. Hay comunidades autónomas, hay contrapesos, hay contrapoderes. Y el señor Sánchez ya dijo ‘voy a por todo’. Pues ya le digo que por la Comunidad de Madrid, no. No así. A través de las urnas, lo que quiera, pero de otras maneras no", zanjó, por su parte, Ayuso.