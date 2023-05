Tocó el turno este lunes a Galapagar. Hasta allí viajó Isabel Díaz Ayuso, quien en las pasadas elecciones del 4-M logró darle la vuelta al resultado obtenido por el PP en los comicios de 2019. Consiguió el 46% de los votos, 23,63 puntos más. El PSOE, primera fuerza en 2019, cayó hasta la tercera posición, haciéndose solamente con el 13,96%. La segunda fuerza la ocupó Más Madrid, obteniendo el 15,88% de los votos.

El objetivo de la presidenta y candidata a la reelección es claro: recuperar para el PP la alcaldía de este municipio madrileño que saltó a la palestra nacional después de que Pablo Iglesias e Irene Montero se compraran su lujosa vivienda.

Una vez más, Ayuso quiso denunciar los desmanes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, poniendo el foco en sus propuestas de vivienda o en los pactos con Bildu. Sobre esto último se refirió a las declaraciones que el expresidente del Gobierno ha realizado este mismo lunes avalando los pactos con la formación proetarra. "Les dijimos que si dejaban el terror, tendrían juego en las instituciones", ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero.

"Oye, muchas gracias…, muchas gracias por permitir que se haya blanqueado la historia de tanto terror, un proyecto que no deja de recordarnos el 36, las guerras y lo que nunca tuvo ni siquiera que haber sucedido, pero que ahora nos pide que olvidemos todo lo que ha ocurrido en democracia y en la historia reciente para que le den los votos para gobernar", dijo después la jefa del Ejecutivo regional entre el aplauso de los presentes.

Pero Ayuso tampoco quiso dejar pasar por alto la última de la secretario de Estado de Igualdad. La número dos de Montero en el Ministerio, Ángela Rodríguez Pam, comentó escandalizada a través de Twitter los premios que se habían entregado en la Carrera de la Mujer: un robot de cocina (la popular Thermomix) a la primera clasificada y productos 0% a las siguientes. "Si triunfas (sic) ama de casa y si no al menos adelgaza. El problema no es lo ‘rosa’ sino que las empresas lo usen para tapar lo importante como la lucha contra el machismo. Hacen falta más carreras aún".

"Hoy, la última, ha sido el Ministerio de Igual da – no de Igualdad, de Igual da- diciendo que la Thermomix y los yogures 0,0% son machistas", comenzó criticando la presidenta madrileña entre las risas y aplausos de los congregados. "Que [Alberto] Garzón salía en una entrevista con una Thermomix en casa", recordó. "Pero vamos, yo pensaba que servía para ahorrar tiempos en la cocina, yo pensaba que la podíamos usar los dos sexos. Hasta los niños, es muy sencilla".

"¿Y por qué los yogures 0,0% son machistas? Me cuesta llegar a explicarlo", reconoció la presidenta sin saber muy bien cómo continuar. Así que tiró de ironía y añadió: "A lo mejor hay que suscribirse un mes al Tinder público que proponen desde Más Madrid para entenderlo".

Pero ya hablando en serio, Ayuso afirmó que lo que ella quiere es "no repartir la pobreza sino lo que quiero es que todo el mundo viva como la inmensa mayoría de los líderes de la izquierda, como Garzón, que tiene su Thermomix, como la portavoz de Más Madrid [Mónica García], que tiene tantas casas. Y me alegro y, además, es su derecho si tiene una o siete o las que quiera. Me alegro, pero que todo el mundo tenga las mismas oportunidades".