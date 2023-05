Ayuso se desquita con los medios de izquierda y se enfrenta con Mónica García a cuenta de la "justicia social"

La candidata de Más Madrid, Mónica García, comenzaba el día en Twitter con el siguiente comentario: "La justicia social es la base de la democracia. Proponemos blindarla en el Estatuto de Autonomía de Madrid para que nadie sea más que nadie según donde haya nacido".

Buenos días. La justicia social es la base de la democracia. Proponemos blindarla en el Estatuto de Autonomía de Madrid para que nadie sea más que nadie según donde haya nacido. -Y arreglar la sanidad pública- — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 9, 2023

Decía replicar así a la presidenta madrileña y candidata a la reelección que hace unos días en Collado Villalba afirmó que la "justicia social es un invento de la izquierda para promover una lucha de clases", para enfrentar a "ricos, pobres" y generar envidias y rencores. "Promueven la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables".

Estas declaraciones fueron recogidas por el diario.es y este martes, a la salida de un desayuno informativo, los periodistas abordaron a Isabel Díaz Ayuso. "Presidenta, ¿quiere acabar con la justicia social?", preguntaron desde La Sexta. "La justicia, como la democracia, son justicia y democracia. En cuanto la izquierda le pone los adjetivos "social..." significa otra cosa muy distinta", contestó. "Pero usted en 2019 la defendía como una parte de la Constitución", le replicó la periodista. "A ver… Da igual", zanjó la jefa del Ejecutivo regional.

Medios de izquierda se hicieron eco de este intercambio de declaraciones para afearle a Ayuso sus palabras o burlarse de ella. "’A ver, yo...da igual’: la sorprendente reacción de Ayuso cuando le recuerdan que antes defendía la justicia social", tituló su noticia La Sexta. "Ayuso colapsa cuando una periodista expone sus contradicciones con la justicia social", escribió El Plural o "Extraña respuesta de Ayuso cuando le preguntan por la justicia social", apuntó el Huffintong Post.

Horas después la presidenta madrileña acudía a Pinto y Valdemoro. Desde allí dio respuesta amplia a esta cuestión, desquitándose con los medios de izquierda y enfrentando la propuesta de Mónica García.

"Hoy también la izquierda en otro de sus debates, porque van a ir a promover los instintos de todo su electorado porque ven que se están hundiendo, hablaba de la justicia social. Esto significa que el fin justifica los medios. Como lo hago porque es justo, yo puedo, con la teoría de la venganza, decidir qué es justo y qué no es justo: ‘okupo porque es justo porque tú tienes tres casas’; ‘ya, pero es que no es mi culpa si tú no tienes casas’, tendrá que ser el Gobierno el que construya más casas, el que ayuda a que se creen condiciones para que haya empleo y que ayude al que se queda atrás. No que cada uno se tome la justicia por su mano".

Ayuso prosiguió explayándose esta vez en su respuesta. Apelar a la justicia social "permite que los abusos de poder se justifiquen: ‘no, lo hago por tu bien’. Entonces es la izquierda la que decide lo que es la justicia social para que unos vivan del trabajo de los demás, que es otra cosa que sucede mucho".

"Esto me parece que necesita ser estudiado. Mucha justicia social no tiene el pequeño empresario y el autónomo que trabaja a destajo todos los días del año con unos costes insoportables. Y creo que tampoco cuando una administración cambia las normas a capricho o se inventa impuestos propios como Cataluña, que tiene 15 impuestos propios cuando la Comunidad de Madrid no tiene ninguno. Y que cambia las leyes a capricho que acaban haciendo que los comerciantes echen la persiana porque no aguantan más. ¿Eso es justicia social para la izquierda?", preguntó.

"Justicia social no es dejar a los mayores fuera de la digitalización, que no llegan a entender la mitad de los trámites o cuando van a hacer algún trámite no se les atienda como es debido". Sobre esto, la presidenta madrileña anunció el fin de semana que pondrá en marcha el Plan Seniors.

Tampoco es justicia social que los "juzgados de toda España estén parados desde hace meses y tantas personas no pueden realizar sus trámites porque el Gobierno no le da solución a esto". Y "no hay mayor injusticia que lo ha que ha hecho Yolanda Díaz, que en el momento en que más se le necesitaba tenía las oficinas de empleo cerradas con guardias de seguridad impidiendo el acceso de los ciudadanos".

"Tampoco me parece justicia social regalar el aprobado a los alumnos, dejar que pasen con suspensos, decirles que todo es gratis y que ya serán felices", señaló también Ayuso entre los aplausos de los congregados en Valdemoro. "Los títulos no valdrán nada. ¿Y quién se hará fuerte? El que tenga más contactos y dinero. Por eso la educación es un verdadero ascensor social porque iguala en oportunidades".

"Tampoco es justicia social que no haya una Selectividad única en España", añadió. Es algo que Ayuso viene reclamando y que este martes, en el desayuno informativo organizado por El Debate, anunció que buscará el acuerdo con otras comunidades autónomas para tratar de realizar una prueba conjunta.

"Tampoco alimentar a esa pretendida lucha de clases de ricos y pobres ni cerrar ilegalmente la Comunidad de Madrid como hicieron en los peores meses de la pandemia para arruinar tantos negocios. No es justicia social la arbitrariedad ante la ley y la falta de seguridad jurídica que impide trabajar y vivir con normalidad; intervenir la vivienda y los ahorros de todos los españoles con leyes y con impuestos confiscatorios que no promueven otra cosa que el desincentivo", continuó. "No es justicia social que accedan a los mejores puestos de la administración los más importantes, no el que ha sacado una oposición primero sino el que más le conviene al Gobierno".

"No hay justicia social cuando se invierte la carga de prueba, cuando hay tantos ciudadanos que tienen que defenderse solos en la justicia y cuando los tribunales no imparten justicia en un tiempo razonable", dijo también.

Ayuso concluyó señalando que "justicia social es lo que nosotros hemos puesto en nuestro programa electoral para buscar el pleno empleo o, por ejemplo, para que los mayores sean atendidos como corresponde. Justicia social es la pluralidad y la calidad educativa, gobernar para todos los ciudadanos tanto si te han votado como si no porque al final se ha de gobernar para todo el mundo, bajo un criterio, pero para todos. Justicia social es buscar la igualdad de oportunidades y ante la ley, tener los mejores servicios públicos y nunca dejar atrás a quien más lo necesita, o a quien fracasa y necesita una nueva oportunidad".