Pablo Iglesias entrará de lleno en la campaña de Podemos, apoyando a alguno de sus candidatos como hará el domingo desde Las Palmas de Gran Canaria. Más allá de su presencia física en alguno de estos actos, el exlíder morado lleva días con el modo electoral activado.

La última muestra de ello se produjo este lunes en la Cadena Ser, donde avisó de que, "si Podemos no está fuerte, no hay ninguna opción de mantener el gobierno valenciano y de echar a Ayuso". Sólo su formación, dijo, es capaz de "enfrentar a un PP que está en modo trumpista". La máxima encarnación de ello para Iglesias es la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección contra la que lanzó graves acusaciones.

Hoy ya nadie discute que la valentía y la claridad de Podemos son condición de posibilidad de derrotar al trumpismo en Madrid. A Ayuso hay que decirle clarito lo que es: una corrupta responsable de la muerte de millares de ancianos al tiempo que hacía rico a su hermano Tomás con… pic.twitter.com/qsVAjsAUMZ — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 8, 2023

"Yo creo que a esta derecha hay que encararla sin ningún tipo de complejo, hay que decirle lo que es: Ayuso es una corrupta, Ayuso es responsable de la muerte de miles de ancianos en las residencias, Ayuso es responsable de privatizar la Sanidad con lo que eso implica para la mayor parte de los ciudadanos. Lo que hizo Ayuso con su hermano permitiendo que se enriqueciera con el dinero de los madrileños con la operación de las mascarillas y que ningún medio de comunicación, salvo nosotros, publicara la cara de este fulano…".

Se refiere a la actuación de la portavoz morada y candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Alejandra Jacinto llegó a mostrar una foto con la cara de Tomás Díaz Ayuso durante una sesión de control al Gobierno madrileño. "Vamos a ponerle cara a la indecencia para que los madrileños sepan quién se está llevando su dinero". Entre los rostros que mostró, ninguno con acta de diputado, estaba el del hermano de la jefa del Ejecutivo regional.

Los rostros de los amigos del Gobierno indecente de Ayuso: 🥇 Florentino Pérez

🥈Villar Mir

🥉Rafael del Pino (Presidente de Ferrovial y patriota de Holanda)

👫Méritos: Tomás Díaz Ayuso pic.twitter.com/tGYoLTZayp — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) March 2, 2023

Iglesias continuó señalando que "a este PP hay que enfrentarle con proteínas ideológicas porque ellos han demostrado que las cosas se cambian cuando las cosas se dicen con claridad y yo creo que eso en Madrid y en la Comunidad Valenciana lo tiene que aportar Podemos, trabajando conjuntamente después para hacer gobiernos de progreso con otras formaciones políticas".

Ayuso: "Estoy deseando que Iglesias entre en campaña"

De la entrada o no de Podemos en la Asamblea madrileña [el umbral está en el 5% de los votos para poder obtener representación en el Parlamento autonómico] depende en buena medida que el PP de Ayuso obtenga la tan ansiada mayoría absoluta. "A mí me gustaría que no entraran, evidentemente, por muchos motivos", dijo este martes la presidenta en un desayuno organizado por El Debate.

Y un día después de las declaraciones del líder de facto de los morados en la Ser, Ayuso aseguró: "Estoy deseando que Pablo Iglesias entre en campaña para ayudarnos a todos a conseguirlo. Estoy deseando que vaya a los barrios humildes que dice representar para que hable con la gente allí y les dé alguna homilía bolivariana de cómo haría él las cosas y que la gente en la calle le cuente cómo se levanta a un país".

En las pasadas elecciones del 4-M, el duelo Iglesias-Ayuso tuvo un claro perdedor: la presidenta madrileña arrasó, consiguiendo más votos que toda la izquierda junta y logró que el líder morado abandonara la política al cosechar el 7,21% de los apoyos, lo que se tradujo en 10 escaños.