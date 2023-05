Potente inicio de campaña de Ayuso y Almeida contra Sánchez en Madrid: "Isa, aquí tienes a tu ejército. ¡Vamos!"

"Esto ya no se trata de o izquierda o derecha. Esto se trata de libertad. Y esto ya es o Sánchez o España". Estas palabras las pronunció Isabel Díaz Ayuso por primera vez el pasado 30 de noviembre en una importante e implacable declaración institucional desde la sede del Gobierno regional, la Real Casa de Correos.

Anticipaba así lo que sería su campaña electoral, cuyo lema finalmente elegido es "Ganas" aunque bien podría haber sido ese "Sánchez o España". Y es que, aunque la presidenta madrileña siempre se ha caracterizado por confrontar con el Ejecutivo central, ha querido hacer de este choque su leitmotiv de cara al 28 de mayo. Porque las próximas elecciones autonómicas y municipales son para ella y el partido "la primera vuelta, que marcará el rumbo de España", antes de las generales.

Pero no vale con "ganar por ganar". Hay que hacerlo con un objetivo claro: "gobernar para todos pero bajo un criterio". Esta premisa bajo la cual decide actuar la presidenta madrileña también la quiere para Alberto Núñez Feijóo cuando el líder del PP llegue a La Moncloa. Y por ese motivo, no dejará de marcar el camino a seguir, como comenzó a hacerlo abiertamente el martes pasado cuando, en un encuentro informativo con El Debate, solicitó la derogación de una decena de leyes nacionales: la educativa, la de Universidades; la de Ciencia, Tecnología e Innovación, o la de Convivencia Universitaria. También la llamada de Memoria Democrática o la de Bienestar animal o la reversión de la reforma laboral y de los delitos de malversación y sedición, o de los impuestos a las grandes fortunas, la banca y las energéticas;

"Lo que está en peligro en España es nuestro país tal y como la conocemos; nuestra convivencia, nuestra prosperidad y nuestra libertad. (…) O Sánchez o España", explicó hace dos días y anunció medidas encaminadas a "vertebrar" el país, como una Selectividad común.

Este jueves comenzó oficialmente la campaña electoral. Y el PP decidió repetir el acto en el mismo lugar en el que arrancó la recta final al 4-M, cuando barrieron a la izquierda: la plaza de Felipe II, en el madrileño barrio de Goya. Junto a Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, estuvo el regidor de Lisboa, Carlos Moedas. Un mar de banderas nacionales, del partido y de otras países rodeó el escenario principal.

"Has acabado con la superioridad moral de la izquierda"

"Isabel es energía, transpira la lucha política. Isabel es un fenómeno. Presidenta, eres un fenómeno político que no tiene fronteras", comenzó destacando el alcalde lisboeta, el primero en tomar la palabra. "Isabel es una mujer sin miedo y la izquierda no se lo esperaba. La izquierda siempre cuenta con el miedo e Isabel no tiene miedo y eso es lo más impactante que podemos decirle a la izquierda, que no tenemos miedo", continuó.

"Isabel, tú has sido la vanguardia en Europa: has acabo con la superioridad moral de la izquierda. Como si por si ser de izquierdas fueras buena persona, más humano. Isabel les ha mirado a los ojos y ha dicho que eso no es así", añadió Moedas.

La presidenta ⁦@IdiazAyuso⁩ tiene #ganas de cambiar la vida de la gente y no tiene miedo. ⁦@Moedas⁩ pic.twitter.com/C8LYRAl1o6 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 11, 2023

Almeida dedicará su victoria a Tezanos

Después les tocó el turno a los dos candidatos, que se reafirmaron en esa idea del 28-M como primera vuelta de las generales. "¡Alcalde, alcalde, alcalde!", corearon a Almeida cuando subió al escenario. El regidor, absolutamente enchufado, realizó uno de sus mítines más enérgicos. Su intervención giró fundamentalmente en torno a dos ideas: Madrid, como la punta de lanza contra el sanchismo y un apoyo cerrado a la presidenta de la Comunidad y del partido en la región.

"Hay ganas, hay muchas ganas, Isa, de que dentro de 17 días las urnas revienten de votos para el PP. Tenemos muchas ganas de servir a Madrid y, sobre todo, de servir a España desde Madrid", comenzó diciendo Almeida, que quiso recordar cómo en 2019 "no daban demasiado" ni por él ni por Ayuso; "cuatro años después creo que ya cuentan con nosotros", añadió en tono jocoso.

A la presidenta, dijo el alcalde, "hay que darle las gracias porque ahora Pablo iglesias está haciendo televisión y no política" y por demostrar que "al sanchismo se le pude ganar: en Madrid se le ganó el 4 de mayo y se la va a volver a ganar. Gracias, Isa, por demostrar que al sanchismo se le puede ganar".

Almeida reiteró que él y Ayuso son "el mejor ticket electoral" que puede haber. El alcalde está convencido de la victoria a pesar del último CIS, que asegura que la suma de Más Madrid y PSOE podrían sacarle del Palacio de Cibeles colocando en su lugar a Rita Maestre. "El 28 de mayo a una de las personas que le voy a dedicar la aplastante victoria en la ciudad de Madrid se llama José Félix y se apellida Tezanos. A ver si de una vez por todas deja de jugar con nuestro dinero, con nuestros impuestos y deja de intentar tomarnos el pelo", exclamó entre aplausos.

El 28 de mayo le voy a dedicar la aplastante victoria a Tezanos. ⁦@AlmeidaPP_⁩ #Ganas pic.twitter.com/LkfhcqK99t — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 11, 2023

"Isa, aquí tienes a tu ejército. Somos tu fiel infantería"

El regidor capitalino tomó prestada la frase acuñada por Ayuso: estas elecciones "van de Sánchez o España". Y es que "no va a haber más alternativa y nos vamos a dejar la piel por hacer que desde Madrid haya un grito de esperanza". Son las elecciones autonómicas y municipales, continuó, "más importantes que ha habido en España porque nunca antes habíamos estado al borde del precipicio constitucional como ahora. Nunca habíamos tenido un Gobierno tan autoritario como ahora ¡Hay que echarles, hay que echarles!", exclamó. Es necesario vencer "para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente. Se lo debemos a España y a los españoles".

"Con Isa, dijo, lo mejor está por venir". Así las cosas, afirmó: "Isa, aquí tienes a tu ejército. Somos tu fiel infantería. Vamos a llevar tu proyecto con ganas, al lado tuyo, detrás tuyo, delante tuyo. La Moncloa no solo está en Madrid sino que pasa por Madrid y por lo que pase el 28 de mayo. ¿Qué nos toca el 28 de mayo? Ganar, ganar, ganar y después volver a ganar. ¡Adelante, vamos!", concluyó entre una estruendosa ovación.

Pedro Sánchez tiene los días contados en La Moncloa. ⁦@AlmeidaPP_⁩ #Ganas pic.twitter.com/c8pNYB6Dzz — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 11, 2023

"Estas elecciones van a cambiar el rumbo del país"

Por último, le tocó el turno a la jefa, a Isabel Díaz Ayuso. "¡Presidenta, presidenta, presidenta", corearon los presentes. "¡Viva Ayuso!", se escuchó también. La jefa del Ejecutivo regional subió al escenario emocionada para advertir: "Estas elecciones van a cambiar el rumbo de este país. No podemos permitirnos más decadencia e inmoralidad", afirmó la presidenta de la Comunidad y del partido. "Lo que pase en Madrid resonará en toda España y no podemos permitirnos ni más decadencia, ni más inmoralidad, ni más herencia envenenada ni tanta división y, mucho menos, que nos hagan creer lo que no somos porque somos un gran país, con un gran futuro y con una gran historia", añadió la también candidata a la reelección.

En este sentido, aseguró que va a dar "todo" para que Madrid y España empiecen de nuevo". "Vamos a dar un vuelco al mapa de la Comunidad y a estar muy orgullosos de transmitir que del socialismo se sale y que vamos a hacer las cosas de otra manera".

Para Ayuso, "detrás de cada supuesta anécdota" de la izquierda y sus programas "lo que hay es un intento totalitario de minar el Estado de derecho y de fabricar ese mundo paralelo en el que viven con tantas propuestas trasnochadas". "Necesitan una sociedad y un país débil para que esa hoja de ruta no tenga fin y España necesita Madrid y Madrid necesita España. Por eso, tenemos ese papel fundamental y nunca podremos agachar la cabeza ni ante el terrorismo, ni el nacionalismo, ni el independentismo ni tanta miseria moral. No lo podemos permitir y Madrid va a estar ahí para toda España", subrayó entre una sonora ovación.

La presidenta se refirió también al Tribual Constitucional de Conde Pumpido y su sentencia sobre el aborto. "No es un tercer Parlamento. Es el garante de la Constitución. No está para reformar la Constitución siguiendo ninguna ideología. Debe defenderla y no ser una vía para una reforma encubierta de la misma".

¿Qué han hecho con el Tribunal Constitucional? Debe defender la Constitución y no ser una vía para reformarla. ⁦@IdiazAyuso⁩ #Ganas pic.twitter.com/EBtbQqwXn3 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 11, 2023

Sobre las listas de Bildu: "No cabe más indignidad"

Díaz Ayuso, como asimismo hiciera Almeida, habló sobre las últimas noticias relacionadas con Bildu, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, y su incorporación a terroristas de ETA en sus listas. "Resulta que se presentan esta semana no sólo condenados del terrorismo sino condenados por delitos de sangre por haber matado personas y lo hacen por los municipios donde viven sus víctimas. Esos son los que pactan con Sánchez".

"¿Dónde están las manos blancas, dónde queda el espíritu de Ermua? Cómo lo han intentado quitar del medio… no cabe más indignidad. Una cosa tengo clara: a ETA le conviene este Gobierno", afirmó. "¿Dónde queda el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dónde queda el trabajo de tanta gente de bien, tanto sufrimiento de gente que tuvo que dejar su tierra porque no aguantaba más esta situación? ¿Qué pasa con Navarra, que la están transformando de la misma manera?", preguntó Ayuso, que reitero: "No cabe más indignidad. La libertad y el Estado de derecho está en juego y es curioso que te digan que ETA no existe, que es cosa del pasado… pero sí la Guerra Civil, exhumar a las nueve de la mañana en mitad de una campaña, eso es actualidad…".

¿Dónde están las manos blancas? A ETA le conviene este gobierno. No cabe más indignidad. pic.twitter.com/IyVuWALxgq — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 11, 2023

La presidenta recordó que el PP de Madrid lo conforman los "de la alegría de vivir, los del esfuerzo, los del compartir, los de la unidad, el mestizaje y la pluralidad". "Somos los de las ganas y ahora tenemos ganas de ganar, ganas de ganar con ganas y tenemos ganas de Madrid y, por encima de todo, tenemos ganas de España".

El acto concluyó con los candidatos, y otros dirigentes populares, saludando sobre el escenario. Almeida se animó con un balón, a pesar de no ser su fuerte. En esta ocasión no hubo heridos.