Todos contra Ayuso: expectación ante el único gran debate electoral en Madrid

Todos contra Ayuso y Ayuso contra Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid y del partido en la región plantea estas próximas elecciones autonómicas y municipales como una primera vuelta de las generales donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le disputará La Moncloa a Pedro Sánchez.

Así las cosas, Isabel Díaz Ayuso centra cada una de sus intervenciones en campaña en confrontar con el Gobierno central, en atacar sus políticas y sus pactos, como con los que mantiene con EH Bildu. Mientras, el resto de candidatos colocan a la candidata popular, a la que pretenden arrebatarle la Puerta del Sol, en el blanco de sus críticas.

No obstante, esta tarea parece imposible de realizar con éxito según reflejan las encuestas, donde la duda únicamente está en si Ayuso podría alzarse o no con una mayoría absoluta que le permitiera gobernar en libertad y sin cortapisas. La búsqueda real de Rocío Monasterio (Vox) está en no perder los 13 diputados con los que cuenta hoy en la Asamblea de Madrid y poder entrar en el gobierno regional en caso de que la presidenta no consiga dicha absoluta. Mientras, Alejandra Jacinto (Podemos) lucha por obtener al menos el 5% de los votos que le posibilite contar con representación en la Cámara autonómica. De hecho, de esto último, que Podemos entre o no, depende en buena medida que la jefa del Ejecutivo regional alcance su objetivo. Juan Lobato (PSOE), por su parte, espera recuperar la hegemonía de la izquierda en la región que ahora ostenta Mónica García (Más Madrid), que pretende, como mínimo, mantenerla y continuar siendo la jefa de la oposición.

Con estos mimbres se presentarán al debate, que este martes organiza Telemadrid, el único en el que coincidirán todos ellos. Comenzará a las 21:45 y el moderador será el director y presentador del telediario, Víctor Arribas. Cada candidato tendrá un minuto de presentación y un minuto final para pedir el voto.

Se dividirá en cinco grandes bloques temáticos, que tendrán una duración de entre quince y veinticinco minutos, según el contenido, y se desarrollarán en un orden preestablecido para su comienzo y su cierre pero, a partir de ahí, será el moderador quien vaya dando paso hasta que cada interviniente agote su tiempo. Durante dos horas, los temas a tratar serán los siguientes: economía y empleo; transportes, infraestructuras y vivienda; sanidad, educación y servicios sociales; relaciones con otras administraciones, el lugar de Madrid en España y Europa; Madrid del futuro, proyectos y pactos electorales.

Telemadrid

"Tranquila y muy centrada"

Son cuatro contra uno, pero la presidenta lo afronta "tranquila y muy centrada". Y es que "hay mucha gestión hecha a defender y muchas propuestas para el futuro", señalan a Libertad Digital desde su equipo. Ayer, lunes, día de San Isidro, Ayuso se encerró para preparárselo de forma concienzuda.

Horas antes, acudió al acto solemne de entrega de medallas con motivo del patrón de Madrid. Allí atendió a los medios de comunicación y aseguró que "todos los temas son importantes para el debate, desde el comienzo hasta el último minuto. Me parecen importantes para trasladar a los ciudadanos de Madrid qué es lo que hemos vivido en estos cuatro años de mucho trabajo, de dificultades, de muchas alegrías y sinsabores, lo que ha sido la política en Madrid en estos últimos años tan complejos y tan anómalos".

"Les pediré confianza a todas las personas que nos vean, expondré lo que hemos hecho y las alternativas que tenemos para el Madrid del futuro".

"No me puedo relajar, no me confío"

La presidenta madrileña lleva trasladando desde las últimas semanas que quiere para el 28-M el "mismo ambiente" de ilusión y ganas que existió el 4-M, cuando la participación se disparó por encima del 75%, dejándola con 65 escaños, a cuatro de la absoluta, y con una subida con respecto a 2019 de 22 puntos porcentuales. Este lunes reconoció que ya lo estaba palpando. "Veo mucha ilusión en torno a nuestro proyecto. Ciudadanos de toda procedencia y muy diferentes que confían en nosotros, que nos van a votar, y una gran ilusión por las bases del partido. Creo que estamos en muy buen momento".

No obstante, Ayuso no quiere pecar de optimista ni que haya una relajación general motivada, en buena parte, por las encuestas y ese ambiente que se respira en la calle. "No me puedo relajar, no me confío, creo que hay que trabajar con mucha humildad y con pies de plomo hasta el domingo que viene. Son muchas decisiones en estos días que pensar, pero también que trabajar".