Ayuso denuncia que Sánchez busca la división en el PP: "No creo que ningún país presentase a 44 condenados por fascismo"

Llenazo en Parla. Hasta allí acudió este viernes Isabel Díaz Ayuso para arropar a su candidato a la alcaldía de este municipio del sur de Madrid, José Manuel Zarzoso. El objetivo del PP que ella preside es conquistar el mayor número de localidades del llamado cinturón rojo de la región y el ambiente que palpan en la calle los populares da pie a pensar que esto es posible.

Hace media hora que @IdiazAyuso ha terminado su mitin en Parla junto a @jmzrevenga Y no puede moverse de la gente que ha venido y está esperando a saludarla. Hay GANAS muchas GANAS pic.twitter.com/BbJjLWhrM0 — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) May 19, 2023

Pero sin duda uno de los asuntos centrales que marcó el mitin de la presidenta madrileña volvió a ser Bildu y sus pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Ya a primera hora, en una entrevista concedida a RNE, la jefa del Ejecutivo regional negó que estuviera echando un pulso al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, por decir que habría que estudiar la ilegalización de la formación que presenta a condenados por terrorismo en sus listas. Y es que un día antes Ayuso ya habló abiertamente de la necesidad de explorar esta vía que ofrece la Ley de Partidos.

"No queremos que Bildu esté en las instituciones. Pero yo no insto a que se estudie su posible ilegalización porque no me gusten. Yo lo que quiero es que la justicia nos diga si estamos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para impedir semejante atropello. Porque yo no me imagino en otro país vean con buenos ojos que una lista con 44 condenados estén representando a todos. Yo no creo que en ningún otro país no estudie por lo menos si se puede hacer algo al respecto si se presenta una lista con 44 condenados por fascismo, por ejemplo".

En la misma línea se expresó ante los parleños. "Ahora buscan una discrepancia en el Partido Popular promovida por Sánchez desde Moncloa con ese rodillo para quitarse de encima la tensión y el bochorno que supone estar pactando con Bildu desde hace años y estar utilizando una polémica que ellos mismos alimentan para no tener que explicarlo", afirmó la presidenta.

Pero Ayuso cree que no está para hacer lo que le conviene. "Muchas veces en la vida lo correcto no siempre es lo conveniente", dijo. "Estamos aquí para hacer las cosas conforme a derecho con las cosas que son nobles y que están bien hechas". Y afeó el hecho de que el foco se sitúe sobre el PP, desviándolo del PSOE y el Gobierno y sus pactos con los proetarras. "Que nos expliquen cómo puede ser que los mensajes del Gobierno y los mensajes de Bildu siempre van en la misma dirección y se ayudan los unos a los otros, que nos expliquen esa convivencia y no nuestro partido, que está intentando dar soluciones para evitar que el desastre de Bildu vaya a mayores".

"No se pueden extrañar de que algunos demos una batalla desde la región capital que es Madrid, que es España, que es de todos, ante semejante atropello". Y dejó claro que "no es un pulso contra nadie, sólo contra Bildu, que es el que ha cambiado el rumbo de la campaña cuando ha metido a esos 44 condenados".

"No es venganza, es justicia", sentenció. Por eso cree que "en un futuro, con otras mayorías" se puede estudiar la vía de la ilegalización. "Esto va de todos, también de la Unión Europea, que debe saber que en España estamos poniendo a personas que están vulnerando la Ley de Partidos y que, por tanto, atentan contra los derechos fundamentales de Occidente y de Europa que son la libertad y la vida. Sólo pido justicia, no pido venganza".