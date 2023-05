Ayuso augura una "oleada de cambio" en el sur de Madrid: "Lleva demasiado tiempo gobernado por el socialismo"

Isabel Díaz Ayuso continúa con la frenética campaña electoral y este domingo desembarcó con su equipo en Leganés para apoyar a su candidato en esta ciudad, Miguel Ángel Recuenco. El PP pretende dar un vuelvo electoral el 28-M en este municipio gobernado actualmente gobernado por el PSOE. Y las sensaciones son buenas, hay posibilidades reales de conseguirlo.

"Llega una oleada de cambio en el sur, en toda la Comunidad de Madrid pero, desde luego, en el sur", auguró la presidenta madrileña. Y es que, dijo, "llevamos demasiado tiempo gobernados por el socialismo en estos municipios. El mismo socialismo que durante décadas ha empobrecido Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la inmensa mayoría de los países iberoamericanos".

Y "siempre" lo hacen de la misma manera, explicó la candidata popular a la reelección. "Siempre hablan de desigualdad, pero no explican que la desigualdad la provocan precisamente aquellos que multiplican la pobreza". Así, "no es casualidad que haya tanta desigualdad entre la renta per cápita, las oportunidades y los niveles de seguridad y de empleo de los municipios gobernados por la izquierda y aquellos gobernados por el Partido Popular".

En este punto, Ayuso indicó que la izquierda "necesita esa imagen de decadencia, que todo está mal, que nada funciona para que haya victimismo, para que haya agravio y para que muchos municipios y, sobre todo sus vecinos, piensen que les va peor por ser del sur". Pero es que "no se trata de que a uno le vaya mejor o peor por ser de un municipio o de otro sino por haber estado demasiado tiempo gobernados por los mismos".

La presidenta, que apareció junto a Recuenco en un Seat 600, fue recibida por una Plaza Mayor en ambiente festivo. "Lo que necesitan todos los ayuntamientos de Madrid, especialmente los del sur, es que les bajen impuestos, que les ayuden a salir adelante, que sus calles estén limpias, que haya oferta cultural y deportiva, que los niños siempre tengan ganas de hacer cosas, de ser mejores, de estar siempre ocupados, alejados de drogas, de adicciones, de estar solos y aislados con los teléfonos y de no tener ilusión por la vida. Ahí está el foco de la inmensa mayoría de los problemas".

También estos municipios necesitan que haya "seguridad, que haya tranquilidad, zonas verdes, mucha luz y eso es uno de los temas que hemos visto también en los últimos años: aquellos que nos cerraban ilegalmente la Comunidad de Madrid para empobrecernos masivamente con informes de expertos que no existían son los mismos que por obligación apagaban los escaparates", dijo en referencia al decreto sobre el ahorro energético del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y es que "la propuesta estrella del PSOE, no os lo perdáis", contó Recuenco es "limpiar las calles y hacerlas más seguras", por lo que exclamó "¡después de ocho años siendo alcalde te suelta esa! Ni lo han hecho ni lo van a hacer". Su candidatura, en cambio, "tiene un proyecto" para hacer "líder" a esta ciudad. Y, entre otras medidas, anunció que impulsará Legatec, como Distrito de Innovación y de Inteligencia Artificial. "Sabemos que a través de la Inteligencia Artificial y la digitalización está el futuro de muchas empresas punteras, de muchos jóvenes emprendedores y de gran parte de nuestros estudiantes de aquí, de la Universidad Carlos III, así que vamos a hacer de Legatec un gran distrito de innovación que haga que Leganés sea magnética".