Pablo Iglesias ha entrado de lleno en esta campaña electoral. El líder de facto de Unidas Podemos ha decidido colocar a Madrid, y en concreto a su presidenta, en el centro de la misma. Fue precisamente Isabel Díaz Ayuso quien le derrotó sin paliativos en los pasados comicios del 4 de mayo, lo que motivó su salida de la primera línea política.

Así, después de orquestar una "nauseabunda", "brutal y antidemocrática" -en palabras de José Luis Martínez Almeida y Mariano Rajoy- campaña contra ella y su familia, Iglesias afirmó este sábado en un mitin en Palma de Mallorca que "desde Madrid están preparando un golpe de Estado". "¿Qué pinta Feijóo? Quizá sepa que España no es Madrid, pero desde luego ha comprobado que España no tiene nada que ver con Galicia. Este señor ha descubierto que si a Pablo Casado le pudieron acuchillar y entregar su cabeza en bandeja de plata, los poderes mediáticos, económicos y mafiosos madrileños, con él harían exactamente lo mismo".

Por estas declaraciones preguntaron este lunes a Ayuso en un encuentro informativo en ABC. "Para esta gente, Ayuso es asesina y Otegi es hombre de paz", contestó. "Ese es el listón que tienen, la inmoralidad que les representa y que no va a ir mas que a peor", auguró la presidenta, "porque según van bajando en las encuestas y se van hundiendo, les embrutece más".

La candidata popular piensa, así, "que puede ocurrir cualquier cosa en estos días" que restan de campaña. "Pasar de pegar y agredir policías al coche oficial… , se está muy a gusto y eso nos va a llevar a ver cualquier cosa". Ayuso subrayó también que "banalizar al mal no ayuda nada: desde que Podemos entró en política nada ha ido a mejor, todo lo contrario, le ha ido peor a todo el mundo y, especialmente, al PSOE y a la convivencia".

Los que pasaron de pegar policías al coche oficial se están hundiendo. pic.twitter.com/i9zlaV7dQs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 22, 2023

La presidenta está centrada en su campaña y en obtener el mejor resultado posible el próximo 28 de mayo. Si la prensa no le pregunta, ella no entra en esta estrategia de provocación emprendida por Podemos.

Y tampoco en estos momentos va a emprender acciones legales por las fotos y la lona que colocan a su hermano en la diana. "Yo ahora no voy a analizarlo ni a hacer nada", dijo. "Prefiero que este asunto pase". Y es que recordó que él "no está en política. Podrían hablar del hermano del Ayuso pero es que, además, lo hacen con su nombre", lamentó. "Celebro que nadie más pase por esto", añadió. Eso sí, dejó claro que no le "quitan las ganas de seguir" con su campaña.