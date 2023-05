Queda menos de una semana para las elecciones autonómicas y municipales y el de este lunes será sin duda el mitin más importante en la campaña de Isabel Díaz Ayuso. Y lo será no por el lleno absoluto cosechado en Alcobendas para arropar a la candidata popular de este municipio madrileño y a su compañera de San Sebastián de los Reyes. Tampoco por la abultada presencia de cargos y excargos populares, sino por el importante discurso pronunciado por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien, además, se conjuró con la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región para que el partido dé la batalla por las ideas y consiga reagrupar el voto de la derecha.

Aznar recordó, "quizá con un punto de presunción", que él fue el artífice de la unificación de la derecha. "Generalmente se me reconoce una cosa y es que me dicen: ‘Usted prestó un buen servicio a la democracia española y prestó un buen servicio a España cuando unió todo lo que estaba a la derecha de la izquierda’. Y es verdad: cuando se unió todo lo que estaba a la derecha de la izquierda, el PP se convirtió en un pilar esencial de la democracia española, de la Constitución, en una garantía de estabilidad, de seguridad pero, sobre todo, como se convirtió en un partido ganador, se convirtió en la expresión del progreso, de la prosperidad, de la ambición de España".

Para el expresidente del Gobierno "eso significa la unión. Hay cosas que han cambiado mucho en estos años pero hay cosas que siguen siendo las mismas porque, al final, las sociedades viven en un sistema de valores y siempre se ha dicho, y es verdad, que la unión hace la fuerza". Y parafraseando a Cánovas del Castillo añadió: "Todos los votos que no son útiles van a la papelera porque hacen imposible una España mejor y una España viable".

"¿Quién va a representar hoy en España una garantía constitucional y de estabilidad democrática si no es el PP?, ¿los que la ponen en cuestión?, ¿los que pactan con separatistas?, ¿los que pactan con los antiguos terroristas?", preguntó. "No, no, no. Somos nosotros y tenemos que ser muy conscientes de ello porque esta es nuestra responsabilidad y obligación. Y la mía - que conozco la historia de hacer de una separación una unidad, que conozco los resultados de hacer de esa unidad una fuerza victoriosa y que conozco los resultados de que esa fuerza victoriosa se ponga a transformar las cosas- es decir que hay que concentrar el voto". Y "en Madrid, libertad y progreso se llaman Isabel Díaz Ayuso. Y nada más".

No sería ésta la única vez que Aznar incidiera en esta cuestión. Volvió a ello hacia el final de su discurso aunque en ningún omento sin hacer referencia a Vox. "Tenemos que agrupar, como se hizo en su momento, todos los esfuerzos, todo lo que está a la derecha de la izquierda votar útilmente al PP". Estuvo de acuerdo la presidenta madrileña y así lo dijo: "Yo también quiero unir todo lo que está a la derecha de la izquierda".

Efe

"No sólo gestionar bien"

Para lograrlo, ambos comparten la receta. Recordar para qué "se hizo el Partido Popular" –que no es otra cosa que para defender dos ideas, "libertad y España"- y dar la batalla cultural. En este punto Aznar indicó, como también hiciera ya Ayuso abiertamente hace tan sólo unos días, lo que tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo cuando llegue a La Moncloa. "Lo que tengamos que derogar hay que derogarlo, sin duda", dijo entre una estruendosa ovación. "La memoria democrática y otros disparates. Y hay que restaurar otras cosas: el delito de sedición, de malversación. El ciudadano tiene que saber que funciona el Estado de derecho. Las democracias, los Estados tienen derecho a defenderse ante aquellos que los quieren romper. La ley esta para cumplirla, fuera de la ley solo hay tiranía. Los jóvenes tienen que saber que es la ley la que garantiza el progreso".

Ayuso, por su parte, incidió en lo que lleva tiempo repitiendo. "La política no va solo de gestionar bien unos buenos servicios públicos, que por supuesto, sino también va de defender un modo de ver la vida. Y este modo de entender de dónde venimos y adónde vamos es lo que, luego, forja los programas electorales. Y esto se hace en torno a unos valores que han traído las mayores cotas de prosperidad y libertad de la historia".

"El olvido de un golpe de Estado"

El expresidente del Gobierno ofreció un discurso largo durante el cual no leyó ni un papel. Hubo tiempo para todo: para dar carga de profundidad al mismo y también para relatar ciertos asuntos con algo más de ironía. Habló con preocupación de la situación que atraviesa España, haciendo especial énfasis en los pactos del Gobierno con "ETA-Bildu-Batasuna, son los mismos de siempre", de que el "problema que tiene España se llama separatismo" con la particularidad de que ahora éste está envalentonado por el blanqueamiento que Pedro Sánchez ha hecho del mismo.

"Para mantenerse en el poder ha tenido que pagar unos precios muy altos", aseveró. Estos son "esencialmente pagar a los separatistas catalanes el olvido de un golpe de Estado" y pactar con los "antiguos terroristas". Y lo hace, simple y llanamente, por una "cuestión de poder: está dispuesto a pagar el precio que sea, aunque sea el precio del orden constitucional y de la soberanía nacional".

¿Por qué Sánchez y el PSOE pactan con ETA? Es la pregunta esencial. José María Aznar #Ganas pic.twitter.com/J5ANQZUxYB — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 22, 2023

Aznar proclamó que no quiere "un país fragmentado, dividido. España no es un residuo, tampoco es un puzzle, ni va a ser una federación ni una nación de naciones. España es una nación de ciudadanos libres e iguales. Todos libres e iguales pero una nación soberana".

Okupación y educación

El expresidente abordó también otros asuntos importantes como la okupación o la educación y lo hizo con un toque de humor que no restaba ni un ápice de gravedad a los mismos.

"¿Qué Estado de derecho es éste en el cual se dice ‘oiga, si usted es propietario de una vivienda y van unos y se meten en su casa, lo que tiene que hacer es ir a un juez y le dice: ‘Creo que estos tienen intención de quedarse establemente en mi casa’. Y el juez a lo mejor te cree…, o no. Pero si te cree y te da la razón, tú tienes que ser muy cortés y muy amable y enviar una notificación a los que están en tu casa que les diga: ‘Les notifico que el día 12 a las 7 se tienen que ir ustedes de mi casa’. Entre tanto, los que están en tu casa te han comunicado que te van a destrozar la casa y que si les echas de la casa, te van a perseguir toda tu vida".

Sobre la educación, Aznar manifestó sus preferencias por la meritocracia. "Igualdad de oportunidades, pero para quien más se esfuerza, más habilidad, más competencia demuestra, ese tiene derecho a una plaza", dijo. También en tono humorístico pasó a exponer la situación actual. "Ahora no, ahora se dice: ‘Oiga, de las diez plazas hay que reservar dos por género; dos o tres por raza; y las cinco restantes por la orientación sexual A, la B, la C, la D o la X’. ¿Cuántas plazas quedan? Cero".

El expresidente concluyó su intervención apelando a la unidad. "Hay muchas cosas por hacer y las tenemos que hacer todos juntos. Un país está hecho de entendimiento histórico, de un proyecto también de futuro (...), pero sobre todo de tener una idea en la cabeza y que sea respaldada con buenas prácticas. Y aquí, en Madrid, lo hay".

Así, pidió una amplia mayoría para Díaz Ayuso que sea la antesala de la de Núñez Feijóo en diciembre. "Es nuestra responsabilidad moral".

Una de las cosas que hay que hacer en España es seguir el ejemplo de Madrid. José María Aznar #Ganas pic.twitter.com/9w8rWn1dlf — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 22, 2023

"Mayoría para gobernar sin zancadillas"

Ayuso, por su parte, pidió ejercer esa libertad. "Todos tenemos una baza. Y seamos libres de la verdadera forma en la que se puede ser: atreviéndonos a ejercer la libertad. Desde luego, que no nos la quiten y que no nos quiten las ganas, ni la alegría, ni la confianza en España. Si no el peso de la balanza va a ser insoportable".

La presidenta madrileña volvió a pedir para el domingo una mayoría lo suficientemente amplia que le permita gobernar "libre, sin ataduras, sin zancadillas de última hora, sin más sobresaltos. Necesitamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ahora vuele más alto que nunca".

Quiero un proyecto que una, sin zancadillas inesperadas, para llevar lejos a este gran Madrid de todos. pic.twitter.com/nFpENJSVhz — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 22, 2023

"Pido que nadie se quede en casa este domingo, que pidamos un alto en el camino, un cambio de rumbo y que España despierte de una vez por todas de esta pesadilla. Que vayamos juntos a votar en la pluralidad y de esta manera, que podamos despertar para las elecciones de diciembre. Que esto va de elegir entre los enemigos de nuestra nación o los que la amamos. Esto va de Sánchez a España".