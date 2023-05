Ayuso censura las "tácticas batasunas" contra ella y su hermano y se abre a querellas

El acoso a la presidenta madrileña durante esta campaña se produce desde todos los flancos, de izquierda a derecha. La más brutal es la emprendida por Podemos, que decidió colocar a su hermano en la diana: las camisetas de Alejandra Jacinto y Ione Belarra y la gran lona desplegada en la calle Goya de Madrid con una foto de Tomás Díaz Ayuso y la frase lanzada por el expresidente del PP, Pablo Casado, cuando estalló el espionaje que Génova habría ordenado llevar a cabo contra ella. El líder de facto de los morados, Pablo Iglesias, utiliza también este asunto en todas sus intervenciones públicas, también en Twitter.

Isabel Díaz Ayuso se refirió a ello este viernes, en una entrevista concedida a La Mañana de Federico, de esRadio, y subrayó el hecho de que lo que hacen con ella y su familia es algo inédito. Nadie conoce la cara del marido de Mónica Oltra, condenado por abusos sexuales a una menor tutelada, o el de Mónica García tras la polémica por el bono térmico, argumentó. "No es normal las tácticas batasunas contra un hombre que no puede defenderse de la misma manera", dijo.

¿Habrá querellas por este asunto?, le preguntaron. "Ya hablaremos, más adelante lo pensaremos. Se queda en el ámbito personal", contestó abriéndose a esta posibilidad. "No se ha visto nada igual".

El PP que ella preside ya denunció este asunto ante la Junta Electoral de Zona de Madrid, que falló el pasado lunes a favor de que se mantenga la lona aunque requirió a los morados que instalen en la parte frontal del cartel algún elemento o logotipo "que permita identificar de forma evidente la titularidad del mismo".

No obstante, la resolución de la Junta no se ajusta a la conclusión que los dirigentes de Podemos extraen de la misma. Y es que otra de las irregularidades que el PP denunciaba es el uso no autorizado de la imagen de Tomás Díaz Ayuso y la vulneración de su derecho constitucional a la propia imagen. La Junta Electoral no da la razón a los de Iglesias, simplemente indica que este asunto "no es competencia" suya, y sugiere acudir "a los cauces procesales oportunos".

No es la primera vez que Ayuso habla de "tácticas batasunas". Ya lo hizo en algún que otro mitin como el que protagonizó desde Alcorcón el pasado martes. Éste tenía lugar tan sólo un día después de que jóvenes de ultraizquierda asaltaran con botes de gas pimienta la sede de los populares en Móstoles, dejando varios intoxicados ya que en ese momento se encontraban en su interior 42 afiliados. A este ataque se suman amenazas de muerte, pintadas o destrozos de carteles en otros municipios, fundamentalmente del sur de la región.

Pero el acoso a la candidata a la reelección durante esta campaña también llega de la derecha. Y es que allá donde va Ayuso le persigue un gran autobús naranja de HazteOír --organización que, según documenta El Retorno de la Derecha de Federico Jiménez Losantos, está vinculada a El Yunque--. También lo ha hecho este viernes, plantándose a las puertas de esRadio, con la particularidad de que en esta ocasión se bajaron del mismo tres activistas de la asociación, que bajo la lluvia sujetaron una pancarta en la calle con el siguiente mensaje: "Ayuso está a favor de la libertad para asesinar bebés (ley del aborto) y mutilar niños (ley trans)".

"Me siguen las pancartas hasta la emisora", denunció. "Yo quiero decirles que no estoy a favor del aborto y que no mutilo a nadie", afirmó sobre al autobús naranja, que más bien parece que son "los de Ciudadanos pidiendo el voto para mí".