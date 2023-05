Ayuso, tras ganar el pulso a Sánchez: "Está en un callejón sin salida. El adelanto electoral es una rendición"

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio ha cogido a Isabel Díaz Ayuso en plena resaca del 28-M. La candidata del PP a la reelección logró cosechar una histórica mayoría absoluta que certificó la muerte de Podemos, partido que forma parte del Gobierno central.

La presidenta madrileña articuló su campaña en clave nacional: "Sánchez o España". Y no le ha podido salir mejor. Con casi el 100% del voto escrutado, Ayuso alcanzó el 47,34% de los votos, lo que se traduce en 71 escaños. Esto significa que obtuvo más votos que toda la izquierda y Vox juntos, sumiendo también a Rocío Monasterio en la irrelevancia.

Ayuso echó un pulso al sanchismo y salió como rotunda vencedora. Menos de 24 horas después del terremoto político que decretó en todo el país un claro cambio de ciclo electoral, el presidente anunció el adelanto de las generales. "Creo que el camino ha sido tan largo, ha ido tan lejos la transformación, o la pretendida transformación de España, que España entera ha dicho basta ya y ahora están en un callejón sin salida", argumentó la lideresa madrileña en una entrevista en Telemadrid. "Y, por eso, creo que es una rendición". Según Ayuso, han pensado que "esto ya está, esto acaba aquí y para que acabe en diciembre igualmente y el deterioro sea mayor, pues vamos a ver si de esta manera encontramos una oportunidad".

Para la dirigente popular, "no sorprende porque es cierto que el proyecto está agotado y que no se puede estar engañando a todo el mundo todo el tiempo. No cabe más deterioro institucional, más descrédito internacional, más desincentivo por parte de la empresa, de los autónomos, de las familias, del mundo rural, de los problemas auténticos de España, que han estado totalmente desatendidos".

Ayuso cree que "la inercia ya es inevitable". Así, "ahora solo cabe preguntarse si va a seguir pactando con estos socios, si nos va a proponer un gobierno con la ultraizquierda, con Bildu, con lo mismo que hemos tenido hasta el momento y, por tanto, si van a seguir con esas leyes con las que pretendían, por ejemplo, empezar a revisar los patrimonios y las cuentas bancarias de los periodistas o analizar los márgenes de los beneficios de las empresas".

Según el análisis de la presidenta madrileña "esto ya no aguanta más. Durante estos meses decíamos que, en realidad, estas elecciones eran 8.000 mociones de censura por toda España y así ha sido y España ha hablado. Creo que, además, los ciudadanos de lado a lado, voten lo que voten, quieren a su país y nadie ha pedido que se transforme España por la puerta de atrás y menos que se haga a manos de aquellos que son partidos minoritarios nacionalistas que te lo dicen abiertamente".

Presupuestos en Madrid "lo antes posible"

Las tiranteces entre Ayuso y Monasterio, que comenzaron más abiertamente tras el verano pasado, cristalizaron en diciembre, cuando Vox decidió tumbar los Presupuestos del Gobierno madrileño, los últimos de la legislatura.

Un día después de su apabullante victoria, la presidenta avanzó en Onda Cero que sacará las cuentas públicas "lo antes posible". "Hay que trabajar con mucha humildad y, desde luego, con muchos contrapesos. Nunca relajarse porque ahí es donde siempre comienzan los problemas. Tenemos muchos proyectos por delante y, efectivamente, tendré presupuestos lo antes posible". Se empezarán a trabajar en verano para presentar en septiembre "una primera propuesta".

Esto se traducirá en "volver a tener luz verde para muchos planes que tenía paralizados y después seguir haciendo medidas especiales, realmente, en el refuerzo de la educación, de la calidad educativa, de la Sanidad y los planes de vivienda, que ahora también irán a mayor velocidad".