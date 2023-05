Isabel Díaz Ayuso presidió este martes la Junta Directiva del PP de Madrid para analizar la aplastante victoria cosechada el pasado 28 de mayo. Su intervención y la de la alcalde de la capital se retransmitió para los medios de comunicación.

Más allá de las felicitaciones por la apabullante mayoría absoluta que ambos cosecharon el domingo, José Luis Martínez Almeida y la presidenta madrileña dedicaron buena parte de su intervención en comentar el nuevo escenario político abierto desde ayer mismo, cuando Pedro Sánchez decidió convocar anticipadamente elecciones generales el 23 de julio ante la debacle sufrida por el PSOE en estos comicios.

Esta noticia coge a los populares absolutamente desfondados tras el trabajo extra que ha supuesto esta campaña. Así las cosas, Almeida pidió a los suyos "un esfuerzo adicional" para afrontar este poco más de mes y medio que queda por delante. "Estamos agotados, pero nos jugamos muchísimo. Nos jugamos la España que nos dimos en el 78", subrayó el regidor capitalino.

Si estas elecciones autonómicas y municipales se plantearon como claves en tanto en cuanto suponían una primera vuelta para las de diciembre, las generales de julio "van a ser las más decisivas de nuestra historia", afirmó. "Lo que resonará desde Madrid en toda España es que sólo en torno a la unidad seremos capaces de ganar al sanchismo".

Los populares se tomarán unos días de descanso, que finalizarán definitivamente con la constitución de la Asamblea de Madrid el próximo 13 de junio y de los ayuntamientos de la región, que será cuatro días después, el 17 de ese mismo mes. A partir de ahí, "la primera responsabilidad que tenemos es que Alberto Núñez Feijóo sea el nuevo presidente del Gobierno" y que Sánchez "se vaya a descansar a Mojácar", añadió entre las risas de los suyos.

El adelanto electoral "es una gran noticia"

En la misma línea se expresó la presidenta madrileña y del partido en la región, que se puso a disposición de Génova y acudirá "a todos los mítines" donde sea necesaria. "Tenemos que seguir trasladando esa fuerza, ese músculo del PP de Madrid". Así, quiso pedirles un "último esfuerzo". "Somos capaces de tomarnos unos días ahora y estar a la entera disposición de la dirección nacional para que a finales de julio tengamos un nuevo presidente. Nos necesitan. Estaremos ahí todos los días", añadió.

Por lo demás, Ayuso se felicitó por esta convocatoria. "Creo que para nosotros es una gran noticia". Y es que si este adelanto no se hubiera producido, "habríamos estado seis meses de más leyes sin sentido; las siguientes ya iban contra el patrimonio y las cuentas corrientes de los periodistas o contra los márgenes empresariales. Era un despropósito que habría acabado igual: en la derrota de este proyecto, pero llevándose más prestigio y haciendo más daño", apuntó.

La presidenta pidió a los españoles que -a pesar de lo que hemos visto en esta campaña, con los escándalos de las compras de votos,-confíen en la limpieza del proceso y acudan masivamente a votar. Que nadie se quede en su casa; que nadie dé el partido por ganado. "No caben más opciones: O Sánchez o España". Hay que "demostrar no sólo que del socialismo se sale sino que se hace con principios, valores y una forma de entender la vida".

"Soy consciente de que no se puede haber convocado peor, a traición unas elecciones, como ha hecho el presidente del Gobierno, pero no podemos ni por esas dejarlo pasar. No podemos permitirnos por muy poquito perder la oportunidad de darle la vuelta a la situación que estamos viviendo", dijo.

Y aunque Sánchez haya tratado de desincentivar al electorado colocando las elecciones en plenas vacaciones estivales de los españoles, dijo, se mostró convencida de que los madrileños volverán a dar la talla. "No nos conocen porque no somos capaces de quedarnos en cas ni con Filomena". Y advirtió sobre la jugada del presidente del Gobierno: "Está el ego de Sánchez en juego" pero "España está más viva que nunca".

"Podemos, de patitas en la calle"

Isabel Díaz Ayuso quiso también nombrar a Podemos. Y es que la venganza se sirve fría. Así, tras la brutal campaña de provocación contra ella y su familia, colocando a su hermano en la diana, la presidenta exclamó: "Qué deciros de su situación, que no me cabe mayor satisfacción". Todos estallaron en una estruendosa ovación.

"Siempre lo dijimos, que Podemos había nacido en Venezuela y muerto en Galapagar", recordó. "Se ha demostrado que esas prácticas de señalamiento, de acoso no funcionan en Madrid y que esos movimientos que llegaron a la política para desestabilizarla tienen los días contados en España y lo celebro". Y remarcó: "Celebro que los madrileños hayan puesto de patitas en la calle al proyecto de Pablo Iglesias, aunque espero que también esto sea el comienzo de lo que le espera también en julio".