Lasquetty deja el Gobierno de Ayuso: "Estos cuatro años han sido algo increíble"

Uno de los responsables del éxito económico de la Comunidad de Madrid en las últimas décadas es Javier Fernández Lasquetty. El político liberal, que desde 2019 ostenta el cargo de consejero de Economía y Hacienda en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha decidido dejar el primer nivel de la política y quedarse en un segundo plano estos próximos cuatro años.

Lasquetty ha contado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que su salida del Gobierno autonómico, prevista para el próximo 26 de junio hasta cuando será también vicepresidente en funciones, ha sido por "voluntad propia y pleno acuerdo con Ayuso". Ha explicado que "se van a cumplir 16 años" desde que entró en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y "es tiempo suficiente". Desde ahora será "diputado" y ésta será su "última responsabilidad política".

El todavía consejero de la CAM ha asegurado que "estos cuatro años con Ayuso han sido algo increíble" y está agradecido de haber tenido "la oportunidad de trabajar con alguien con profundos ideales liberales". Con ella han podido "trabajar en lo que creemos: mayor libertad, menos impuestos, menos cargas, récord de empleo y de inversión extranjera". Esa es "la obra y tarea de Isabel Díaz Ayuso".

Javier Fernández Lasquetty ha sido cuestionado por si acabará en un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo si puede formarlo después de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Ha asegurado que "absolutamente" que no y que el de diputado en la Asamblea de Madrid será "el último cargo político" que tendrá porque "a partir de ahí el camino es de salida". "Yo no quiero tener más cargos políticos sino menos. No estoy para eso", ha apuntado y ha dicho que Feijoo será "un buen presidente porque España no va a aguantar cuatro años más de Pedro Sánchez y toda su tropa". Si Feijóo le llamara ha dicho que "lo agradecería mucho, pero para eso habría continuado en el Gobierno de Ayuso. Hay que saber marcharse".

"Con libertad las cosas funcionan mejor"

Lasquetty ha sacado pecho de las políticas liberales que ha aplicado en los últimos años la Comunidad de Madrid y que han permitido a la región ser el motor económico de España y, especialmente, de las de Isabel Díaz Ayuso como contrapunto al sanchismo. Ha dicho que "el mérito" de la presidenta e la CAM es "tener las convicciones claras y la determinación de aplicarlas". El aún consejero de Economía y Hacienda madrileño ha indicado que "con libertad las cosas funcionan mejor. Es algo que aquí en la CAM en tiempos de Aguirre y Aznar y ahora con Ayuso se ha demostrado".

"Esa política que desde Madrid se ha hecho y servido de inspiración para España es una política de Ayuso y antes de Aguirre. Yo he tratado de contribuir a ello lo que he podido y creo que después de 16 años en el Gobierno de la CAM es tiempo suficiente. Todo tiene un fin y es mejor que eso sea en un momento bueno", ha reflexionado Fernández Lasquetty.

Sobre la continuidad de esas políticas de corte liberal ha indicado que "Ayuso tiene una mayoría para llevar a cabo los proyectos, que son muchos, y una agenda económica liberal en la Comunidad de Madrid". También ha recordado cómo "en estos cuatro años de Ayuso" la región ha plantado cara ante "los ataques del Gobierno" de Pedro Sánchez y ha puesto el ejemplo de la Educación. En este sentido ha dicho que en Madrid se "sostiene que haya calificaciones numéricas, un proceso educativo en el que se reconozca el mérito y el esfuerzo y que no sea igualar a todos por abajo, que es lo que les gusta a los socialistas".