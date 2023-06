Ni ordenador, ni pantalla: así aparece el despacho del alcalde de Arganda tras la derrota del PSOE

El nuevo alcalde de Arganda del Rey (Madrid), Alberto Escribano (PP), ha acudido esta mañana a su nuevo despacho, pero allí le aguardaba una desagradable sorpresa: la mesa estaba completamente vacía. "Hasta los ordenadores se han llevado", ha denunciado Escribano. Todo el material de oficina tecnológico, pagado obviamente con el dinero de los contribuyentes, ha desaparecido.

La mesa vacía, hasta los ordenadores se han llevado. No importa, para trabajar por Arganda solo hacía falta ilusión y ganas. A vuestro servicio. pic.twitter.com/feIUq4vooL — Alberto Escribano (@AlbertoEscri) June 19, 2023

En las pasadas elecciones municipales de Arganda, el PP y el PSOE empataron en escaños, con 11 concejales. Sin embargo, la candidatura de Alberto Escribano fue la más votada con el 39,92% de los votos, un 1% más que los socialistas del exalcalde Guillermo Hita. A pesar de que no ha habido acuerdo entre PP y Vox, que obtuvo tres ediles y un 10,03% de los apoyos, Escribano ha sido investido con los votos de su partido.

De este modo, tras perder la mayoría absoluta, el equipo de Hita ha tenido que desalojar el consistorio, llevándose consigo buena parte del material informático, según ha denunciado el nuevo alcalde.

"Hemos llegado esta mañana y no había ordenadores. Desde el área informática están haciendo inventario, pero faltan los equipos (informáticos) del alcalde, el de la jefa de Gabinete y el sistema de videoconferencias que se montó hace poco y que era muy moderno y valioso. Y tengo constancia de que falta alguna cosa más", ha señalado Escribano en declaraciones a Libertad Digital.

Ni ordenadores, ni teclados, ni pantallas, ni ratones: todo ha desaparecido junto con la anterior corporación municipal. El material, según explica Escribano, "estaba pagado con dinero público y estaba inventariado con su correspondiente referencia. Se sabe todo lo que falta y se lo vamos a reclamar por escrito".

"Cutre y de mal gusto"

De momento, la desaparición de los ordenadores ya ha supuesto un grave trastorno al nuevo alcalde, que no ha podido firmar los primeros documentos oficiales: "Necesitaba el certificado digital para poder firmar las competencias y lo he tenido que hacer a última hora desde el ordenador de un empleado del ayuntamiento", ha lamentado Escribano.

"Si se lo han llevado, lo veo muy cutre y de bastante mal gusto. Es una señal muy clara de cómo se toma esta gente la derrota. Hay que tener juego limpio, que para eso estamos en una democracia y nosotros hemos ganado las elecciones. Nos hemos ganado el derecho a disponer de los medios y a no tener que estar mendigando durante 24 horas un ordenador", ha criticado Escribano.

"Solo pido lealtad, que es lo que el anterior alcalde me dijo que iba a tener. Pero esto no es lo que ha pasado, sobre todo cuando vas el primer día al despacho y no tienes ningún medio para trabajar porque el anterior se lo ha llevado. Eso es tener muy poca clase", ha insistido Escribano.