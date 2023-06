Ayuso, en su discurso de investidura: "Se nos quiso desprestigiar pero ya toda España sabe lo que ocurre"

"Estas elecciones van de Sánchez o España". Corto, conciso y efectivo leitmotiv de la campaña del PP capitaneado por Isabel Díaz Ayuso y que le llevó a cosechar una histórica mayoría absoluta tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid.

Los apabullantes resultados obtenidos por la líder popular se concretarán estos días en el debate de investidura, su toma de posesión y la conformación de su nuevo Ejecutivo. Y lo harán con la vista puesta en las generales del 23 de julio, adelantadas por Pedro Sánchez tras la debacle del 28-M

Serán para el PP una segunda vuelta de las de mayo y en donde Ayuso pretende contribuir a aupar al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, frente el que ha sido su principal adversario todos estos años: el presidente del Gobierno.

Este es el escenario sobre el que se desarrolló la primera sesión del debate de investidura de la presidenta madrileña, en donde pronunció su discurso que dibujó las principales líneas de su acción política de cara a los próximos cuatro años, y en donde se reafirmó en su compromiso de modificar la conocida como Ley Trans. Y, como no podía ser de otra manera, tanto el inicio del mismo como su cierre estuvieron enfocados en denunciar las decisiones de Sánchez y sus socios.

Los tres mensajes del 28-M

Según expuso Ayuso, el resultado electoral arroja tres mensajes: que a los madrileños les gusta el tipo de vida del que disfrutan y las políticas populares, "por eso no han votado solo en clave económica" sino también por "los valores de la libertad, la alegría, la bravura, el patriotismo, la pluralidad, la generosidad..."; el segundo es "el rechazo masivo a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, a la ingeniería social, a la degradación institucional y del Estado de Derecho, a la involución democrática, a la destrucción de la España de la Transición, a la pérdida del buen nombre y la influencia de España en el mundo"; y el tercero es que "los españoles ya no aguantan más, que el deterioro político, moral y social de estos últimos años, a manos de ideologías totalitarias que nadie ha votado, ha llegado a su fin".

De ahí también que la "ultraizquierda" se haya "debilitado" en esta Cámara, con la desaparición de Podemos, que no logró el 5% de los votos necesario para tener representación parlamentaria. "Madrid es el rompeolas de las Españas y aquí empezó la reconquista de la libertad y de la España de todos. Y la tendencia ya es imparable", vaticinó Ayuso.

Y lo es porque "la fragmentación y el debilitamiento de España a manos de los nacionalistas, la presencia de los terroristas y sus cómplices en las instituciones, la impunidad de agresores sexuales, delincuentes habituales y socios con graves delitos no se soporta más. Porque el hecho de que hoy en España los ciudadanos no sean iguales ante la ley, que se maquille a los parados llamándoles ‘fijos discontinuos’, que consientan los delitos borrándolos del Código Penal o que se diga que con el terrorismo se acaba regalándole escaños, lo asumen pocos españoles".

De ahí que, según el análisis de la dirigente madrileña, el mapa se haya "teñido de azul" el pasado 28 de mayo en Madrid y en "España entera". "Los españoles, de izquierda a derecha, no quieren perder su país, ver cómo se apaga, asumir que los jóvenes son empujados al victimismo, sufragar montajes con dinero público para fomentar supuestas nuevas luchas de clases (entre el hombre y la mujer, el campo y la ciudad, lo público y lo privado, los mayores y los jóvenes…), que solo buscan dividir a la sociedad para que pierda la iniciativa y controlarla a manos de quienes todo, hasta la tenencia de una mascota o las relaciones íntimas, lo politizan: y esa es la definición exacta del totalitarismo en cualquiera de sus fórmulas: que ‘todo sea político’, con lo que nada es personal, ni espontáneo ni libre", afirmó.

"Bildu sí está gobernando España"

Ayuso no quiso pasar por alto las declaraciones que Pedro Sánchez ofreció en Onda Cero a principios de semana, cuando aseguró a Carlos Alsina que no ha gobernado con Bildu. "No hemos tenido ministros, consejeros de Bildu ni tampoco un acuerdo de Gobierno", dijo el presidente. Lo que ha habido con la formación proetarra es "dinámica parlamentaria", "lo que ha habido son acuerdos puntuales sobre leyes concretas", añadió. "Bildu sí está gobernando España, ellos y sus socios sí han buscado el desprestigio o el ninguneo de nuestras más altas instituciones: la Corona, los jueces, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, los funcionarios de carrera, la Administración consultiva; como también se ha hostigado desde el poder a periodistas, empresarios, a la oposición, o a cualquiera que criticase lo que ocurría o quisiera actuar en libertad", le contestó en su discurso ya este miércoles la presidenta.

Así, "el buen nombre y el prestigio de España, la prosperidad de las nuevas generaciones, el orden constitucional, la convivencia, la libertad y la pluralidad están comprometidos".

"Se nos quiso desprestigiar"

Pero Ayuso quiso subrayar que "Madrid lo ha puesto de manifiesto desde el primer día. Ejercimos nuestra responsabilidad patriótica. Se nos quiso desprestigiar y dificultar el camino, llegando incluso a querer descapitalizar España, o a encerrarnos ilegalmente. Pero ya toda España es consciente de lo que ocurre, y de que nuestras políticas fueron desde el principio una alternativa real y una esperanza".

Esas políticas que en esta legislatura Isabel Díaz Ayuso podrá llevar a cabo sin cortapisas gracias a su mayoría absoluta. No obstante, la dirigente madrileña quiso incidir en que no empleará ningún rodillo al estilo Sánchez. "Entiendo la mayoría absoluta como responsabilidad absoluta y obligación de escuchar a la sociedad. Hemos visto cómo un Gobierno de la nación de minorías ha acabado con toda posibilidad de debate real y de acuerdo posible en España. Los efectos de esa forma de actuar son visibles y lo han sido especialmente en las últimas elecciones. Eso no sucederá en Madrid. Se lo garantizo. Tengo una noción liberal de la política. Una noción que exige que todo poder cuente con su contrapeso".

Y es que en esta nueva legislatura madrileña que comienza, y en la nacional dentro de poco, es necesario para España "reconstruir los puentes que se han volado", dijo Ayuso. "Tenemos que volver a debatir ideas, en lugar de tenernos que defender de ideologías. Hay que hacerlo desde el respeto al Estado de Derecho porque es el que da sentido a la democracia". Y dejar atrás "ataques indiscriminados que sobrepasan la crítica legítima y necesaria", afirmó mirando hacia la líder de la oposición, Mónica García. "Creo que ha llegado el momento de abandonar esa forma de entender la política".

Hay que devolverle "la dignidad y la altura que estos años de coalición corrosiva le han intentado quitar. Y tenemos que hacerlo entre todos. El populismo que busca en la división su oportunidad y en el enfrentamiento su única opción de éxito, ha sido expulsado por los madrileños de esta Cámara. No solo porque sus propuestas no hayan convencido, sino porque sus formas han avergonzado. Espero, sinceramente, que ninguno de los partidos aquí presentes aspire a liderar de nuevo esa forma de entender la vida y la acción política. Porque en democracia, fondo y forma van de la mano. El mejor político no es el que más grita, sino el que mejor trabaja".

Ayuso concluyó interpelando a todos los presentes: "Todos están convocados al objetivo común de una Comunidad de Madrid más próspera y con mayor libertad, una mejor Comunidad, en beneficio de todos, de los madrileños de nacimiento y los de adopción, sin exclusiones. Y junto con Madrid, España: la Nación, la Corona y nuestro sistema constitucional pueden tener la seguridad de que cuentan con la lealtad de la Comunidad de Madrid en el gran proyecto de vida en común que es esta vieja pero siempre joven Nación española".