Isabel Díaz Ayuso tenía dos opciones en esta segunda sesión del debate de su investidura: dar una única réplica a todos los portavoces de los grupos de la oposición o ir contestándoles uno a uno. Decidió en esta ocasión inclinarse por lo segundo, haciendo gala del talante que quiere imprimir en esta legislatura de su mayoría absoluta. Para su equipo este gesto supone una "lección de parlamentarismo y democracia".

No obstante, las formas que se vivieron en la Asamblea de Madrid fueron una réplica de las planteadas la pasada legislatura. Cada grupo escenificó su manera de hacer oposición a la presidenta madrileña. Así, la tensión fue creciendo con el paso de sus portavoces y sus distintas personalidades.

Intervinieron por orden de menor a mayor Rocío Monasterio, Juan Lobato, Mónica García y, por último, Carlos García-Pache, que este jueves se estrenaba como portavoz de los populares en la Cámara madrileña.

Pero el más tenso sin duda fue el protagonizado por la líder de la oposición, la portavoz de Más Madrid, que aunque empató en número de escaños con el PSOE (27) le superó en unos 6.000 votos en las pasadas elecciones del 28 de mayo. El nuevo presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, tuvo incluso que intervenir para indicarle que no debe proferir insultos, tales como "salvaje" o "cruel" para referirse al gobierno madrileño.

"No les tenemos miedo. La calle no es suya"

Pero enfrente se volvió a encontrar Ayuso. "Isabel es una mujer sin miedo y la izquierda no se lo esperaba. La izquierda siempre cuenta con el miedo e Isabel no tiene miedo y eso es lo más impactante que podemos decirle a la izquierda, que no tenemos miedo". Estas palabras las pronunció en el mitin de arranque de campaña del PP de Madrid el alcalde lisboeta, Carlos Moedas. Y este jueves la presidenta volvió a evidenciarlo.

"No les tenemos miedo, señoría. La calle no es suya. Yo, si usted no respeta la voluntad de las urnas, es de verdad su problema, no es el mío", le espetó a García. "Me gusta cuando dice ‘las leyes no se tocan, esta ley no se toca’. ¿Sabe dónde no se tocan las leyes? En las dictaduras. Y lo que no han hecho los madrileños es darnos una mayoría absoluta para no hacer absolutamente nada. Por tanto, todo aquello que sea mejorable, todo aquello que se tenga que reformar, créame, vamos que sí se va a reformar. Y no vamos a tener miedo ni a sus alharacas, ni a sus manifestaciones violentas, ni a sus listas negras, ni a su señalamiento", añadió también la presidenta durante su réplica.

Ayuso le recordó sus "grandes ideas" para combatir "el cambio climático", como cuando, "bailando por los tejados de la Asamblea", propuso "los dispensadores de crema". Y contestó a la mofa que anteriormente había expresado Mónica García sobre la propuesta lanzada por la presidenta durante el debate electoral: "Si le gustan tanto las macetas, le mandaré a casa. Pero, claro, 50 porque para cada balcón tengo que mandarle unas cuantas. No hay mercado de macetas para enviarles a sus casas".

"Ya que hace tantos chistes – espetó Ayuso en otro momento de su réplica a la líder de la oposición- a lo mejor cuando se abre el telón lo que aparece es una sindicalista sanitaria, incomprendida. No entiende cómo teniendo la razón absoluta, sabiendo de todo, teniendo recetas para todo, viviendo en un mundo mágico, no entiende cómo la gente puede ser mayoritariamente tan tonta de votar a partidos que van contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra los homosexuales, los transexuales… El mundo incomprendido de una pobre sindicalista sanitaria, Mónica García".

Se abre el telón para Mónica García.#DebateDeInvestidura, Isabel Díaz Ayuso pic.twitter.com/fCPRIDYext — Ayusers (@Ayusers_) June 22, 2023

"¿Qué ha hecho la izquierda por la mujer?"

Pero quien tampoco se libró fue Juan Lobato. El socialista, en un tono mucho menos crispado que la portavoz de Más Madrid, recibió una implacable respuesta de la presidenta. "Desde que el PSOE está en el Gobierno han subido las agresiones a las mujeres, especialmente las agresiones sexuales, y en la Comunidad de Madrid. Han permitido que más de 1.100 agresores y violadores sexuales se vean beneficiados por su ley del sí es sí o que estén ahora mismo en la calle, una ley feminista que iba a ser una referencia en Europa".

Ayuso espetó al socialista que "no respeta cuando habla una mujer" y que su partido "ha espantado al feminismo clásico". "Crean un negocio en torno a la mujer, donde torticeramente confunden las denuncias con las sentencias, donde hacen del drama político el negocio y, por tanto, en lugar de buscar soluciones, perpetuarlo. Y es así de lo que han vivido a lo largo de muchos años. Y por eso el feminismo, el auténtico, el que estaba ahí, les ha dado la espalda".

Desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez "hacen campañas diciéndonos cómo tener, cómo mantener nuestra sexualidad a partir de una edad, cómo hacer si tenemos más o menos sobrepeso, como tenemos que ir o no vestidas a la playa", pero "después calla: ¿qué dijeron cuando pasó todo el caso de los abusos sexuales por parte del entorno de la señora Oltra? ¿Dónde estaba la izquierda española? Callada".

"¿Se imaginan si el caso de Tito Berni se hubiera producido a manos de diputados del Partido Popular? Lo que estarían diciendo ustedes en las calles". Estas son "las mismas prácticas que mantuvieron durante largos años muchos de los políticos de la Junta de Andalucía que utilizaban el dinero de los parados, entre otras cosas, para las mismas prácticas que el tito Berni. No dijeron nada cuando el señor Zapatero indultó a 18 maltratadores", añadió.

▶ Desde que la izquierda está en el Gobierno de España han aumentado las agresiones a las mujeres. Tantas lecciones y soflamas no han servido para nada. 🗣 @IdiazAyuso #DebatedeInvestidura pic.twitter.com/n8VEJOxyJ8 — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) June 22, 2023

A continuación Ayuso pasó a relatar algunos de los insultos vertidos contra ella desde las filas socialistas: "Un presidente del PSOE andaluz, que dice que Ayuso tiene una tara mental grave o el alcalde de Valladolid, socialista también, que Ayuso tiene un dudoso equilibrio mental, o que era tonta e inferior y así constantemente. Cuántas lecciones de sororidad, como les gusta decir a la izquierda, nos han dado a lo largo de estos años".

Frente a ello, Ayuso sacó pecho de sus políticas. "Nunca ha habido tantas mujeres trabajando en la Comunidad de Madrid como ahora, en el mercado más paritario de España. 70.226 puestos de trabajo, que es lo que nos importa, y no los kit de bienvenida menstrual, sino tener un puesto de trabajo para pagarnos todo aquello a lo que tenemos que afrontar las mujeres. (…) 4.000 millones de euros en planes por la maternidad, por la natalidad, con medidas de conciliación, con de igualdad de oportunidades y no de agravios. En definitiva, esto es y mucho más, todo lo que estamos haciendo por las mujeres que sufren violencia, por las mujeres que son excluidas, por las mujeres que son apartadas".

La presidenta madrileña también saco tiempo para recordarle al socialista algunas de las falsedades pronunciadas por Pedro Sánchez.

⌚ Cuatro minutos de "repaso" sin parar al Gobierno de Sánchez. ⏯️ Dale al play pic.twitter.com/Yw5MTGxtNW — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 22, 2023

Vox ejercerá "una poderosísima influencia"

Po último, la portavoz de Vox, que comenzó con buen talante y quiso "garantizar" al próximo Gobierno madrileño que por parte de sus distintos cargos que han salido elegidos por toda la región "sólo habrá cordialidad, confianza y respeto". Felicitó a Ayuso por su victoria y se alegró del discurso de investidura que pronunció este miércoles. Eso sí, se atribuyó el mérito del mismo. "Tengo que felicitar a mi grupo porque está claro que hemos ejercido y seguiremos ejerciendo una poderosísima influencia", afirmó sonriente. "Muchas de nuestras ideas y de nuestras propuestas, las más importantes y a las que usted más se resistía, están ahí", afirmó en clara referencia a la modificación de la Ley Trans o a la nueva Ley de Familias. "Me alegra ver hasta qué punto ha hecho suyo nuestro discurso".

Ayuso después le contestaría que sus propuestas han estado en los programas electorales del PP antes de que existiera Vox. "Es como decirme que hace 25 años el PP hacía propuestas por si nacía Vox".

Monasterio, antes de finalizar su discurso, salió del terreno madrileño y pasó a hablar de las negociaciones de su partido con el PP para conformar gobiernos autonómicos en el resto del país, con una clara referencia implícita al caso de Extremadura. Lo hizo cuando anunció que no votaría en contra de la investidura de Ayuso, entre otras cosas porque "ha tenido la sensatez y el sentido común suficiente como para no unirse a la banda de portavoces nacionales y regionales del PP que están contribuyendo los últimos días a la demonización de Vox y de sus votantes. Lamentablemente esos compañeros suyos han insultado a los votantes de Vox, han abrazado el discurso sectario de los satélites mediáticos de Sánchez y están renunciando a conformar alternativas a la izquierda en muchos lugares de España".

Vox, el "gran colchón de Sánchez"

Ayuso se revolvió especialmente contra esto último y acusó a Vox de tener "el don de beneficiar a Sánchez cada vez que se le ha necesitado". "Qué decir en estas semanas, son ustedes el verdadero colchón y la gran ayuda que necesita el Gobierno de Sánchez para no hablar de la verdad y de lo que está sucediendo en La Moncloa".

"Qué satisfacción tenerles a ustedes para hablar de todos estos disparates y no estar hablando ni de Tito Berni, ni de los pactos con Bildu, ni de quiénes están en las instituciones, ni de lo que pretende hacer el Gobierno de Sánchez, ni el deterioro institucional al que nos ha traído durante estos años", añadió. "Ya está el gran colchón para despistarnos a todos. Y además le digo: no siempre es su culpa. Les utilizan, pero están siempre en el momento preciso, cuando más se les necesita, porque lo ponen muy fácil. Y yo creo que, en esta vida, además de tener razón, que a veces la tienen, hay que ser eficaz y créame, no lo están siendo", afirmó.