La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región presentó a última hora de la tarde la lista encabezada por Alberto Núñez Feijóo para las elecciones del próximo 23 de julio. Lista en la que se produjo un desembarco de ayusistas.

El presidente del partido decidió rodearse de algunos de los más estrechos colaboradores de Isabel Díaz Ayuso. Y este miércoles ofreció más pistas del por qué de su decisión. "Es una lista acogedora porque aquí nos podemos presentar vascos, gallegos, castellanomanchegos, castellanoleoneses o de cualquier circunscripción de España porque esto es Madrid", esa ciudad "cosmopolita que abre las puertas a una persona nacida en Galicia para que encabece la candidatura".

Y, precisamente, Madrid es ejemplo de las políticas que Feijóo quiere poner en marcha cuando llegue a La Moncloa. "Otra política es posible y no hace falta salir de Madrid para acreditar que se pueden hacer gobiernos más modestos, que se pueden rebajar los altos cargos", dijo Feijóo en relación a la decisión de Ayuso de rebajar un 26% las viceconsejerías así como de eliminar dos direcciones generales y la empresa pública Madrid Activa.

También "se pueden rebajar impuestos, como ha hecho la Comunidad de Madrid, se puede estar en la cabeza de la creación de empleo, en la cabeza de captación de inversiones y en la cabeza del crecimiento económico. La política fiscal, la política de atracción y de seguridad jurídica y la política de creación de empleo está ensayada con éxito en la la Comunidad de Madrid", resumió Feijóo.

"No merece gobernar aquel que pierde las elecciones"

El presidente del PP es consciente de que esta circunscripción es clave para conseguir una mayoría holgada y se congratuló de que Ayuso esté dispuesta a trabajar estas generales como si fueran unas elecciones autonómicas y municipales. "No vamos a dar un balón por perdido. Cada día será una Champios. Y el 23 de julio, el gran partido de la democracia lo vamos a jugar con la moral alta, con la determinación de ganar y con el objetivo, después de ganar, de servir", avanzó.

Eso sí, volvió a subrayar que no será presidente del Gobierno si no gana el 23J. "En estas elecciones hay algún candidato que se presenta con la intención de ser presidente del Gobierno aun perdiendo las elecciones. Nosotros no lo haremos y lo decimos desde el primer instante: no merece gobernar aquel que pierde las elecciones; el presidente del Gobierno de España no puede ser alguien que ha perdido en las urnas; para tan alta dignidad tiene que acreditar, previamente, haber ganado en las urnas".

"El sanchismo está sentenciado"

La presidenta madrileña, por su parte, expresó su compromiso de darlo todo por contribuir a aupar a Feijóo hasta La Moncloa. "Es mucho lo que todavía tiene que decir Madrid en estas semanas trascendentales. El sanchismo, como bien decía el presidente -mentiras manipulación y maldades- llega a su fin el 23 de julio".

Y es que, para Ayuso, "el 28 de mayo Sánchez dimitió como presidente del Gobierno y nos llevó a elecciones". Para ello fue "definitivo" el "jurado de Madrid", que "estuvo a la altura". "Y lo que sucede en Madrid resuena en toda España".

Así las cosas, "ni Tezanos, ni el calor ni las homilías lloronas por los platós de televisión van a tapar la verdad: el sanchismo está sentenciado y nosotros ni mentimos ni cambiamos de opinión". Por ello, animó a los suyos a salir a ser el PP "más fuerte que se recuerda; con la ambición de dejar en herencia la mejor España posible; con el orgullo de ser españoles que queremos una nación donde todos seamos libres e iguales ante la ley y las oportunidades. El reto no puede ser más apasionante, salgamos a ganar por España".