Álvarez de Toledo pide concentrar el voto "vital y patriótico" en el PP: "Los españoles estamos en deuda con Ayuso"

Pocas cosas le hacían más ilusión a Cayetana Álvarez de Toledo que coincidir este miércoles en un acto de campaña en Móstoles con Isabel Díaz Ayuso. No pudo ser. La presidenta madrileña canceló su agenda al ser intervenida quirúrgicamente el martes tras perder al bebé de ocho semanas que esperaba. La reanudará este jueves, porque "la vida sigue", resume uno de sus más estrechos colaboradores.

La vida sigue y la campaña para las elecciones del próximo 23 de julio también. Así las cosas, la diputada popular acudió a esta ciudad madrileña junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el recién elegido alcalde mostoleño, Manuel Bautista.

Desde allí, Álvarez de Toledo quiso mandarle su abrazo, sus ánimos, su consuelo y cariño a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien elogió profusamente. "Todo lo bueno que ella ha sembrado en la vida pública le será devuelto en su vida personal y familiar. Hay muchas mujeres que aprovechan su condición para hacer política, que cabalgan un poco sobre el victimismo, y ella no lo ha hecho jamás. Y de ahí que sus tribulaciones personales nos conmuevan también de forma especial", explicó.

La diputada popular tenía preparadas unas palabras para Ayuso, quería "decírselas a la cara", pero el hecho de no ser posible no hizo a Cayetana cambiar sus planes. Contó que Ayuso fue designada por primera vez candidata del partido a presidir la Comunidad de Madrid cuando ella trabajaba como periodista en El Mundo. "Su elección entonces a mí me pareció una temeridad: Isabel no tenía experiencia de gobierno, era casi una desconocida y así lo escribí yo en un artículo", recordó. "En fin, qué error el mío y qué impresionante éxito el suyo", reconoció.

"Es uno de los misterios y maravillas de la política. A veces, en las circunstancias más duras, surge un político insospechado, carismático, poderoso. Con una capacidad de transformación tan profunda como benéfica. Eso es el liderazgo. Eso es la política en su mejor expresión. Eso es hoy Ayuso", afirmó.

Así, Álvarez de Toledo quiso subrayar que "todo el PP – bueno, todos los españoles- estamos en deuda con ella. Si hoy estamos donde estamos, si hoy tenemos una oportunidad real de lograr el cambio político en España originalmente es gracias a una mujer en muchos sentidos excepcional". Para la diputada popular, Ayuso "tiene muchas virtudes: la autenticidad por ejemplo. Pero yo quiero destacar otra. Isabel ha demostrado cosas muy importantes. Primero, que lo moral es lo eficaz; es decir, que hacer lo correcto es electoralmente rentable, que la verdad no quita votos; al revés, los da. Y segundo, que no hay nada más importante en la política y en la vida que el valor, y sobre todo en estos momentos".

Cayetana expuso que la izquierda y el separatismo plantean una "disyuntiva perversa: sométete o conflicto". Si no lo haces, "te lanzan al paredón de Twitter: fascista, machista, racista, indeseable… A veces, incluso, consiguen echarte del tablero y hablo por experiencia". Pero "entre el conflicto y la sumisión siempre hay que elegir el conflicto". Y si hay una política dispuesta a hacerlo, afirmó, esa es Isabel Díaz Ayuso. "Decir la verdad, denunciar la mentira, promover la libertad, defender a los ciudadanos de un Gobierno sectario que ha hecho lo imposible por cerrar y asfixiar Madrid entraña unas dosis inevitables de conflicto. Y el conflicto es desagradable pero lo decente es asumirlo. Y eso es lo que ella hizo. Sin miedo, con determinación y logró cosas impresionantes: colocó a Sánchez por primera vez a la defensiva, echó a Pablo Iglesias de la política, y os aseguro que nadie lo celebra más que yo [hay que recordar que el padre de Iglesias se querelló contra Cayetana por recordar su pertenencia al FRAP. La diputada lo derrotó en los tribunales], y dio a la alternativa una oportunidad".

Por todo ello, quiso Álvarez de Toledo no sólo transmitirle su afecto sino darle las "gracias de corazón". "Y le digo: sigue así, como un salmón, contra la corriente; río arriba, río arriba".

Feijóo "es el adulto en la habitación"

Y si Ayuso consiguió dar a la alternativa una oportunidad, "Feijóo está a punto de convertir esa alternativa en una realidad", añadió. Para Cayetana esto, "en tan poco tiempo", supone "una gesta extraordinaria". La número seis en la lista por Madrid rememoró el momento en que Federico Jiménez Losantos se interesó por su opinión acerca del dirigente gallego, recién aterrizado en Madrid tras la crisis más grave que ha atravesado el PP. Ella le contestó: "Es el adulto en la habitación". Y hoy se ratifica y añade: "Es el adulto en la habitación y en diez días será también el presidente del Gobierno de España".

Menos lobos, caperucitas. pic.twitter.com/15OM5OP9Ep — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) July 12, 2023

Para ello, Álvarez de Toledo quiso apelar a los madrileños, y a los españoles en su conjunto, para que otorguen su confianza mayoritaria a las siglas del Partido Popular. "El voto al PP no es sólo el voto útil, a mí la expresión ‘voto útil’ no me gusta tanto [porque] parece que no hay otros argumentos. Es el voto vital. No es sólo el voto pragmático, es el voto patriótico, de defensa de nuestro país y en defensa de la libertad".

"Hagamos que Alberto Núñez Feijóo tenga una mayoría amplia, contundente; sí, por qué no, absoluta en España, que es la que España merece y necesita. Digamos desde Móstoles, nunca mejor dicho, ‘levantémonos, españoles, abramos un nuevo tiempo de esperanzas".