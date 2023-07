Ayuso se emociona en su primer mitin tras perder el bebé: "El valor de la vida es único y no tiene precio"

Isabel Díaz Ayuso habló este viernes por la noche por primera vez en público desde que fuera intervenida quirúrgicamente tras perder al bebé de ocho meses que esperaba. Ya retomó su agenda el jueves, cuando reaparició en la Asamblea. Pero hasta ayer la presidenta madrileña no había vuelto a pronunciarse públicamente. Lo hizo en Alcalá de Henares, en un mitin de campaña que protagonizó junto a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judiht Piquet, y la número dos por Madrid al Congreso de los Diputados, Marta Rivera de la Cruz.

Antes de tomar la palabra, la presidenta madrileña fue recibida por una larga ovación en señal de apoyo y cariño por el difícil trance que está atravesando. Y Ayuso no quiso eludir esta cuestión. Antes de finalizar su discurso, emocionada, decidió entrar de lleno en el asunto. "Estos días he vivido algo muy especial, lo mejor que me ha pasado en la vida y me ha enseñado que hombres y mujeres tenemos ante todo ganas de vivir, de amor, de familia; y eso lo he encontrado en los dos sexos", comenzó diciendo.

"Y me ha sorprendido porque nada de lo que me ha pasado a mí es poco frecuente, todo lo contrario: le ha pasado a tanta gente que creo que por eso no merece la pena que yo lo haga personal, pero sí que quiero acordarme de todas las personas que han vivido lo mismo y decir que me he dado cuenta de que el valor de la vida es único", afirmó Ayuso.

Con esto la presidenta quiso hacer dos cosas. Por un lado, dar voz a tantas mujeres que viven esta experiencia en silencio, que "no han tenido la oportunidad de expresarlo" como sí ha tenido ella. Por otro, reafirmar que "lo más importante en la vida", como es el "amor, la amistad o la vida desde el primer minuto", "no tiene precio".

Por eso, el PP tiene que ser capaz de defender no sólo su capacidad de gestión sino también sus valores y su forma de ver la vida, subrayó Ayuso. "Si nosotros como proyecto político no les damos voz a los que están ahí y no se les ve, quién lo va a hacer. Sinceramente, por eso, creo que además de una gestión de la economía, siempre lo digo, lo más importante en la vida no se compra, no se cuantifica con dinero y no siempre está a la vista".

No es ésta ni mucho menos la primera vez que la presidenta madrileña insiste en esta cuestión, en que el PP tiene que ser capaz de dar la batalla cultural. Y es ella una de las principales bazas con las que cuenta Alberto Núñez Feijóo para atraer al votante de Vox y conseguir una mayoría lo más amplia posible que haga irrelevantes a los de Santiago Abascal.

El PP tiene que "arrasar"

Y es que el dirigente popular está convencido, y así lo dijo este viernes en Onda Cero, de que aunque logre el próximo 23 de julio más escaños que toda la izquierda junta, Vox bloqueará la investidura si decide mantener su palabra y no ofrecerle ningún ministerio. Por eso Ayuso también incidió en esta cuestión: "La campaña está sentenciada y el futuro de España también pero tenemos que ganar, como siempre decimos en Madrid, con ganas; que no se trata solamente de ‘hemos ganado’, no, se trata de arrasar. Tiene que ser una mayoría tan absoluta, abrumadora, que no quepa contestación, que tenga el presidente la fuerza suficiente no solo para gobernar y gestionar bien sino para defender unos valores".

"Es el momento de recuperar las esencias, de volver a ellas, de ser el mejor Partido Popular", reiteró. "Es el momento de reiniciar España". Y es que, aseguró Ayuso, "el problema para Sánchez no es Vox, es el PP".