El Ayuntamiento de Madrid pide una "respuesta" al Gobierno por el "repunte" de la violencia de las bandas latinas

La Comunidad de Madrid y la capital de España han sufrido a lo largo de este verano un aumento de reyertas violentas y de agresiones especialmente por parte de integrantes de lo que ahora llaman "bandas juveniles" en su mayoría de procedencia latinoamericana. Esta situación ha puesto en alerta al Ayuntamiento de Madrid cuya vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, ha analizado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio esta cuestión.

Sanz ha reconocido que "se ha producido un repunte" en "lo que tiene que ver con las cifras de reyertas o riñas tumultuarias" en los últimos meses y que "este verano ha sido realmente complicado en el ámbito de las reyertas con el uso de armas blancas". Sin embargo, ha asegurado que "si miramos cifras globales de criminalidad y lo comparamos con el inicio del anterior mandato, en 2019, estamos en cifras inferiores, pero evidentemente estamos preocupados. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo en cuanto a las grandes capitales, pero tenemos un problema en este tema de las bandas juveniles y sobre todo en algunos barrios concretos de la ciudad"

La vicealcaldesa ha dicho que "desde hace cuatro años" llevan "denunciando" esta situación por parte del Ayuntamiento de Madrid y "poniendo todos los medios a nuestra disposición" para frenar el problema. "Lamentablemente lo que no estamos teniendo es una respuesta como entendemos que debería ser por parte del Gobierno de España" a través de "la Delegación del Gobierno" ya que, ha recordado Sanz, "al final es quien tiene la competencia en materia de seguridad ciudadana y por nuestra parte lo que queremos es ayudar".

El sur y el este, los distritos más castigados

El aumento de la violencia de las bandas latinas o juveniles se ha "concentrado este verano en los distritos de Usera, Carabanchel o Villaverde" y otras zonas del sur y el este de Madrid donde ya estaba puesto en marcha desde el año pasado "el plan de bandas" de la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nosotros hemos incrementado el número de agentes tutores duplicado la plantilla", ha comentado Sanz. Estos agentes tratan "de prevenir y dar información a la Policía Nacional con respecto a esos menores que pudieran integrarse en las bandas".

"Es verdad que se han producido detenciones y que ha habido operaciones importantes en los últimos meses, pero para nosotros sigue siendo inaceptable esas situaciones de utilización de armas blancas en zonas de nuestra ciudad y lo que queremos es erradicarlo de forma completa", ha dicho la vicealdesa de Madrid con contundencia. Inmaculada Sanz ha advertido de que "no podemos permitir que estas situaciones se estén dando". "También es cierto que no todas las riñas o reyertas tienen que ver con las bandas, algunas se han producido en el ámbito familiar, por cuestiones de drogas… Es algo que nos ocupa y nos preocupa porque está produciendo una sensación lógica de preocupación a los vecinos y una sensación de inseguridad en ciertos barrios", ha apuntado.

Sobre el perfil de los jóvenes que se acercan a estas bandas ha dicho que "la mayor preocupación" que tienen desde el Ayuntamiento de Madrid es que "hablamos de menores de edad muy corta de 12, 13 o 14 años". "Son estos menores los que los jefes utilizan para cometer los delitos más graves por su situación de inimputabilidad", ha advertido. "Nosotros estamos trabajando en entornos escolares y desde el punto de vista social. Quizá en estos momentos están menos jerarquizadas de lo que pudieron estar en aquella época (principios de los 2000) y que ahora "son momentos distintos" por como las RRSS han cambiado las formas de relacionarse", ha explicado Sanz.

Sin respuesta del Gobierno de Sánchez

La vicealcaldesa de Madrid ha asegurado que no han recibido "ninguna" respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a las peticiones que han realizado en materia de seguridad para paliar este problema. "Llevamos cuatro años y la verdad es que ya es especialmente urgente", ha indicado Inmaculada Sanz. Ha remarcado que "estamos en un déficit estructural en la Policía Municipal de más de 1.000 agentes con dispositivos especiales de manera permanente".

Ha contado que al coincidir a lo largo del año tantos eventos multitudinarios o de seguridad como sucede en todas las grandes capitales al tener menor número de agentes de los necesarios "hace que la Policía Municipal tenga que estar haciendo permanentemente horas extraordinarias". En 2022 el coste de esas horas extraordinarias ascendió a un total de 20 millones de euros y para Sanz "es una situación que no puede permanecer en el tiempo porque no es una manera de trabajar. Llevamos mandándoles cartas, acuerdos plenarios unánimes y no hay ninguna respuesta. No estamos pidiendo un solo euro, lo único que le pedimos es que elimine esa tasa que nos impide contratar a los policías que necesitamos". "En el pasado mandato sacamos hasta la última plaza que se nos permitió sacar y en estos momentos tenemos 400 policías más que en la época de Carmena", ha explicado la vicealcaldesa. Sin embargo, Madrid sigue teniendo "ese déficit estructural". "Es algo que el Gobierno de España tiene que resolver de manera inmediata" para que la Policía Municipal pueda "ayudar a la Policía Nacional en estas tareas de seguridad ciudadana que aun siendo competencia de ellos nuestros agentes están más que preparados".

"Creo que tenemos a los policías preparados para que esas actuaciones puedan dar lugar en operaciones importantes para desarticular bandas, pero hay que erradicarlos", ha indicado la vicealcaldesa, que pide "tolerancia cero" porque "no queremos utilización de armas blancas y esas situaciones en nuestros barrios". "Vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, pero está en manos del Gobierno tanto dotarnos de la capacidad para tener más Policía Municipal como también tener más Policía Nacional y más recursos en la calle y mejor dotados para hacer su labor más eficaz". Ha puesto de ejemplo que "nosotros a la Policía Municipal incorporamos hace tres años las pistolas táser" y que "la Policía Nacional todavía no cuenta de manera generalizada en nuestra ciudad y en muchos casos son muy útiles". "Una de las señas de identidad de esta ciudad que es su seguridad, que puedas pasear tranquilamente por las calles no se pierda, pero necesitamos que quien tiene la competencia la ejerza y en este caso es la Delegación del Gobierno".