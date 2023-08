El presidente de la Federación Madrileña de Fútbol denuncia la "encerrona total" de Rubiales en la Asamblea de la RFEF

Tras la firme decisión de Rubiales de no dimitir, las opiniones y actuaciones por parte de los distintos organismos del mundo del fútbol no se han hecho esperar. Los presidentes territoriales han sacado un comunicado oficial en el que piden la dimisión del actual presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Hoy, el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Francisco Díez Ibáñez, ha querido manifestar en Es la Mañana de Federico de esRadio que lo más importante de todo es "felicitar a las campeonas y lamentar que unos acontecimientos tan desagradables y bochornosos hayan empañado un éxito histórico". Ha querido mostrar, igualmente, su "apoyo incondicional a Jenni Hermoso".

En lo que respecta a esa petición que se hizo desde la Comisión de Presidentes Territoriales solicitando la dimisión, ha defendido que "de no producirse, esta Junta directa va a proponer activar todos los instrumentos legales y federativos existentes para que se le desvincule de la Federación Española". El presidente de la Federación de Fútbol de Madrid ha querido lanzar un mensaje en el que insta a las instituciones deportivas, entidades sociales y personas del mundo del fútbol a "buscar un camino de concordia, diálogo, tolerancia y respeto que contribuya a realizar una labor positiva para el fútbol español. Considera que es necesario "buscar un punto de inflexión y cambios en la Federación".

Respecto a la Asamblea Extraordinaria en la que Rubiales dejó claro en reiteradas ocasiones que no tenía ninguna intención de dimitir, Francisco Díez considera que "fue una encerrona total a seleccionadores y a presidentes territoriales". Además, ha querido enfatizar su posición, destacando que "yo en ningún momento me levante ni aplaudí. Me sentí abochornado". Ante toda esta situación que se está viviendo, lamenta que "por el interés y egoísmo personal de algunas personas se ponga en juego el deporte español". Y es que ha querido destacar que "las personas pasamos y las instituciones se quedan y con el prestigio y el nombre de España no se puede jugar. La marca España no se puede malvender como se está malvendiendo".

Díez Ibáñez ha hablado también sobre el papel de Jorge Vilda, reconociendo su labor ya que considera que claramente "tiene parte del éxito conseguido por las chicas". No obstante, es consciente de que después de lo acontecido el otro día "hay una ruptura total entre cuerpo técnico y jugadoras". Por otro lado, considera que "en este momento el egoísmo y los egos personales tienen que quedar en segundo lugar. Creo que es lo que ha pasado en estos últimos años en la RFEF".

Con la actualidad deportiva y política centrada ahora en Rubiales y en otras polémicas como el Caso Negreira, ha querido defender que "la imagen del futbol español no es mala. Somos un ejemplo de cómo se lleva el deporte". También ha aprovechado para poner en valor "el trabajo que hacemos las territoriales en la promoción del futbol femenino". Ante todo, quiere transmitir un mensaje recordando la importancia del deporte como algo "integrador y formador" y reconoce que le preocupa que "nuestros chicos y nuestras chicas vean cosas que van en contra de los principios y los valores".