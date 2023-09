Ayuso: "Las condiciones de Puigdemont son una estafa masiva, no se puede tragar con esto"

La reunión cómplice de la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, con el prófugo de la justicia, con luz y taquígrafos, de ayer en Bruselas, pero sobre todo la comparecencia de este martes de Carles Puigdemont para imponer sus condiciones en una investidura han hecho cambiar la postura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de reunirse con Junts.

"Las condiciones de Junts ni son aceptables ni son asumibles y en nombre de los españoles ni quiero ni puedo pagar ese precio que ha fijado para ser presidente del Gobierno de España". Son "implanteables" para cualquier Gobierno "que defienda una nación de ciudadanos libres e iguales". Al ser preguntado si el PP sigue manteniendo sentarse con Junts, pese a las exigencias de Puigdemont, Feijóo ha indicado que si ese partido les va a plantear la amnistía, como "requisito" para la investidura, se pueden "ahorrar la reunión".

Poco antes la presidenta madrileña fijaba postura en una contundente respuesta ofrecida a los medios de comunicación durante su visita a Sevilla la Nueva tras inaugurar un centro de salud: "Creo que de ninguna manera España puede trabajar con esto, de ninguna manera se puede tragar con las exigencias de esta gente que te dicen que el 1 de octubre no ha existido, no han existido los jueces, no ha asistido la ley, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, apelar que hay que ir contra la verdad y contra la razón".

Para Isabel Díaz Ayuso "esto es una estafa masiva al Estado de Derecho, a la ley, a los jueces, a la verdad y a todos los españoles. No se puede tragar con esto", contestó rotunda en lo que supone también un respaldo a la renuncia de Feijóo de reunirse con Junts. De hecho, desde su entorno remiten a esta declaración pública de la presidenta cuando se pregunta por esta cuestión.

"Dentro de esta estafa -continuó explicando la jefa del Ejecutivo regional- tenemos que trabajar con que Otegi ahora es un hombre de paz, que los independentistas son gente de paz y que el progreso es avanzar en la ruptura de España y que atropellar el Estado de Derecho, que es lo que nos protege a todos los españoles y nos da una igualdad también, ahora tienes que buscar mediadores paralelos".

Para la también presidenta del PP madrileño los secesionistas "intentan crear un mundo paralelo fuera de la ley, fuera de la verdad, fuera de la realidad para hacer lo que les dé la misma gana, para que cuatro estén sometiendo a España entera y esto es algo que no se puede soportar más".

El número dos de Ayuso en el PP de Madrid ha salido a respaldar esta rectificación de Feijóo sobre su encuentro con Junts, una reunión que incomodaba a no pocos dirigentes populares madrileños. "Feijóo demuestra altura y sentido de Estado. Si Sánchez tuviera un mínimo de decencia comparecía para fijar su posición. No vale "fuentes de Moncloa", los votantes (del PSOE incluidos) lo merecen. Los españoles no merecen un presidente que no da la cara", escribió en la red social X, antes Twitter, el secretario general de la formación en Madrid, Alfonso Serrano.

Y ante la noticia de la renuncia del líder del PP, Serrano añadió: "Creo que una mayoría de españoles (votaran lo que votaran) no pueden ni quieren tragar con un chantaje como el que plantea el independentismo. Esto ya no va de ganar una investidura, va de romper/mantener los cimientos de nuestros Estado democrático y de Derecho a cambio del poder".

Ayuso, Felipe González y el PSOE

Al hilo de la entrevista concedida por Felipe González este martes en Onda Cero, Ayuso insistió en que "han cambiado mucho las cosas en el PSOE". Lo han hecho "sus dirigentes" y por ende "sus bases", subrayó. "Yo recuerdo un PSOE que nos hablaba de las fronteras" como "muros" pero "resulta que ahora los territorios son los que tienen derechos y no las personas. Y los territorios, encima, se entregan a los nacionalistas, de manera que si tú pisas Cataluña tienes unos derechos u otros pero no por ser español sino por estar en". También "se supone que el socialismo era el tratar contra las desigualdades y aquí no somos iguales ante la ley: si tú eres un amigo de un político y has cometido graves delitos, como ha sucedido en Cataluña, se te perdonan; cuando un español tiene unas multas o cuando comete delitos los paga".

Tampoco "somos iguales a la hora de recibir presupuestos: hay comunidades infrafinanciadas y hay comunidades a las que se les da mucho dinero para pedir perdón al nacionalismo por existir, que es un negociado del que viven unos cuantos a cambio del esfuerzo de todos los españoles. Eso tampoco veo yo que sea igualdad. Y el feminismo clásico, bandera del socialismo años atrás, está también espantado por una ley trans o porque se han puesto a la cabeza de las manifestaciones supuestas feministas que no han ofrecido nada interesante a lo largo de sus vidas, mientras que verdaderas feministas están abochornadas".

"¿Qué pasa con la xenofobia y el racismo del nacionalismo que te dice que eres un español de primera o de segunda?", preguntó Ayuso. "Especialmente con el que era un obrero que iba desde Castilla La Mancha, Extremadura o Andalucía a vivir a Cataluña y siempre se le ha tratado como de segunda categoría y se le ha señalado, ¿dónde está el socialismo en todo esto?".

Y en "los 80 o 90 que parecía que eran los de la libertad y, además, era algo sugerente para los jóvenes. Sin embargo, hoy son los más puritanos para todo, están escandalizados, te tienen que decir a cada momento cómo sentir, cómo relacionarnos".

"¿Y qué pasa con el terrorismo? Izquierda, derecha, PSOE y PP fuimos toda la vida de la mano contra el terrorismo en España. Eran nuestras víctimas, era nuestro país, nuestra nación la que estaba en jaque. Y ahora ETA está llena de gente de hombres de paz y aquí no ha ocurrido nada".

Así las cosas, y tal como ha reconocido este martes Felipe González, la presidenta concluyó señalando que si hubiera votado a ese partido en algún momento "ahora" le "costaría hacerlo".

Convertir en "legal" el "atropello", acordando "todos en castellano"

También fue preguntada por la intención de imponer las lenguas coofiaciales en el Congreso de los Diputados. Sobre esta cuestión Ayuso fue franca. "Todo español está orgulloso de que España tenga lenguas propias, pero creo que en los parlamentos se va para dos cuestiones fundamentales: para dialogar y para legislar. Un Parlamento es para parlar, es para hablar y en qué Parlamento se va a entender la gente cuando en los matices en los discursos políticos está la clave de todo".

Y es que "en el momento en el que uno habla en euskera, el otro le traduce en gallego para que lo entienda un catalán dejamos de escucharnos entre nosotros. Vamos a dejar de prestarnos atención, no van a importar los matices, no van a importar las cosas y, por tanto, se rompe la convivencia y me parece una aberración. Ahora, eso sí, para este atropello que es totalmente ilegal pretenden hacerlo legal poniéndose todos de acuerdo en castellano".