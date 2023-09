Ayuso, tras la rebaja de pena a un miembro de La Manada: "No veremos las mismas manifestaciones"

"Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle. No sé por qué no las veremos. Me espero que no", contestó Isabel Díaz Ayuso cuando la prensa le preguntó este martes sobre la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ha rebajado un año la pena de cárcel a uno de los integrantes de La Manada

"Me parece curioso que, precisamente, toda la falacia de este Gobierno con el feminismo, que ha utilizado a las mujeres de esta manera, empezó especialmente este negociado con La Manada y ahora resulta que ha sido la propia Manada la beneficiada", añadió la presidenta madrileña.

El TSJN ha rebajado en un año —de 15 a 14 años— la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016 en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del sólo sí es sí.

La resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, cuenta con un voto particular discrepante de una magistrada que aboga por rechazar la solicitud de revisión de condena, mientras que los otros dos magistrados apoyan la rebaja de la pena que se considera "razonable conforme con la legalidad, respetuosa con las reglas legales básicas de determinación de la pena y acomodada a los criterios de proporcionalidad".

La Sala sostiene que la condena Ángel Boza debe reducirse puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años, "próxima" o "cercana" al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó "sensiblemente".

La pena máxima continúa inalterada, pero la mínima desciende 1 año y 3 meses, pasando de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años, por lo que "los 15 años de prisión impuestos quedan 2 años por encima del mínimo posible que, efectivamente, están dentro del arco penológico posible" pero, a juicio de la mayoría de la Sala, "ya no cumple el parámetro fijado por el Supremo en su sentencia cuando calificaba la pena impuesta como "muy próxima al mínimo legal", o como "pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo".