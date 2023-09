"Cuando componentes de Bildu secuestraban y mataban, Nicolás Redondo luchaba por la libertad y la paz en España. Sánchez hoy abraza a Bildu y expulsa a Nicolás". Así se ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso a través de X, antes Twitter, después de conocer que el PSOE ha decidido expulsar del partido al exdirigente socialista.

El que fuera secretario general del PSE e hijo del histórico sindicalista habría incurrido, según Ferraz, en un "reiterado menosprecio" a las siglas del partido. Este movimiento se produce después de que Redondo Terreros publicara hace unos días un artículo titulado Dignidad en el que criticaba abiertamente la amnistía que exige el prófugo Carles Puigdemont para apoyar una investidura. "Pueden pintarlo como quieran, pero la aprobación de una amnistía hoy será la liquidación del abrazo de la nación del que nació el sistema del 78", escribió.

El PSOE ya había abierto un expediente a Nicolás Redondo por aparecer en un acto público junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero tal y como ha asegurado él mismo a la agencia EFE ese expediente quedó cerrado y no le constaba ninguno más abierto.

Fuentes socialistas señalan a EFE que la Comisión de Ética y Garantías del PSOE abrió un segundo expediente a Redondo hace semanas, sin concretar la fecha exacta, y que la Ejecutiva Federal decretó su expulsión del partido en su reunión del pasado lunes, después de que el exlíder del PSE no presentara alegaciones en el plazo previsto para ello.

"Conozco a Nicolás desde los años duros del terrorismo en el País Vasco. Socialista de pura cepa. Mi respeto a un hombre que siempre ha dicho lo que piensa con respeto", ha escrito Borja Sémper en redes sociales. "Un partido político no debería ser una secta", ha añadido el que fuera portavoz de los populares vascos y ahora dirigente de la dirección nacional del PP.

Redondo Terreros no ha sido el único socialista histórico represaliado por el partido en los últimos meses. A Joaquín Leguina le abrió también un expediente por acudir al mismo acto público con Ayuso que al vasco, solo que en el caso de Leguina no conllevó su archivo sino la expulsión del PSOE.

Este mismo jueves el expresidente madrileño reveló en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 que en las elecciones general del 23 de julio votó a Alberto Núñez Feijóo y expresó su apoyo "moral" al acto de los populares contra una amnistía. "(Voté) a Feijóo porque a mí me han quitado la militancia, es decir, la obligación de votar al PSOE. He votado a quien me parecía mejor o menos malo".

Leguina explicó que no votó a Feijóo por considerarse de derechas, sino porque "por encima de ser de izquierdas o de derechas" está "a favor de la Constitución". "Y estoy convencido de que Feijóo y en general el PP está a favor de la Constitución", añadió el exdirigente socialista, que calificó al líder del PP como "una persona decente, tratable y normal".